Обзор грузинской прессы

Тема Саакашвили «поставила на паузу» политическую повестку дня государства, считает политолог Гия Хухашвили. Сфальсифицированные выборы, тотальная прослушка граждан, проблемы в органах местного самоуправления – все это потеряло особую важность на фоне событий, развивающихся вокруг экс-президента Грузии, говорит респондент газеты «Квирис палитра». Они не сыграли на руку и самой оппозиции – теперь ее требование провести внеочередные парламентские выборы потеряло актуальность:

«Уже поздно говорить о внеочередных выборах. Они не довели дело до конца, когда эта тема была актуальной, на что они рассчитывают сейчас? Никаких оснований для этого требования уже нет, поскольку они не смогли доказать того, что прошедшие выборы были сфальсифицированы».

Респондент издания также затронул тему проходного барьера на выборах в парламент. Неделю назад председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поставил под сомнение необходимость принятия законодательных изменений, которые снизят его до 2%. В «Национальном движении» расценили это как попытку отказаться от избирательной реформы. Впрочем, именно эту партию устраивает высокий барьер, считает Хухашвили.

«Мне тоже не нравится двухпроцентный барьер. Понятно, что нам нужно перейти к многопартийной системе, чтобы застраховать страну от узурпации власти. Но мы также не хотим, чтобы в парламенте заседало 20 партий. Если партия не может набрать 3%, не думаю, что она сможет сыграть серьезную роль в управлении государством. А «Нацдвижение» высокий барьер тем более устраивает: перед выборами она поглотит мелкие партии и поведет процесс в роли доминанта», – заявил политолог в интервью газете «Квирис палитра».

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Автор скандального учебника по истории Нато Ахметели в социальных сетях опубликовала пост, в котором постаралась ответить на критику граждан и оппонентов властей по поводу особого места Бидзины Иванишвили в этом учебнике:

«Я два дня наблюдаю за тем, как люди вбивают гвозди в крышку моего гроба, люди, которые даже не читали этот учебник. В одном из старых учебников я писала о романе Пастернака «Доктор Живаго»: в редакции газет поступало множество писем от «рядовых советских граждан». Они не могли скрыть своего гнева по поводу романа. Тогда появилось выражение: «Роман Пастернака я не читал, но скажу...» Вот и сейчас цитаты, которые приводятся в статьях и передачах, вырваны из контекста. Я даже написала о некоторых из них в телекомпанию «Формула». Факт в том, что не читали не просто учебник, но даже абзац».

Часть общественности потребовала от Минобразования отказаться от преподавания в школах истории по учебнику 9-го класса, поскольку считает, что в некоторых параграфах экс-премьер Бидзина Иванишвили восхваляется, а роль «Революции роз» в политических процессах страны принижается. В ведомстве ответили на эти обвинения, заявив, что исторические процессы в школьных учебниках «описаны правильно, компетентно и многосторонне».

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Авиакомпания MyWay Airlines планирует оспорить в суде решение Агентства гражданской авиации Грузии об отзыве ее лицензии. Ранее в отношении компании было начато административное производство после того, как 40% акций компании продали иностранному гражданину, который после этого стал владельцем 89% акций. По законодательству Грузии лицензия о воздушной перевозке выдается компании, зарегистрированной в Грузии, в которой гражданин или юридическое лицо в лице самой компании, базирующейся в Грузии, владеет более 50% акций. Ситуация была решена, однако Агентство гражданской авиации свою позицию не сменило, в интервью информационному интернет-агентству BusinessPressNews юрист MyWay Airlines Тамар Мампория сказала:

«Основанием для административного производства, вероятно, послужила корпоративная сделка, связанная с передачей долей (компании). Она не соответствовала требованиям закона, но за две недели мы все исправили (часть акций была переоформлена на гражданина Грузии). Как только (Агентство гражданской авиации Грузии) официально примет решение и работа компании будет приостановлена, мы сразу обжалуем это постановление в суде. По правилам мы сможем возобновить работу во время спора, иначе компания обанкротится через неделю. У нас трудоустроено столько людей, которые не знают, куда им идти! Грузинский авиарынок очень мал и состоит лишь из двух компаний».

Решение агентства способствует монополизации рынка, считает юрист MyWay Airlines Тамар Мампория.