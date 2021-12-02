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Аслан Бжания отправил в отставку главу абхазского МВД
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отправил в отставку главу МВД Дмитрия Дбар.
По информации пресс-службы Бжания, временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый заместитель министра – генерал-майор Руслан Ажиба.
Дмитрий Дбар указом абхазского лидера назначен начальником Государственной службы охраны. При этом Бжания присвоил Дбар воинское звание полковника.
3 октября Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
В абхазской генпрокуратуре по итогам проверки заявили, что не усмотрели в его действиях состава преступления.
2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
Оппозиционеры и ветераны с решением Бжания о восстановлении Дбар в должности были не согласны и требовали отставки министра.
24 ноября Дбар присутствовал на заседании парламента, на котором обсудили «острый системный кризис в правоохранительной системе». При этом депутаты не смогли утвердить проект постановления, в котором предлагалось рассмотреть вопрос об освобождении от должности генерального прокурора и министра внутренних дел.
Другие новости дня
В Стокгольме прошла встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова
В Стокгольме состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Переговоры на полях министерского заседания ОБСЕ продлились 40 минут.
Перед встречей главы внешнеполитических ведомств России и США обменялись рукопожатиями.
В самом начале переговоров Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон будут искать баланс интересов. Министр высказал обеспокоенность продвижением НАТО на восток, так как оно, по его словам, затрагивает интересы национальной безопасности России.
Блинкен сказал, что встреча с главой российского МИДа — отличный шанс для честного разговора. Госсекретарь также сообщил, что хотел бы обсудить с Лавровым обстановку в зоне нагорно-карабахского конфликта. Помимо прочего, Блинкен планирует поднять вопрос об американцах Треворе Риде и Поле Уилане, которые отбывают наказание в российских колониях. По словам дипломата, оба они осуждены несправедливо.
В заявлении Госдепартамента по итогам встречи говорится, что Блинкен призвал Москву отвести войска от границы с Украиной и подтвердил готовность США участвовать в мирном урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.
В свою очередь Лавров в ходе переговоров с американским коллегой подчеркнул, что втягивание Украины в геополитические игры США будет иметь серьезные последствия, вынудит Москву принять ответные меры. С таким заявлением выступил российский МИД.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в наращивании воинской группировки у границ с Украиной и в возможной подготовке военного вторжения. В Москве, в свою очередь, заявляют, что чувствуют угрозу от действий Киева и стран НАТО. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад задействует мощные экономические рычаги в том случае, если Россия решится на вторжение на Украину.
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Михаил Саакашвили: «Почему вы не судите Сандру?»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не принимает обвинений в коррупции и считает это оскорблением.
Выступая сегодня на судебном процессе по делу о растрате госсредств, Саакашвили заявил, что в период его президентства Грузия была признана самой эффективной страной в борьбе с коррупцией, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Саакашвили, он «не просит благодарностей за то, что «принес свет из тьмы», за то, что на юридический факультет стало возможным поступить без взятки в 15 тысяч, за то, что студентов стали отправлять учиться за границу по президентской стипендии, за десятикратное повышение пенсий и зарплат, за удвоение рабочих мест или за строительство двухсот новых клиник».
«Однако я не приму несправедливости, не приму оскорбления. Я не приму использования слова «коррупция» в сочетании с моим именем. Потому что был единственный случай, когда Всемирный банк опубликовал книгу о преодолении коррупции, и президент Всемирного банка сказал мне, что все книги были о проблемах коррупции, а преодолеть коррупцию сумела только одна страна в мире, и это была Грузия», – заявил Саакашвили.
Экс-президент также прокомментировал неоднократно появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что он делал дорогостоящие косметические процедуры в зарубежных клиниках.
«Что касается легендарного ботокса, то это абсолютная ложь. Пошлите в клиники те документы, о которых вы говорите, и вы получите от них подтверждение, была ли это косметическая процедура или же обычное лечение кожи, заболевания, которое у меня развилось после 2008 года на нервной почве, как говорят врачи. Ника Кипшидзе (личный врач Саакашвили – ред.) хорошо знает это.
Вы и по моим фотографиям после 2008 года можете заметить, какое у меня было опухшее лицо, что требовало регулярного подключения к какому-то аппарату и так далее. Я не знаю, что записала Службы госохраны, или вы сами, в эти пустые бланки, но отправьте их в те клиники, где проводились процедуры, и получите ответ», – заявил Саакашвили.
Экс-президент также отметил, что большая часть расходов приходилась и на первую леди – его жену Сандру Рулофс. Саакашвили подчеркнул, что средства первой леди выделялись на «подарки детям и другие расходы» и поинтересовался, «почему вы не судите Сандру?»
«Я бы с удовольствием сидел сегодня рядом с ней на скамье подсудимых, потому что четверть или пятая часть этих расходов приходится на неё. Но до того, как вы начнете предъявлять ей претензии, вспомните, что Сандра привезла в страну гранты в медицинской сфере на 100 миллионов долларов.
Благодаря Сандре грузинские женщины в четыре раза меньше, чем раньше, умирают от рака груди.
Все тюремные врачи скажут вам, как много всего было сделано благодаря ей в сфере здравоохранения в тюрьмах. Может быть, Сандра тоже коррупционер?
Мы вместе были на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и у нее обнаружилась онкологическая проблема, пришлось делать срочную операцию в госпитале в Нью-Йорке, которая обошлась довольно дорого. Почему эти траты не внесены в расходы?», – сказал Саакашвили.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
Абхазскому президенту пригрозили уголовным кодексом за слова об интеграции с РФ
Оппозиционный Народно-патриотический Союз Абхазии критикует президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания за слова о необходимости дальнейшей интеграции с Российской Федерацией.
Оппозиция предостерегает Бжания «от необдуманных заявлений, противоречащих действующему законодательству и международным соглашениям, несущих прямую угрозу общественно-политической стабильности и государственности» Абхазии.
Как сообщалось ранее, Аслан Бжания на встрече с творческой интеллигенцией заявил:
«Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…».
В Народно-патриотическом Союзе заявляют, что Бжания и ранее пытался изменить внешнеполитический вектор развития Абхазии.
«Считаем необходимым напомнить вам и народу Абхазии, что подобные безответственные попытки изменения внешнеполитического вектора развития нашего государства, ставящие под угрозу наш суверенитет, мы наблюдаем не впервые. Так, 4 декабря 2020 года вами была утверждена Концепция внешней политики, один из пунктов которой предусматривал многоуровневость внешних контактов и нормализацию отношений с Грузией, впоследствии отмененный вами же под давлением оппозиции и парламента Республики Абхазия».
Оппозиция указывает, что для народа Абхазии «безусловным и очевидным является тот факт, что единственным союзником и стратегическим партнером Абхазии является Российская Федерация». Однако в соответствующих договорах прописаны «исключительно равноправные и партнерские взаимоотношения», – заявляют представители оппозиционного объединения.
«Вызывает обоснованное недоумение и беспокойство очередная ваша попытка принять решение, противоречащее Конституции Республики Абхазия и идущее в разрез с национальными интересами народа Абхазии. Более того, часть 2 статьи 273 прим 3 Уголовного кодекса Республики Абхазия предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы, с использованием средств массовой информации, к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия», – говорится в заявлении.
Оппозиционеры говорят, что подобные действия формируют в обществе антироссийские настроения и наносят существенный, непоправимый вред российско-абхазским союзническим отношениям.
Ранее в Объединённом Совете абхазских ветеранов также заявили, что выступают против интеграции с РФ.
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц уходит из политики
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что покидает пост главы Австрийской народной партии и уходит из политики.
На пресс-конференции в Вене экс-канцлер отметил, что за 10 лет пребывания в политике многому научился. В пятницу, 3 декабря, Курц намерен собрать президиум партии и передать свои полномочия председателя. Преемником Курца должен стать министр внутренних дел Карл Нехаммер.
Ранее о планах Курца уйти из политики писала газета Kronen Zeitung. Журналисты рассказали, что бывший канцлер принял такое решение после рождения в конце ноября сына.
Курцу 35 лет. В октябре на фоне коррупционного скандала он ушёл в отставку. Прокуратура тогда сообщила, что расследует платежи, которые осуществлялись за счёт средств министерства финансов за публикацию в ведущей австрийской газете данных опросов, благосклонных к правящей партии. Сам Курц заявил, что не имел никакого отношения к этой схеме. Отставка Курца предотвратила распад правящей коалиции Народной партии с "Зелёными", которые настаивали на уходе канцлера с поста.
Новым канцлером Австрии стал партийный соратнник Курца Александр Шалленберг.
На фоне лидеров многих других стран ЕС Курц рассматривался как один из наиболее лояльно настроенных по отношению к Кремлю европейских руководителей. Пока ничто не указывает на то, что политика Шалленберга будет принципиально иной.
«В Грузии уже рвануло»: Лавров призвал НАТО не играть с огнем
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем. Об этом он сказал на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, пишет издание «Европейская правда».
Лавров также выразил возмущение якобы «военной накачкой» Украины, культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта.
«Решение бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности», - заявил Лавров.
«Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте», – отметил он.
«Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и говорят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию – эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не осознавать», – заявил российский министр.
По его словам, превращение стран-соседей РФ в плацдарм противостояния с ней, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для российской безопасности районов категорически неприемлемо.
Ранее Лавров выразил надежду, что власти Украины не пойдут по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «образца 2008 года».
Московский суд заменил Любови Соболь условное наказание на реальное
Суд в Москве заменил Любови Соболь условное наказание на реальные исправительные работы по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.
В апреле суд назначил соратнице Алексея Навального год исправительных работы условно с обязательством ежемесячно отмечаться в полиции. В ноябре ФСИН потребовала отменить решение и ужесточить наказание "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", заявили в суде.
По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Навального, участвовал в отравлении политика и является сотрудником ФСБ. Соболь якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходил ни свидетелем, ни потерпевшим.
Летом Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу", о якобы подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений из-за постов о митинге 23 января в поддержку Навального. Согласно решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России, сама она её не комментировала. Недавно в интервью телеканалу "Настоящее Время" Соболь сказала, что сменила местонахождение на чуть менее опасное. В октябре этого года российские власти объявили Любовь Соболь в розыск.
Кремль считает слова Зеленского о Крыме «прямой угрозой в адрес России»
В Кремле считают последние заявления президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о Крыме "прямой угрозой в адрес России". Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне очередного обострения российско-украинских отношений и взаимных обвинений в подготовке к агрессивным действиям.
По словам Пескова, в Кремле анализируют выступление Зеленского в среду в Верховной раде. Слова президента Украины о том, что возвращение аннексированного Россией Крыма "должно стать главной целью и философией Украины", в Кремле восприняли как намерение "использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион". При этом Песков употребил словосочетание "киевский режим" – так о властях Украины говорили в Москве в 2014 году, когда какое-то время не признавали легитимность нового украинского руководства после отстранения от власти и бегства Виктора Януковича.
"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока", – сказал также Песков, обвинив Киев в подготовке наступления на позиции поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.
В своём выступлении в Верховной раде Зеленский коснулся тем Крыма и Донбасса. Он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины вряд ли возможно без прямых переговоров с Россией. О Крыме он сказал, что его возвращение – цель украинской политики. При этом он не говорил о возможности силового решения проблемы Крыма и Донбасса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне также заявил, что украинские военные не намерены наступать в Донбассе.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в наращивании воинской группировки у границ с Украиной и в возможной подготовке военного вторжения. В Москве, в свою очередь, заявляют, что чувствуют угрозу от действий Киева и стран НАТО. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад задействует мощные экономические рычаги в том случае, если Россия решится на вторжение в Украину.
В четверг Блинкен встречается в Стокгольме с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед встречей он вновь призвал Москву к "деэскалации" ситуации вокруг Украины, подчеркнув: "Лучший способ
избежать кризиса – это дипломатия". Он также призвал как Россию, так и Украину выполнять Минские договорённости. "Если Россия решит продолжить конфронтацию, то это будет иметь последствия", – сказал госсекретарь.
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Патриарх Грузии поблагодарил РПЦ за позицию по Абхазии и Южной Осетии
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием. В письме, опубликованном на сайте российской патриархии, грузинский патриарх благодарит РПЦ за позицию по Абхазии и Южной Осетии.
«Желаю еще раз выразить благодарность Вам и Русской Православной Церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаете наши исконные земли – Абхазию и Цхинвальский регион неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви», – говорится в поздравлении.
Патриарх Грузии также благодарит Патриарха Московского и всея Руси за содействие в освобождении граждан Грузии.
«Наш народ и мы благодарны, также, и за то, что Вы неоднократно оказывали содействие в освобождении наших сограждан, попавших в плен за нарушение временных границ. Конечно, все еще остаются и нерешенные сложные вопросы, которые создают проблемы, но надежда на лучшее будущее жива, и наша доброжелательность по отношению к Вам искренна», – сказано в поздравлении.
Илия II также считает, что при патриархе Кирилле «на новый и высокий уровень поднялись социальное, миссионерское, строительное и просветительско-образовательное направления».
Грузия оплатила чиновникам из стран Океании отдых в Таиланде – Саакашвили
На судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о дорогостоящих подарках чиновникам из стран Океании. Это, по его словам, было сделано для того, чтобы островные государства не признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Чиновников, по его словам, «напоили, накормили», окружили любовью и заботой.
