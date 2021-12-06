Внешний долг Грузии сократят на бумаге

Правительство Грузии анонсирует снижение соотношения внешних обязательств государства к ВВП страны с 60% до 51%. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании правительства. Впрочем, по словам специалистов, произойдет это вовсе не из-за увеличения выплат по внешним долгам.

Рост ВВП в текущем году позволит преодолевать не только локальные, но и внешние проблемы, стоящие перед Грузией, заявил на сегодняшнем заседании правительства его глава Ираклий Гарибашвили. Высокие темпы развития станут залогом не только перманентного роста доходов граждан, но и позволят значительно сократить внешние обязательства, пообещал премьер.

«В этом году у нас был высокий экономический рост. Мы прогнозируем двузначный экономический рост к концу года, а в 2022 году мы планируем увеличить экономику еще на 6%, что позволит довести общий объем ВВП страны до исторически рекордных 65 миллиардов лари при дефиците бюджета в 4,2%. Параллельно это позволит нам сократить соотношение внешнего долга к ВВП с 60% до 51,1%», – заявил премьер.

Следует отметить, что на сегодняшний день государственный долг Грузии впервые достиг исторической отметки в 8 миллиардов долларов. Согласно данным Минфина, в ноябре прошлого года долг составлял 6 миллиардов 991 миллион долларов, что означает, что за год он вырос почти на миллиард долларов. О чем же тогда говорит премьер-министра?

По мнению экономиста, профессора тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, номинальные значения вполне достижимы:

«Власти делают акцент на стабильности курса национальной валюты, которая на протяжении года только укрепляется. Это позволяет не наращивать за счет обесценения лари внешний долг, номинированный в долларах, что в условиях нынешних темпов экономического роста, безусловно, сократит соотношение внешнего долга к ВВП. Если все пойдет по плану, за год объем экономики вырастет на 6,5 миллиардов лари, а объем внешнего долга останется неизменным. Эти параметры позитивно влияют на платежеспособность государства, что важно для глобального рейтинга страны».

Однако, по словам эксперта, в роли главного негативного фактора выступает инфляция, годовой уровень которой в сравнении с ноябрем прошлого года составил 12,5%. По словам Иосифа Арчвадзе, именно инфляционный разгон экономики становится одним из важных источников поступлений в бюджет, который только в этом году получил незапланированный 1 миллиард 300 миллионов лари.

С этими утверждениями согласен профессор Университета Европы, экономист Гоча Тутберидзе:

«Большинство внешних долгов – долгосрочные, под низкие проценты, поэтому в правительстве могут позволить себе подобное манипулирование цифрами. Это нужно для того, чтобы достигнуть прогресса при выделении новых кредитов, так как превышение планки в 60% между внешним долгом и ВВП запрещено на уровне органического закона. В целом приведенные премьером цифры являются номинальными значениями экономического роста, без учета инфляции, что значительно искажает общую картину. И, наконец, все это является прогнозом, который не учитывает внешних факторов. К примеру, в соседней Турции лира упала до исторического минимума, а когда у главного внешнеторгового партнера такая ситуация, делать прогнозы – дело неблагодарное. Не стоит сбрасывать со счетов пандемию коронавируса, которая вмиг может обрушить экономику».

На сегодня тройка главных кредиторов Грузии выглядит следующим образом: Азиатский банк развития (ADB) – 1,74 миллиарда долларов, Международный банк реконструкции и развития (IBRD) – 1,2 миллиарда долларов, Ассоциация развития Всемирного банка (IDA) – 850 миллионов долларов.