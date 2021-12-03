Уголовное дело за оскорбляющие комментарии – в чем обвиняют жительниц Абхазии?

Массовой драке со стрельбой в сухумском Новом микрорайоне предшествовало возбуждение городской прокуратурой уголовного дела в отношении Лолиты Халваш и Анжелы Брандзия по части 2 статьи 321 Уголовного кодекса Абхазии – оскорбление представителя власти.

Telegram-каналы опубликовали постановление о возбуждении уголовного дела против Халваш и Брандзия. В документе говорится, что дело возбуждено на основании информации, поступившей из Службы государственной безопасности самопровозглашенной республики.

По версии прокуратуры, Халваш и Брандзия использовали в соцсети Facebook псевдонимы. Утверждается, что они распространяли заведомо ложные сведения, выраженные в неприличный форме, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие профессиональную репутацию президента Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваб, руководителей МВД, генпрокуратуры, депутатов и других должностных лиц.

К примеру, в одном из Facebook-постов, по утверждению прокуратуры, Аслана Бжания называют дезертиром, в другом говорится о том, что «этот маньяк хуже Саакашвили оказался».

Лолита Халваш в комментарии «Аидгылара News» говорит, что её нет в соцсетях. Она рассказала, что к ней пришли с обыском, а ситуация накалилась, когда на месте появился её сосед – заместитель руководителя администрации президента.

«Влетает мой сосед, Зурик Каджая, замглавы администрации президента. Он влетает, оскорбляя меня, всю мою семью. Слава богу, там оказались родственники мои, которые завели его в ванную комнату и сказали ему – Зурик, ты не прав», – рассказывает Лолита Халваш.

Как сообщалось ранее, после инцидента задержан заместитель министра туризма Дато Каджая. В результате инцидента легкое ранение получил житель Сухуми, госпитализация ему не понадобилась.

У президентской резиденции (госдачи) в ночь на пятницу собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе. Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия по итогам переговоров с Асланом Бжания заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра.