Саакашвили предложил народу любовь, тепло и… драйв

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня был доставлен в зал судебного заседания на слушания по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, разгроме спецназом ТВ «Имеди» и присвоении имущества его владельца Бадри Патаркацишвили. Предстать перед судом и обратиться к народу напрямую – этого добивался экс-президент с момента его заключения под стражу 1 октября.

Свергнутые, гонимые и нелюбимые президенты в новейшей истории Грузии были, но Михаил Саакашвили – первый, кто оказался на скамье подсудимых. Сегодня грузинское общество стало свидетелем его первого публичного выступления, которое он сделал в качестве обвиняемого спустя девять лет после окончания его президентского срока.

Сегодня состоялся судебный процесс по делу о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме спецназом ТВ «Имеди» в тот же день и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, владельца ТВ «Имеди». Первым, о чем Саакашвили пожелал оповестить общественность, было следующее:

«Я, Михаил Саакашвили, и у Грузии не было преступного президента. Я хочу, чтобы это знал каждый грузин. Основатель грузинского государства не может быть виновным, потому что преступники не основывают, а разрушают государство. И вы сейчас видите классический пример того, когда Грузия оказалась в руках бандитов».

Михаил Саакашвили выглядел похудевшим, бледным, но полным энергии, которой пожелал поделиться с народом:

«Хочу сказать вам, мой дорогой грузинский народ, хочу спросить вас: вы не скучаете по чувству гордости за страну, по темпам развития и драйву, нововведениям и восстановлению, любви и теплу, торжеству победы? Тогда давайте все вместе покончим с тем, что происходит сейчас».

Его первую фотографию за стеклом на скамье подсудимых в грузинских СМИ назвали исторической. Сам третий президент, ранее любивший сравнивать себя с правившим в Х веке грузинским царем Давидом Строителем, сегодня вспомнил другого царя, из века ХVII – Луарсаба.

«Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стеклянного ограждения, вместо того чтобы передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я – первый правитель Грузии после царя Луарсаба, – а это было 400 лет назад, – который оказался в заключении», – сказал Саакашвили.

От исторических фигур из прошлого Саакашвили перешел к историческим фигурам из настоящего. Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина он назвал первопричинами разгона митинга 7 ноября и погрома в принадлежавшем бизнесмену Патаркацишвили ТВ «Имеди».

«Ребята подъедут и будут говорить с Патаркацишвили. Тебе не обязательно с ним видеться», – пересказал на русском Саакашвили слова, которые, по утверждению третьего президента, ему сказал Лукашенко.

Там же Саакашвили сообщил, что все решения 7 ноября принимал тогдашний министр внутренних дел Вано Мерабишвили, что он об этом узнал из телевизора. И по другим делам он не виновен, хотя признает, что ошибок у его неопытного правительства была уйма, а главная – это та судебная система и прокуратура, которые его сегодня судят и обвиняют, но которых он не признает.

Дальше Михаил Саакашвили, как гражданин Украины, решил обратиться не к грузинскому суду и обществу, а к украинскому – «на втором родном, украинском»:

– Порше я хочу привітати своїх громадян України...

– Нам не понятно, – прервали судьи. В ответ Саакашвили дал замечание: по закону суд ему должен был предоставить переводчика, как гражданину Украины. И тут прокурор Джарджи Циклаури не выдержал:

– Сколько можно слушать об обстоятельствах, связанных с другими странами, и ни одного слова по поводу рассматриваемого дела?

– Это политическое заявление, и не смей его прерывать, лучше сядь на место, Джарджи! – выкрикнул в ответ адвокат Ника Гварамия. И другие адвокаты, хоть и в более вежливой форме, но настоятельным тоном попросили судей и прокуроров дать Михаилу Саакашвили договорить. На это ушло более трех часов. После чего бывший президент, сославшись на рекомендации врачей, взял у судей разрешение удалиться.

Несмотря на волнения у здания суда, Саакашвили был благополучно доставлен в горийский военный госпиталь.

Через час, примерно к пяти часам вечера, судебный процесс был завершен. В целом адвокаты были довольны: «отец-основатель», по словам адвоката Ники Гварамия, сказал свое весомое слово. Но еще больше он намеревается сказать, как сообщили адвокаты Саакашвили, на следующем процессе уже по другому делу: о растрате госсредств в размере почти девяти миллионов лари, который состоится 2 декабря. Что же касается сегодняшних дел, то следующие слушания назначены на 23 декабря.

И если сторонники Саакашвили были довольны выступлением и посланием третьего президента, в другой части оппозиции и в рядах правящей силы делали противоположные оценки. Лидер «Гирчи» Яго Хвичия, который не сомневался в том, что Саакашвили должен предстать перед судом, решил обратить внимание правящей «Грузинской мечты» на следующее:

«Сегодня Михаил Саакашвили заявил, что не признает грузинское правосудие, то, которое создал сам. Думаю, это хороший пример для сегодняшней власти, чтобы и она не оказалась в такой ситуации в будущем, потому «Грузинской мечте» нужно задуматься о реальной, основательной судебной реформе».

Депутаты «Грузинской мечты», свою очередь, в словах Михаила Саакашвили не услышали ни малейшего сожаления о содеянном и сравнили его выступление, как сказал вице-спикер Гия Вольский, с заявлением императора после истекшего срока правления.