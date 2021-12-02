Патриарх Грузии поблагодарил РПЦ за позицию по Абхазии и Южной Осетии

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием. В письме, опубликованном на сайте российской патриархии, грузинский патриарх благодарит РПЦ за позицию по Абхазии и Южной Осетии.

«Желаю еще раз выразить благодарность Вам и Русской Православной Церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаете наши исконные земли – Абхазию и Цхинвальский регион неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви», – говорится в поздравлении.

Патриарх Грузии также благодарит Патриарха Московского и всея Руси за содействие в освобождении граждан Грузии.

«Наш народ и мы благодарны, также, и за то, что Вы неоднократно оказывали содействие в освобождении наших сограждан, попавших в плен за нарушение временных границ. Конечно, все еще остаются и нерешенные сложные вопросы, которые создают проблемы, но надежда на лучшее будущее жива, и наша доброжелательность по отношению к Вам искренна», – сказано в поздравлении.

Илия II также считает, что при патриархе Кирилле «на новый и высокий уровень поднялись социальное, миссионерское, строительное и просветительско-образовательное направления».