Тикарадзе допустила введение обязательной вакцинации против коронавируса в Грузии

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе не исключила введения в стране обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Рустави 2». «Я не исключаю, что поэтапно мы придем также к обязательной вакцинации», - сказала глава Минздрава.

Отвечая на вопрос о том, почему в Грузии не задействуют более строгие ограничения в отношении невакцинированных, Тикарадзе подчеркнула, что подход властей является «лояльным».

«В период тяжелого психоэмоционального фона, когда мы находимся в пандемии уже два года, мы знаем, каково состояние наших граждан – психоэмоциональное, а также экономическое и социальное. Важно учитывать все факторы. Здесь важно не только внедрение обязательной вакцинации, важно также предусмотреть другие факторы», - сказала она.

В конце октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса. «Как председатель координационного совета и премьер-министр я не допущу обязательной вакцинации», - заявил тогда Гарибашвили.