«Мы были в Таиланде. Это был очень сложный период, когда Россия получала признания (независимости Абхазии и Южной Осетии – ред.) из Науру, Вануату. Насколько я знаю, признание со стороны Тувалу им обошлось в миллион долларов. Деньги в чемодане передали премьер-министру, который приехал из Нью-Йорка в Сочи, затем его перевезли в Сухуми. В этой ситуации нам помогало правительство Австралии. Они сказали нам – повезите куда-нибудь несколько премьер-министров и министров, поговорите с ними в неформальной ситуации, это будет для вас хорошо. Мы выбрали Таиланд, привезли этих людей, всем подарили очень дорогостоящие подарки. У меня не было денег, чтобы оплатить это из личного кармана. Это были деньги грузинского государства – чтобы не произошла легитимация оккупации Абхазии и Южной Осетии», – сказал Саакашвили.
Ранее прокурор по делу о растрате бюджетных средств Георгий Муджири заявил, что Саакашвили и его окружение потратили деньги госбюджета Грузии на отдых на элитных курортах Монако, Таиланда, Сингапура, Милана.
После войны 2008 года Абхазия и Южная Осетия были признаны тремя островными государствами: Науру, Вануату и Тувалу. Впоследствии Тувалу и Вануату отозвали свое признание.
Михаил Саакашвили: в смерти Кахи Бендукидзе виновны нынешние власти Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в смерти бизнесмена и политика Кахи Бендукидзе виновны нынешние власти Грузии. Об этом он заявил на судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств. Саакашвили говорит, что встретился с Бендукидзе в Брюсселе за два дня до его смерти.
«Он нервничал, так как против него было возбуждено дело о растрате денег из его собственного университета. Каху убили они!» – сказал экс-президент Грузии.
Михаил Саакашвили добавил, что «гениального грузинского реформатора» через три дня после их последней встречи должны были назначить министром экономики и вице-премьером Украины.
Бендукидзе, который занимался предпринимательской деятельностью в России, в 2004 году занял пост министра экономики Грузии. В 2004-2008 годах он был государственным министром Грузии по координации экономических реформ, а в 2008-2009 годах возглавлял канцелярию правительства.
В 2007 году политик основал Тбилисский Свободный университет и Аграрный университет Грузии.
В мае 2014 года Бендукидзе принял предложение президента Украины Петра Порошенко стать членом Экономического и совещательного совета при правительстве Украины.
В ноябре 2014 года Бендукидзе в возрасте 58 лет скончался в одной из лондонских гостиниц.
В Вильнюсе проходит Форум свободной России – впервые за 2 года очно
В столице Литвы Вильнюсе 2 и 3 декабря проходит очередной, 11-й по счёту Форум свободной России. Форум был основан в 2016 году Гарри Каспаровым и другими деятелями российской оппозиции.
Впервые за 2 года мероприятие проходит в очном формате - предыдущие два форума прошли в режиме онлайн из-за пандемии. В нынешнем году, несмотря на коронавирусные ограничения, на Форум приехали участники из России, однако их меньше, чем в предыдущие годы. Главным образом представлена российская политэмиграция, также в Форуме традиционно участвуют общественные деятели и журналисты из Украины, Литвы и других стран.
На сайте Форума свободной России он называется "самым представительным мероприятием крупнейшей платформы российской оппозиции" и отмечается, что в нём "примет участие целый ряд международных экспертов и журналистов, представителей западных институтов, международных фондов, депутаты Европарламента".
Ответственный секретарь и сооснователь Форума Иван Тютрин в беседе с "Голосом Америки" отметил, что в связи с репрессиями против оппозиции в России российская политэмиграция за последнее время заметно выросла в численности. Он отметил, что некоторые видные оппоненты режима Владимира Путина примут участие в Форуме впервые - среди них Михаил Ходорковский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович (все они примут участие по видеосвязи).
Тютрин отметил, что Форум посылал приглашения сторонникам Алексея Навального, многие из которых были вынуждены эмигрировать из России, однако "ответной реакции не последовало". В то же время, в мероприятии примут участие поддерживающие Навального Сергей Гуриев и Евгений Чичваркин.
По мнению ещё одного живущего за рубежом оппозиционера Геннадия Гудкова, Форум мог бы "стать посредником между политическим истеблишментом Запада и гражданским обществом России".
Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продано на аукционе
На аукционе в Лондоне 1 декабря были проданы письмо российской императрицы Екатерины II о необходимости вакцинации от чёрной оспы и её портрет, написанный художником Дмитрием Левицким. Лот ушёл с молотка за 951 тысячу фунтов стерлингов (около 1 миллиона 300 тысяч долларов). Покупатель не разглашается. Ранее картина и письмо находились в частной коллекции в России.
Как сообщается на сайте аукционном доме MacDougalls’s, письмо Екатерины II — первый известный документ о кампании по вакцинации в России. Оно написано 20 апреля 1787 года во время путешествия в Крым и адресовано генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву. "Между прочими предметами должности одним из главнейших почитаться должен заведение прививания", — написала Екатерина. В письме она объяснила, как устроить вакцинацию на государственном уровне, поскольку без вакцинации "великий вред особливо в простом народе".
Сама Екатерина II первой в России привилась от оспы. Это произошло в октябре 1768 года — в разгар эпидемии болезни в России и Европе. В то время использовался метод вариоляции — прививаемому делали несколько разрезов на руке и вводили оспенный материал от заболевшего. Смертность среди привитых таким методом составляла около 2 процентов и была в 20 раз ниже, чем у непривитых.
Пололикашвили переизбран на пост генсека Всемирной туристской организации
Грузинский дипломат, экс-министр экономики Зураб Пололикашвили переизбран генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Как сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии, кандидатуру Пололикашвили избрали в начале года на 113-м заседании Исполнительного совета UNWTO. Утверждение произошло на 24-й сессии Генеральной Ассамблеи организации, который проходит в Мадриде (Испания).
При голосовании его поддержали 85 членов Ассамблеи, против были 26. Пололикашвили будет возглавлять UNWTO до 2025 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Членство во Всемирной туристской организации очень важно для нашей страны, поскольку мы говорим о туризме, который является для нас жизненно важной сферой. Одновременно для нас особая честь, что грузин Зураб Пололикашвили завоевал такое высокое доверие. Конечно, это сильная гарантия для нашей страны, что наш голос всегда будет услышан в этой организации», – заявила журналистам глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.
Выступая на сессии Генассамблеи UNWTO, Пололикашвили сделал акцент на быстром восстановлении туристического сектора после самого серьезного кризиса в истории отрасли, вызванного пандемией COVID-19. Главными приоритетами своей работы в течение четырех следующих лет Пололикашвили назвал сельскохозяйственный туризм и региональное развитие.
В Грузии 72 пациента скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 72 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 191.
За сутки в стране выявили 3731 новый случай коронавируса. Накануне провели 50 626 тестов: PCR-тестов – 19 475, экспресс–тестов на антиген – 31 151.
Выздоровели еще 4295 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 853 833, выздоровевших – 796 453.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,37%, за последние 14 дней составляет 8,78%, за неделю – 8,53%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 099 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 197 838.
Оксимирон выпустил песню про иноагента на первом за шесть лет альбоме
Популярный российский рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Фёдоров) написал песню про иностранных агентов. Она вышла 1 декабря на его первом за шесть лет альбоме "Красота и уродство". В ней музыкант поёт, что "иностранный агент" в России — любой, "кто не охраняемый и не мент".
В треке Оксимирон, учившийся в Оксфорде на литературоведа, пишет, что его диплом "настолько плох, что он мог бы стать министром культуры", вспоминает политолога Екатерину Шульман и говорит, что ему снится, что его обвиняют в шпионаже.
Несмотря на то, что через 20 лет жизни в Германии и Англии он вернулся в Россию как патриот, его всё равно считают иностранным агентом, поёт рэпер, рифмуя это словосочетание со словами "грамота, медаль и комплимент".
Фёдоров несколько раз выступал в поддержку гражданских активистов. Он записал совместный трек с осуждённым по "московскому делу" Самариддином Раджабовым, участвовал в кампании в поддержку обвинённой в экстремизме блогера Марии Мотузной, появлялся в Москве на суде в поддержку активиста Егора Жукова.
В 2018 году он организовывал концерт в поддержку арестованного после срыва властями нескольких концертов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), а 31 января был задержан на акции в поддержку Алексея Навального.
В 2019 году он организовал литературные чтения "Сядь за текст". Участники перформанса зачитывали отрывки из произведений авторов русской и мировой классической литературы, после чего эти отрывки квалифицировали по статьям Уголовного и Административного кодексов Российской Федерации, а их авторам "назначали" различные наказания.
- С 2012 года российские власти ведут реестр так называемых "иностранных агентов", в который были включены десятки НКО. Впоследствии к ним добавились СМИ-"иностранные агенты", которыми признают, в том числе, граждан России - физических лиц. Правозащитники неоднократно критиковали эти нормы законодательства, называя их дискриминационными.
Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Наказание по этой статье предусматривает штраф в один миллион рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
25 ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры.
66-летний депутат был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в лесу в Саратовской области. Представители правоохранительных органов заявили, что он в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была найдена туша лося, хотя охота на этих животных в том районе запрещена.
Депутат отказался от медицинского освидетельствования и заявил, что нашёл лося уже убитым. Но позднее он признал, что действительно застрелил животное, так как был уверен, что все необходимые разрешения на охоту были оформлены. По его словам, он мог стать жертвой провокации. Он заявил, что готов компенсировать ущерб: выплатить штраф и купить лосиху и выпустить её на месте охоты. Рашкин также заявил, что готов сотрудничать со следствием. Он считает, что его преследование связано с политикой.
