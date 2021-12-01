В югоосетинском парламенте обсудили работу комиссии по делимитации и демаркации

В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня после долгих споров решили обсудить работу комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией.

Как пишет агентство «Рес», спикер парламента Алан Тадтаев на сессии предложил депутатам заслушать доклад с участием членов бывшей госкомиссии, что вызвало разногласия между депутатами.

Первый вице-спикер Петр Гассиев перед началом обсуждения покинул зал заседаний.

С докладом выступил глава комиссии по делимитации и демаркации Гарри Мулдаров. Он напомнил, что комиссия была образована указом югоосетинского президента Анатолия Бибилова 29 апреля.

«Комиссией были истребованы протоколы заседаний и материалы работы предыдущих составов комиссии, однако документы не были представлены. Комиссией была образована рабочая группа по изучению картографических характеристик госграницы, которая представила результаты работы в комиссию. Представленная рабочей группой информация свидетельствует о критическом несоответствии линии госграницы (...) Это несоответствие составляет более 200 кв.км в ущерб законных территориальных интересов республики», – сказал Мулдаров.

Он также отметил, что картографические характеристики приложения были сравнены с данными пролегания административной границы Юго-Осетинской Автономной области ГССР, которые зафиксированы в Декрете под номером 2 всегрузинского центрального Исполнительного комитета советов и карте народных комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии «Об образовании автономной области Юго-Осетии» от 29 апреля 1922 года.

Мулдаров добавил, что Декрет является базисным нормативным Актом, определяющим югоосетинские границы.

«Руководитель рабочей группы, депутат Роберт Остаев представил на экране проект карты, отметив, что значительная часть территории Южной Осетии осталась за линией границы», – говорится в сообщении агентства «Рес» по итогам сегодняшнего заседания.

Сегодня же члены парламента выступили с инициативой создать комиссию депутатского расследования. Мулдаров отметил, что «пора окончательно разобраться в вопросе границ».

«Мы должны узнать, кто в этом виноват», – подчеркнул он. В новую депутатскую комиссию предложили внести всех депутатов парламента.