Саакашвили объявил свое заключение обвинительным

Сегодня адвокаты Михаила Саакашвили сообщили, что на предстоящем судебном заседании 2 декабря по делу о растрате почти девяти миллионов лари он намерен выступить с обвинением и даже приготовил обвинительное заключение. Поэтому Саакашвили призывает и следующее судебное заседание сделать многолюдным. Впрочем, после вчерашнего его выступления и волнений у здания суда власть грозит провести очередное заседание без него.

Михаил Саакашвили в хорошей физической форме, его состояние позволило медикам перевести его сегодня, как сказала врач Нино Гогоришвили, на «более широкий пищевой рацион». Вечерний отчет медиков подтвердил сегодняшние слова адвокатов и соратников Михаила Саакашвили: он доволен своим вчерашним выступлением в суде и готовится к очередному заседанию уже по другому делу – о растрате почти девяти миллионов лари.

Посетивший сегодня бывшего президента депутат «Нацдвижения» Коба Накопия передал его слова:

«Михаил Саакашвили призывает своих сторонников прийти и провести акцию. Он обязательно предстанет на предстоящем судебном процессе как обвинитель, он очень серьезно готовится к этому, и у него будет свое обвинительное заключение, которое он представит грузинскому обществу, а также еще раз обратится к грузинскому населению и ознакомит с будущими планами».

Но, возможно, свои коррективы в планы заключенного экс-президента внесет Минюст. Накануне ведомство в своем заявлении пригрозило, что при продолжении акций, подобных тем, которые имели место вчера у здания суда, Михаила Саакашвили не доставят на заседание. А с учетом его энергичного выступления на суде и быстрой поправки после пятидесятидневной голодовки из горийского военного госпиталя его могут вернуть обратно в тюремную больницу №18 в Глдани.

Судя по сегодняшним заявлениям представителей «Грузинской мечты», выступление Саакашвили произвело на них немалое впечатление. Самой, пожалуй, яркой оценкой поделился Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты» и лидер парламентского большинства:

«Вчерашнее выступление Михаила Саакашвили, наверное, нам всем напомнило известное произведение Габриэля Гарсия Маркеса «Осень патриарха». Вчера мы увидели бывшего диктатора, который сожалеет об утере чрезмерной власти, которая у него была в свое время и которой он годами злоупотреблял».

Далее Кобахидзе, выступая на сегодняшнем пленарном заседании в парламенте, вновь напомнил обществу о «преступных деяниях Саакашвили», о том, что он и «сегодня до сих пор опасен для общества», что обновленному Саакашвили не будет места в грузинской политике, и добавил:

«У нас есть амбиции стать обществом цивилизованного европейского типа, для которого неприемлемы те преступления, которые совершали прежний режим и власть, и мы заслуживаем другую систему, которая была основана в Грузии после 2012 года». Там же одной фразой лидер правящей партии призвал оппозицию, за исключением «Нацдвижения», к конструктивному сотрудничеству. На это с возмущением ответили оппозиционные депутаты.

Депутат Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели», раскритиковал «Грузинскую мечту» за отказ от Соглашения от 19 апреля по выводу страны из кризиса под эгидой ЕС:

«Сегодня господин Кобахидзе выступил и сказал нам, что нужно менять повестку дня, нужно сделать что-то новое. Это заняло лишь одну фразу. 99% в его выступлении был опять язык ненависти, опять поощрение противостояния, той поляризации, которая, как он сам считает, разрушает страну. Нет, у вас нет желания, чтобы страна шла вперед!»

В противном случае, продолжил оппозиционер, власти бы следовали договоренности о судебной реформе и никто бы не стал сомневаться в грузинском правосудии по отношению к Михаилу Саакашвили.

Амбициями лидера «Грузинской мечты» осталась недовольна и оппозиционный депутат Саломе Самадашвили. Напомнив ему насильственное водворение третьего президента в тюремную больницу, она сказала:

«Господин Кобахидзе, видимо, заключение в темнице бывшего президента, бесчеловечное обращение с ним считает европейским поведением. У вас странное представление, мягко говоря, о том, что такое европейский стандарт».

Ссылаясь на европейские стандарты, сторонники Михаила Саакашвили считают предстоящий судебный процесс о растрате госсредств политически мотивированным. Его в Грузии иронично называют «Делом пиджаков» – они были куплены Саакашвили во время президентства, а после выдвинутого ему обвинения возвращены правительству. Оппоненты власти обращают внимание на то, что сторона обвинения растратой считает то, что Саакашвили заказал венок для погибшей четы Качинских в Польше, что очень дорогим для грузинского бюджета оказался поход украинского президента Виктора Ющенко в тбилисскую баню.

Сторона обвинения, в свою очередь, обращает внимание на то, что третий президент из бюджета деньги тратил на личные нужды, массажи для похудения, поездки близких, обучение своих детей и другие вещи.

Это будет долгое «реалити-шоу», предполагает политолог Центра стратегического анализа Вано Мачавариани, считая, что судебные процессы над бывшим президентом станут «лакмусовой бумагой» для «Грузинской мечты» и реформированной ею судебной системы, недовольство которыми не скрывают в Вашингтоне и Брюсселе.