В сентябре Рашкин был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму, он организовывал митинги против обязательной вакцинации и считается одним из лидеров партийной оппозиции Геннадию Зюганову в КПРФ. Он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Саратовской области, но не был допущен к выборам.
WTA из-за исчезновения Пэн Шуай приостановила все турниры в Китае
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила в среду о приостановке всех соревнований под её эгидой на территории Китая, включая Гонконг, из-за опасений о безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай. Несколько недель назад она перестала появляться на публике после того, как обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии.
Глава ассоциации Стив Саймон, который ранее неоднократно выражал тревогу относительно судьбы теннистистки и сомнения в заверениях китайских властей о том, что у неё всё в порядке, заявил, что не понимает, как может просить спортсменок соревноваться в Китае, когда, как он выразился, "Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на ней оказывают давление". По словам Саймона, в ассоциации по-прежнему не знают, где находится спортсменка, свободна ли она и находится ли в безопасности. Глава ассоциации также потребовал прозрачного расследования обвинений, с которыми выступила теннисистка.
Власти Китая уверяют, что спортсменка, которая обвинила бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии, в безопасности. 21 ноября китайские власти опубликовали видео, на котором Пэн Шуай присутствует на соревнованиях по теннису, которые проходили в этот день в Пекине. Однако у журналистов или болельщиков не было возможности с ней пообщаться.
- Пэн Шуай в начале ноября рассказала, что её принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Вскоре её пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.
- Разоблачения, с которыми изначально выступила теннисистка, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.
- Пэн Шуай – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок
Популярный голливудский актёр Алек Болдуин заявил, что он не нажимал на курок револьвера, пуля из которого убила кинооператора Галину Хатчинс и ранила режиссёра Джоэла Соуза во время съемок фильма "Ржавчина" 21 октября.
Болдуин - исполнитель главной роли и продюсер этого малобюджетного вестерна.
В первом интервью после трагедии, которое должно выйти в эфир в четверг, 2 декабря, Болдуин заявил журналисту телеканала АВС Джорджу Стефанопулосу : "Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на него". "Я никогда не наведу оружие на человека и никогда не нажму на курок. Никогда", - добавил Болдуин.
Управление шерифа Санта-Фе, которое ведет расследование, заявило, что не комментирует высказывания Болдуина. Какие-либо обвинения по этому делу никому не предъявлены, никто не арестован.
Некоторые члены съемочной группы ранее подали судебный иск, в котором обвинили Болдуина и других продюсеров фильма в халатности и пренебрежении правилами безопасности.
Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита. По сообщению Variety, в пистолете был один боевой патрон, но как он туда попал - пока неясно.
Саакашвили доставили на процесс по делу о растрате госсредств
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен в Тбилисский городской суд из Горийского военного госпиталя. Об этом сообщили грузинские СМИ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня состоится очередное заседание по т.н. «делу о пиджаках», по которому Саакашвили проходит в качестве обвиняемого. Оно будет проходить на фоне протестной акции, организованной крупнейшей оппозиционной партией страны, «Единым национальным движением».
Сторонники Саакашвили уже собираются у здания суда. На месте установили большой экран, по которому будет транслироваться выступление третьего президента Грузии в суде.
Следствие по «делу о пиджаках» продолжается уже почти восемь лет. Дело квалифицировали по статье 182 УК Грузии, которая касается растраты бюджетных средств в крупных размерах и предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.
Речь идет о предполагаемой растрате более 8,8 млн лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в фешенебельных гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов.
Саакашвили заявлял об абсурдности обвинений. Экс-президент Грузии говорил, что правительство «Грузинской мечты» завело это дело только для того, чтобы подорвать его имидж борца с коррупцией.
Михаил Саакашвили 29 ноября впервые появился на публике после своего задержания в Грузии. Он выступил в суде по делу о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Прошлый процесс проходил на фоне шумной протестной акции. В тот день МВД Грузии сообщило о 15 задержанных за неповиновение полиции.
Абхазские политики обсуждают в Минске «варианты дальнейшего сотрудничества»
Делегация из самопровозглашенной республики Абхазия посещает Беларусь. Как пишет агентство «Апсныпресс», накануне заместитель секретаря Совета Безопасности, экс-глава МИД Абхазии Даур Кове и министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа встретились с заместителем председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александром Шатько.
«В ходе диалога белорусская сторона рассказала о работе объединения «Белая Русь». Участники встречи также обсудили варианты дальнейшего сотрудничества. Итогом встречи стала предварительная договоренность о заключении договора между «Белой Русью» и партией «Единая Абхазия» для последующей реализации совместных проектов с целью сближения гражданских обществ двух стран», – говорится в сообщении.
- В ноябре о возможном рассмотрении белорусским парламентом вопроса признания Абхазии и Южной Осетии сообщили в соцсетях. В Палате представителей Национального собрания Беларуси заявили, что в парламент не поступал подобный законопроект. В Комиссии по международным делам парламента распространенную информацию назвали «фейком и чушью».
- Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия ожидает признания своей независимости от Беларуси и других государств.
- В августе текущего года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
Виктория Нуланд назвала Лукашенко «марионеткой России»
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала Александра Лукашенко, которого Вашингтон не признает легитимным президентом Беларуси, «марионеткой Москвы». Так она прокомментировала прозвучавшее накануне в интервью Лукашенко российскому агентству РИА Новости заявление белорусского лидера о том, что он считает аннексированный Крым не только де-факто, но и де-юре территорией России.
Нуланд в режиме онлайн выступила в среду в Киеве на форуме по безопасности. Подробности ее выступления приводит Белорусская служба Радио Свобода.
«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел гораздо дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Беларусь в объятия Москвы, отказываясь не только от демократического развития, но и усугубляя ситуацию», - заявила в частности Нуланд.
Она также назвала ситуацию в Беларуси «трагичной» для граждан этой страны, которые, по ее словам, «требуют не так уж многого - права свободно выбрать своего лидера на честных и открытых выборах». По словам Нуланд, США координируют с ЕС введение санкций против режима Лукашенко.
Говоря об Украине, Нуланд отметила, что, если Россия решит силой дестабилизировать ситуацию в этой стране, то столкнется с санкциями, «которых еще не было». О том же в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву, которое вышло в эфир во вторник, заявил, что Крым, по его мнению, «де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года», и добавил, что собирается посетить Крым, а его поездка будет означать признание полуострова частью России. Как отмечает РИА Новости, в Кремле, комментируя заявление белорусского президента, заявили, что считают его «очень важным». Россия аннексировала Крым в 2014 году, подавляющее большинство стран-членов ООН по-прежнему считают полуостров территорией Украины. До последнего времени Лукашенко и официальный Минск не заявляли о том, что считают Крым российским - за что их, помимо прочего, критиковал ряд прокремлевских российских политиков и публицистов. В Киеве заявили, что, если Минск действительно признает Крым российским, это нанесет непоправимый ущерб отношениям Украины и Беларуси.
- В среду был опубликован очередной отрывок интервью Лукашенко, в котором он, в частности, утверждает, что якобы украинские военные в 2014 году предупредили российских, что «Крым будет НАТОвским», если Россия «не решит вопрос Крыма». «По моим данным, президенту России было доложено». Ранее президент России Владимир Путин также утверждал, что одной из причин аннексии стали опасения, что там якобы могут возникнуть военные базы НАТО.
- Также Лукашенко заявил, что «будет делать все для того, чтобы Украина стала нашей», пообещав России помощь в случае, если Украина проявит агрессию по отношению к ней.
ЕС утвердил санкции против «Белавиа» и других белорусских компаний
Представители стран Евросоюза в среду окончательно одобрили очередной – пятый по счету – пакет санкций против официального Минска. На этот раз санкции введены в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси со странами ЕС. Евросоюз обвиняет режим Александра Лукашенко в том, что он создал миграционный кризис искусственно, чтобы использовать его как инструмент давления.
Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, официально список будет опубликован в четверг. В него вошли 28 физических и юридических лиц. В списке нет граждан России и российских компаний, в том числе и «Аэрофлота», о возможном включении которого в «черный список» раньше писали некоторые СМИ.
Санкционный список публикует Белорусская служба Радио Свобода. В нем белорусская авиакомпания «Белавиа», которая, как утверждают в ЕС, участвовала в схемах перевозки мигрантов из стран Ближнего Востока в Беларусь. Минского международного аэропорта санкции не коснулись.
Также в списке туристические агентства и минские гостиницы, в которых селились мигранты, сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. В список включены и крупные белорусские предприятия – «Гродно Азот» и его филиал «Гродно Химволокно», «Беларусьнефть» и «Белшина». Физические лица, включенные в список, – белорусские чиновники, руководители погранслужбы, судьи. В список включен и пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей и Литвой, чтобы те попытались ее пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
- Ряд стран ЕС заявляли о том, что Россия помогает режиму Лукашенко в транспортировке мигрантов или, во всяком случае, одобряет и поощряет его действия, однако официально на уровне ЕС такие обвинения не выдвигались. Москва отвергает вину официального Минска в кризисе.
