«Грузинской мечте» указали на судебную ошибку

Парламент Грузии приступил сегодня к рассмотрению кандидатур претендентов на вакантные места в Верховном суде. Правящая партия настаивает, что процесс абсолютно легитимен и соответствует всем международным стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии. Впрочем, в представительстве ЕС в Грузии считают иначе. Посол Евросоюза Карл Харцель отклонил приглашение на слушания.

Верховный суд Грузии может пополниться еще четырьмя судьями. Сегодня в юридическом комитете парламента прошло собеседование с двумя кандидатами на вакантные места в высшей судебной инстанции. Перед депутатами предстали отобранные Высшим советом юстиции Геннадий Макаридзе и Тамар Окропиридзе. В оппозиции выразили недоверие процессу, аргументируя свою позицию тем, что сама процедура, с одной стороны, не соответствует международным стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии, а с другой – идет вразрез с соглашением Шарля Мишеля, согласно которому назначение судей должно было происходить после фундаментальной реформы судебной системы.

Правящая команда мнение оппонентов не разделяет и заявляет, что принятая «Грузинской мечтой» процедура отбора судей в Верховный суд беспрецедентно прозрачна и учитывает рекомендации Венецианской комиссии. По словам председателя юридической комиссии Анри Оханашвили, заседание комитета открыто для всех заинтересованных сторон и для приостановки процесса аргументов не существует. Как отметил Оханашвили, команда «Грузинской мечты» разработала модель избрания судей Верховного суда, которой до этого момента в истории Грузии просто не существовало:

«Это многоэтапная модель, которая гарантирует, что общественность контролирует весь этот процесс. Его никогда не существовало, мы его создали. Обеспечивается максимальная прозрачность. Рекомендации Венецианской комиссии по максимально возможному обоснованию оценок, выставленных для каждого кандидата, проведению открытого голосования, разрешению кандидатам апелляции и выдвижению кандидатов в парламент на основе рейтинговых баллов учтены, все соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии».

Впрочем, приглашенный на заседание юридического комитета посол ЕС в Грузии Карл Харцель отказался присутствовать на собеседовании. По словам дипломата, это не соответствует соглашению от 19 апреля и условиям предоставления Грузии макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза:

«Нас пригласили наблюдать за сегодняшними и завтрашними слушаниями в парламенте, от чего мы отказались по простой причине – это все еще часть процесса, о котором мы говорим, начиная с апреля. Мы обеспокоены, прежде всего, тем фактом, что это не соответствует соглашению от 19 апреля и условиям предоставления макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Как известно, в законодательстве есть пробелы, оно не полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Мы также видели, как соответствующие европейские структуры оценивали процесс назначения судей. Таким образом, мы остаемся на прежних позициях. Мы по-прежнему считаем, что процедура отбора кандидатов должна быть пересмотрена».

После заявления посла ЕС даже те из оппозиционеров, кто скептически относится к бойкоту парламентской деятельности, дали понять: игнорировать позицию представителя Брюсселя контрпродуктивно. По словам представителя партии «Граждане» Левана Иоселиани, слова Карла Харцеля являются четким сигналом, что процесс назначения судей не заслуживает доверия:

«У меня вопрос – помогло ли продолжение процесса назначения судей восстановить доверие к суду? Мы все очень хорошо знаем, что наши партнеры призывают остановить процесс до достижения консенсуса между политическими партиями. К сожалению, «Грузинская мечта» этого не разделяет и продолжает упорно назначать судей Верховного суда. Заявление г-на Харцеля является еще одним повторением, что этот процесс не заслуживает доверия, поскольку по судам не было достигнуто политического консенсуса. Была договоренность, что этот вопрос следует обсудить, и, я думаю, что заявление г-на Харцеля является продолжением этого сообщения».

Прекратившая парламентский бойкот партия «Лело для Грузии» тоже отказалась участвовать в собеседовании. По словам представителя политической организации Анны Нацвлишвили, назначения судей незаконны, пока не будет проведена инклюзивная судебная реформа. Депутат обратилась к самим кандидатам:

«Вы участвуете в незаконном процессе. Вы всю жизнь будете носить мантию судьи Верховного суда, но какого доверия вы ожидаете? Как я могу выразить вам доверие, если вы участвуете в незаконном процессе, когда об этом так много сказано и написано? Это неправильно, поскольку нарушает конституционный дух и доверие к суду. У вас нет прямой легитимности, вы не избираетесь народом. Это фарс от начала до конца. Ложь, что ваша судьба решится по результатам этого собеседования. Это будет решаться за кадром, в зависимости от того, хватит ли сейчас «Грузинской мечте» ресурсов на вербовку или нет».

Против выступила и Народный защитник. В заявлении Нино Ломджария, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что назначение судей следует приостановить, так как в обществе наблюдается серьезное недоверие к этому процессу.

«Мы продолжаем призывать парламент Грузии приостановить текущий процесс избрания судей Верховного суда и начать работу над фундаментальной реформой Высшего совета юстиции, которая имеет решающее значение для здорового функционирования системы правосудия и права на справедливое судебное разбирательство».

В правящей партии в ответ на критику заявили, что позиция посла ЕС непонятна, так как «Грузинская мечта» учла абсолютно все рекомендации Венецианской комиссии. И хотя Карл Харцель имеет право выражать свою позицию, он должен также уважать право партии власти действовать в соответствии с грузинским законодательством, отметил председатель юридического комитета Анри Оханашвили:

«Мне нечего ответить на заявление посла ЕС. Не думаю, что мне следует комментировать что-либо, чего не было в соглашении. Мы соблюдаем процедуру в соответствии с законом. Парламент, как конституционный орган, избранный нашим обществом, имеет полное право руководить этим процессом».

Что же касается заявления Народного защитника, то Оханашвили повторил тезисы, озвученные ранее председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. По словам Оханашвили, очевидно, что до тех пор, пока «Национальное движение» не поддержит выборы судей, омбудсмен будет твердить, что имеет место попрание справедливости.

Спорный процесс назначения в высшую судебную инстанцию страны начался два года назад. 12 декабря 2019 года парламент Грузии пожизненно избрал 14 судей Верховного суда, а 12 июля 2021 года назначил еще шестерых. Решения, которые местная оппозиция и западные партнеры Грузии считают необоснованными с точки зрения прозрачности процесса, нанесли серьезный удар по системе правосудия в Грузии. В частности, критики утверждают, что решающее значение имеет кардинальная реформа Высшего совета юстиции, а избрание новых судей до осуществления реформы является лишь очередным шагом к укреплению влиятельной группы судей, более известной как «клан».

Высший совет юстиции выдвинул в общей сложности четырех кандидатов на вакантные места в Верховном суде. Двое других – Нино Сандодзе и Тея Дзимистарашвили – будут заслушаны завтра в юридическом комитете. В случае поддержки со стороны членов комитета, кандидатуры судей будут окончательно утверждены на пленарном заседании.