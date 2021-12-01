В Минюсте подтвердили: Грузия должна выплатить «Интер РАО» 80.5 млн долларов

Правительство Грузии проиграло спор российской госкомпании «Интер РАО», – подтвердили в Министерстве юстиции Грузии.

Как заявили «Эху Кавказа» в ведомстве, 19 апреля 2021 года арбитраж установил, что российской компании должна быть выплачена «определенная компенсация».

«Компания «Интер РАО» требовала выплаты 200 млн долларов, что не было удовлетворено на основании аргументов и доказательств, представленных правительством Грузии. 23 ноября 2021 года была установлена компенсация в объеме 80.5 млн долларов США. Государство и сейчас считает, что в 2014 году тарифы (на электроэнергию - ред.) были установлены правильно, поэтому решение арбитража оспорено в стокгольмском суде как необоснованное», – сказано в заявлении Минюста.

В ведомстве также говорят, что правовой спор продолжается, а его итог никак не отразится на потребительских тарифах для населения.

Ранее о том, что поставлена точка в многолетнем энергетическом споре между компанией «Интер РАО» и правительством Грузии, сообщил российский телеканал «Россия 24». В репортаже также говорилось, что до марта 2022 года сумма компенсации будет пересмотрена и, вероятно, превысит 100 миллионов долларов.

В 2017 году «Эхо Кавказа» рассказывало, что иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями Интер РАО Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС, «Храми-1» и «Храми-2», и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электросетевой компании ТЕЛАСИ, обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.

В российской компании отмечали, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ.