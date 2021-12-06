Абхазский МИД: любой диалог с представителями Грузии требуют согласования

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что иностранные неправительственные и международные организации должны согласовывать с ведомством проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте абхазского ведомства.

«Руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами Республики Абхазия, напоминаем, что при осуществлении иностранными неправительственными и международными организациями своей деятельности на территории Республики Абхазия, в том числе, при подготовке встреч с представителями молодежи Республики Абхазия, организации дискуссий, круглых столов и семинаров, распространении информационных материалов, а также при подготовке встреч с представителями руководства и общественных организаций Грузии, требуется обязательное предварительное согласование любых проектов с Министерством иностранных дел Республики Абхазия», – сказано в заявлении.

Ведомство указывает, что является «главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями» согласно указу абхазского президента от 6 ноября 2006 года.

В заявлении говорится, что программы (проекты), планируемые к реализации на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, подлежат обязательному согласованию с МИДом.



«Кроме того, иностранными неправительственными и международными организациями должны представляться в Министерство иностранных дел Республики Абхазия отчеты о деятельности по реализации программ (проектов), персональном составе работников, а также документы, содержащие сведения об источниках финансирования и целях расходования данных средств», – говорится в заявлении.

Отметим, что на прошлой неделе новый глава ведомства Инал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций. Его заместитель Ираклий Тужба заявил после встречи, что «все текущие и запланированные проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других направлений гуманитарного сотрудничества будут реализовываться с учетом обязательного согласования» в абхазском МИДе.