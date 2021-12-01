Рижский бальзам для Грузии

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО обсудили в Риге возможности введения экономических санкций и политических мер против России в случае предполагаемой агрессии в отношении соседей. Ключевой темой двухдневного министериала стала Украина, но в Тбилиси считают, что участие Грузии в обсуждении стратегии безопасности говорит само за себя: Тбилиси в НАТО уважают, ценят и оставлять один на один с Россией не собираются.

Сдержать Владимира Путина и обеспечить безопасность границ Североатлантического альянса – два ключевых вопроса двухдневной министерской встречи глав МИД стран НАТО и государств-партнеров в Риге. Среди гостей Украина и Грузия пока страны-кандидаты, но на сегодняшний день – ключевые звенья системы безопасности в Черноморском регионе, которую Североатлантический альянс пытается сформировать для превенции российской экспансии в регионе.

Генсек альянса Йенс Столтенберг с порога сообщил, что Тбилиси и Киев – сегодня особые гости:

«Мы особенно приветствуем министра Залкалиани и министра Кулебу на этом заседании Североатлантического совета с участием Грузии и Украины».

И все же первую скрипку на совместном заедании играл украинский министр. У Киева есть конкретный план противодействия планам Москвы:

«Мы призываем союзников присоединиться к Украине в принятии трехкомпонентного совместного пакета мер сдерживания. Первый – политический, он означает более четкое информирование России о последствиях ее потенциально агрессивных действий в Украине. Второй должен быть пакетом экономических мер. Проще говоря, это санкции, которые будут введены в отношении России, если она решит действовать по наихудшему сценарию, и третий элемент – это усиление военного сотрудничества с Украиной. Первый и третий элементы наиболее актуальны для НАТО с учетом ее мандата. Мы уверены, что совместными усилиями и координацией мы сможем сдержать Путина, и у него больше не будет мотивации выбирать худший сценарий, а именно – военную операцию».

Грузию в своем предложении господин Кулеба не упомянул, но министр иностранных дел страны Давид Залкалиани заверил: само участие Грузии в Рижской министерской встрече является наглядным подтверждением огромной важности сотрудничества НАТО и Тбилиси, а также подтверждением хороших перспектив по членству в альянсе:

«Хочу выделить несколько моментов. Во-первых, министры говорили о безопасности Черного моря и большом вкладе, который Грузия и Украина вносят в эту безопасность. Вторым важным моментом стали переговоры о следующем саммите НАТО, который состоится в 2022 году в Мадриде. Естественно, мы обсудили обновленную стратегическую концепцию на 2030 год, которая будет утверждена на Мадридском саммите. Сам факт того, что мы уже участвуем в разработке новой стратегии НАТО, указывает на то, что наше участие в Мадридском саммите в следующем году очень актуально, и в новой стратегии будет сделан важный акцент на продолжении политики открытых дверей НАТО. В этой связи считаю сегодняшние переговоры очень плодотворными».

По словам Залкалиани, впервые за многие годы странам-кандидатам был представлен Документ оценки НАТО, в котором очень положительно оценивается процесс интеграции Грузии в альянс. Принятие этого документа, считает глава МИД, еще раз доказывает, что Тбилиси находится на правильном пути в плане интеграции в НАТО, а все практические инструменты, которые находятся в распоряжении Грузии, успешно реализованы.

На встрече также было обсуждено видение грузинского руководства в отношении получения в будущем Плана действий по членству в НАТО. А также шаги, которые Грузия должна для этого предпринять.

Посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе, со своей стороны, отметил, что совет выдвинул на первый план такие вопросы, как территориальная целостность Грузии, политика открытых дверей и приверженность решению Бухарестского саммита в контексте присоединения страны к альянсу.

«Грузию уже пригласили на Мадридский саммит, что является одним из ощутимых результатов министерской встречи и отражает последовательную работу Грузии с точки зрения участия в разработке стратегии Альянса до 2030 года. На встрече министров был принят документ об аспирантах, который демонстрирует большую политическую поддержку будущего членства Грузии и политику открытых дверей, а также практические механизмы сотрудничества, которые еще больше углубят совместимость нашей страны с НАТО. Эта министерская встреча как никогда была посвящена нашей стране и ее безопасности», – заявил Виктор Долидзе.

Представители Восточной Европы, обеспокоенные наращиванием Россией военной мощи у ее западных границ, действительно призвали ключевые страны НАТО углубить сотрудничество с Грузией и Украиной, которые стали наглядным примером агрессивной политики России. Об этом, в частности, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в своем Twitter:

«Текущие события в странах Восточного соседства должны побудить нас делать больше для наших кандидатов – Украины и Грузии. Поддержка Словакией территориальной целостности, суверенитета и евроатлантических устремлений Грузии и Украины остается твердой».

На это генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что Грузия и Украина и так являются близкими партнерами НАТО. Дальнейшее же сближение зависит только от них.

«Министры дали понять, что России придется заплатить высокую цену за любую агрессию в будущем и что это будет иметь серьезные экономические и политические последствия для России. Грузия и Украина – давние и близкие партнеры НАТО. Они вносят свой вклад в наши миссии, операции и стремятся к членству. Министры дали понять, что мы привержены принятым решениям. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности этих государств непоколебима. Мы по-прежнему готовы усилить поддержку обеих стран. Мы уже расширяем возможности для усиления их защиты, вместе проводим тренировки и учения. Мы обеспечиваем военно-морскую поддержку и обмениваемся информацией».

Впрочем, в России с таким подходом не согласны. Российский президент считает, что Запад ведет себя по отношению к Москве откровенно враждебно, пытаясь оказывать как санкционное давление, так и нагнетать напряженность у российских границ. По словам Владимира Путина, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса:

«В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на Восток, но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше».

Очевидно, на встрече глав внешнеполитических ведомств США и России, назначенной на 2 декабря, этот вопрос будет в числе приоритетных. «Расширение на Восток» подразумевает как раз североатлантические перспективы Грузии и Украины, что, как не раз указывали в Кремле, для России является «красными линиями».