- После резкого обострения ситуации на границе с Польшей в начале ноября в последние дни она несколько успокоилась. Попыток прорыва через границу стало меньше. Стихийные лагеря беженцев исчезли, мигрантов белорусские власти разместили в логистическом центре. Около тысячи мигрантов покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак.
- ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси – хотя в связи с миграционным кризисом с ним как с де-факто руководителем страны дважды общалась по телефону канцлер Германии Ангела Меркель. Предыдущие 4 пакета санкций были введены в связи с фальсификациями на выборах президента в прошлом году и жестоким подавлением массовых акций протеста в Минске и других городах.
На границе Ирана с Афганистаном произошла перестрелка с талибами
На участке государственной границы между Ираном и Афганистаном в среду произошли столкновения между бойцами движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) и иранскими пограничниками.
«Стычки закончились после вмешательства и переговоров при участии служб безопасности, сейчас обстановку в регионе можно назвать спокойной», - говорится в сообщении иранского государственного информагентства IRNA.
На непроверенных видеозаписях, которые распространило афганское новостное агентство Aamaj, иранские пограничники и талибы ведут перестрелку у защитных заграждений. Отмечается, что события происходили на участке вблизи афганской провинции Нимроз. Один из источников рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что иранцы, среди прочего, применяли артиллерию.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на своей неназванный источник опровергло ранее появившиеся сообщения, что талибы захватили иранские блокпосты, назвав информацию ложной.
О возможных потерях в результате боестолкновения не говорится.
Иранская сторона утверждает, что причиной конфликта стало недопонимание со стороны талибов, связанное с линией границы.
Как отмечает Tasnim, иранцы возвели в приграничном районе заграждения, расположив их в нескольких метрах от официальной линии, на своей территории, в рамках мер против контрабандистов. 1 декабря, когда несколько сельхозработников перешли эти заграждения, оставаясь на иранском участке, талибы из-за незнания ситуации приняли их за нарушителей границы.
Талибы вернулись к власти в Афганистане в августе нынешнего года. Их режим официально не признало ни одно государство.
Блинкен предупредил Россию о последствиях агрессии против Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Риге после завершения совещания министров иностранных дел стран НАТО, заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в том случае, если произведет вторжение на территорию Украины. По словам госсекретаря, Вашингтон ясно дал понять Кремлю, что США отреагируют решительно, и в том числе введут против России «чрезвычайно действенные экономические меры», от которых ранее воздерживались.
Блинкен не стал говорить о деталях, но отметил, что в «надлежащее время» расскажет о них Москве, чтобы российское руководство ясно понимало последствия возможных агрессивных шагов. США также продолжат обсуждать реакцию на возможную российскую агрессию со своими союзниками по НАТО. «Если Россия отвергнет дипломатию и вновь нападет на Украину, мы будем готовы действовать» - сказал Блинкен.
США и их союзники ввели ряд санкций против России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в конфликте в Донбассе в 2014 году. При этом Вашингтон долго воздерживался от таких мер, как поставка Украине военной техники и боеприпасов, а также воздерживается от наиболее жестких экономических санкций, таких как эмбарго на поставки энергоносителей или отключение России от системы SWIFT.
По словам Блинкена, Вашингтон крайне обеспокоен наращиванием военного потенциала России у границ с Украиной. Как сказал госсекретарь, имеются свидетельства того, что Россия планирует агрессивные действия против Украины, а также дестабилизацию страны «изнутри». «Мы не знаем, принял ли (президент России) Владимир Путин решение о нападении, но мы знаем, что его действия расширяют возможности для нападения, которое может произойти за короткий период времени, если он примет такое решение», - заявил Блинкен. Он также отверг утверждения Москвы о том, что последние шаги Украины или НАТО угрожают России.
Российские официальные лица в последние недели, когда на Западе начали говорить о наращивании российской группировки у границ с Украиной, неоднократно отрицали планы нападения на Украину. В то же время, в Москве обвиняли Украину в том, что она готовит наступление на сепаратистов в Донбассе, и угрожали ей последствиями. Сам Владимир Путин в последние дни несколько раз заявил, что Россия обеспокоена действиями НАТО у ее границ и будет добиваться от Запада неких гарантий безопасности.
В четверг, как ожидается, в Стокгольме состоится встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Россия аннексировала Крым, а также, по многочисленным свидетельствам, оказала прямую поддержку сепаратистам в Донбассе в 2014 году. С тех пор российско-украинский конфликт так и не был разрешен. Минские соглашения об урегулировании в Донбассе фактически не выполняются.
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