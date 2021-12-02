Абхазскому президенту пригрозили уголовным кодексом за слова об интеграции с РФ

Оппозиционный Народно-патриотический Союз Абхазии критикует президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания за слова о необходимости дальнейшей интеграции с Российской Федерацией.

Оппозиция предостерегает Бжания «от необдуманных заявлений, противоречащих действующему законодательству и международным соглашениям, несущих прямую угрозу общественно-политической стабильности и государственности» Абхазии.

Как сообщалось ранее, Аслан Бжания на встрече с творческой интеллигенцией заявил:

«Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…».

В Народно-патриотическом Союзе заявляют, что Бжания и ранее пытался изменить внешнеполитический вектор развития Абхазии.

«Считаем необходимым напомнить вам и народу Абхазии, что подобные безответственные попытки изменения внешнеполитического вектора развития нашего государства, ставящие под угрозу наш суверенитет, мы наблюдаем не впервые. Так, 4 декабря 2020 года вами была утверждена Концепция внешней политики, один из пунктов которой предусматривал многоуровневость внешних контактов и нормализацию отношений с Грузией, впоследствии отмененный вами же под давлением оппозиции и парламента Республики Абхазия».

Оппозиция указывает, что для народа Абхазии «безусловным и очевидным является тот факт, что единственным союзником и стратегическим партнером Абхазии является Российская Федерация». Однако в соответствующих договорах прописаны «исключительно равноправные и партнерские взаимоотношения», – заявляют представители оппозиционного объединения.

«Вызывает обоснованное недоумение и беспокойство очередная ваша попытка принять решение, противоречащее Конституции Республики Абхазия и идущее в разрез с национальными интересами народа Абхазии. Более того, часть 2 статьи 273 прим 3 Уголовного кодекса Республики Абхазия предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы, с использованием средств массовой информации, к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия», – говорится в заявлении.

Оппозиционеры говорят, что подобные действия формируют в обществе антироссийские настроения и наносят существенный, непоправимый вред российско-абхазским союзническим отношениям.

Ранее в Объединённом Совете абхазских ветеранов также заявили, что выступают против интеграции с РФ.