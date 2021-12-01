Объединённый Совет абхазских ветеранов выступил против интеграции с РФ

Объединённый Совет абхазских ветеранов выступил c критикой президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Ветераны заявляют, что они против интеграции с Российской Федерацией.

«Граждане Абхазии! Президент нашей страны Аслан Бжания на встрече с научной и творческой интеллигенцией 22 ноября касаясь темы взаимоотношений Абхазии с Российской Федерацией заявил:

«Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…»

Считаем, что данное заявление противоречит всей новейшей истории нашей страны. Подобные заявления звучат особенно кощунственно из уст нынешнего президента, который в качестве оппозиционного лидера 24 ноября 2014 года устраивал пикеты на государственной границе по реке Псоу против подписания Договора о Союзничестве и стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», – говорится в обращении.

Ветераны говорят, что подобные заявления «перечеркивают всю борьбу за независимость Абхазии и ставят под сомнение итоги Победы».

«Не для того гибли наши товарищи, чтобы сегодня осуществлялись под руководством тех, кто не воевал, «интеграционные процессы» с каким бы то ни было другим государством.

Российская Федерация является нашим стратегическим партнёром, дружественным государством. У неё есть геополитические интересы, и в этом мы поддерживаем нашего партнёра. Но мы не думаем, что Россия нуждается в нашем суверенитете для защиты своего суверенитета. И ни о какой интеграции (интеграция – процесс объединения частей в целое) речи быть не может», – сказано в заявлении.

«Абхазия – независимое государство. За это сложили головы наши братья и сёстры. Мы помним войну, помним времена экономической блокады, признание Абхазии Россией как государства… О каком «дележе» суверенитета страны может сегодня вообще идти речь?! Президент всерьёз считает, что это возможно?! Тут уже приходится говорить о продаже нашей страны и нас.

Подобная сделка выгодна сегодняшней власти, готовность совершить её лишь демонстрирует насколько руководству страны наплевать на народ и страну. Аслан Бжания не защищал Абхазию на войне, он же её сегодня готов отдать пусть не противнику, но партнёру.

Слишком тяжёлыми была для нас война и послевоенные годы, чтобы так просто гражданин, ставший президентом, мог перечеркнуть наше завоевание свободы и независимости! Мы не позволим каким бы то ни было политикам торговать страной и народом! Подобные заявления достойны только осуждения. А подобные президенты не достойны быть президентами», – сказано в заявлении Объединённого Совета ветеранов.