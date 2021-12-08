Энергоснабжение Абхазии было ограничено из-за аварии автотрансформатора

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в эти минуты разговаривают по видеосвязи. Беседа происходит на фоне резкого обострения напряжённости вокруг Украины. Страны Запада и Киев считают, что Москва может готовить вооруженное вторжение в эту страну.

Путин находится в Сочи, а Байден – в Ситуационной комнате Белого дома в Вашингтоне.

О начале переговоров сообщили информационные агентства. Они проходят в закрытом от прессы режиме.

Повестка дня переговоров - версии Кремля и Белого Дома

Как говорилось в опубликованном в преддверии «видеосаммита» сообщении Белого дома, лидеры двух стран во время переговоров 7 декабря должны обсудить различные аспекты американо-российских отношений, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. «Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США в связи с действиями российских военных на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказано в сообщении.

Помощник президента России Юрий Ушаков утверждал, что Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят ситуацию в Афганистане, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в ходе беседы также обсудят двусторонние связи и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве. Также в Кремле упомянули и об украинской проблематике.

В то время как американская сторона перед переговорами президентов делала акцент именно на угрозе российского вторжения в Украину, Кремль говорил главным образом о необходимости обсудить американо-российские отношения. Как сказал во вторник Песков, от разговора «не нужно ожидать никаких прорывов. Это рабочий разговор, который проводится в очень сложный период». По словам представителя Кремля, в Москве рассчитывают на то, что разговор будет «взаимоуважительным», и стороны учтут «интересы и обеспокоенность друг друга».

Что предшествовало разговору

Первые сообщения о концентрации российских войск по периметру границ с Украиной и в аннексированном Крыму начали появляться в европейской и американской прессе в конце октября – начале ноября. Речь шла в частности о том, что часть российских подразделений после учений «Запад-2021» не вернулись в места постоянной дислокации, а остались на полигонах у западных границ России. Кроме того, появились видео переброски на запад военной техники.

Официальный Киев некоторое время утверждал, что не фиксирует какого-либо увеличения российской группировки у границ, однако впоследствии представители Украины также начали говорить о возросшей угрозе вторжения. Украина заявляет, что Россия сосредоточила у границ до 100 тысяч военных с тяжелой техникой.

Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке публиковали схемы возможного вторжения, которое, как утверждается, может включать в себя высадку морских десантов и удары с применением бронетехники, в том числе и с территории Беларуси.

В ноябре о серьезной обеспокоенности в связи с действиями России представители США и их союзников заговорили уже официально. В начале декабря на встрече министров обороны стран НАТО, а затем на переговорах с главой МИД России госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в случае российского наступления на Украине введут в действие экономические санкции «невиданной силы».

Что пишут СМИ о возможных санкциях

Подготовку возможных мер реагирования подтвердил на прошлой неделе сам президент Байден. «Я собираю воедино то, что считаю наиболее всесторонним и значимым набором инициатив, которые очень, очень помешают господину Путину сделать то, что, как люди опасаются, он готовится сделать», – сказал он.

В преддверии видеосаммита с Путиным ряд СМИ со ссылкой на источники опубликовал подробности о возможных санкциях, которые США обсуждают с их союзниками. Среди рассматриваемых санкций – ограничительные меры в отношении людей из ближнего круга президента Владимира Путина и руководителей крупнейших российских энергетических компаний. Рассматривается и «ударная мера», которая, правда, уже неоднократно была на слуху – начиная с весны 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Речь идет об отключении российских банков от международной платежной системы SWIFT, сообщил 6 декабря телеканал CNN. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, США и Европейский союз рассматривают введение санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, санкции могут коснуться конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов. Также рассматривается вариант ввести ограничения для инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Песков назвал сообщения о подготовке санкций «истерикой в СМИ».

Москва отрицает агрессивные планы и винит НАТО

В Москве отрицают какие-либо планы вторжения на территорию Украины. Об этом неоднократно заявляли различные представители российского руководства. Вместе с этим в последние недели из уст российских представителей, включая Владимира Путина, звучит беспрецедентно жесткая риторика в адрес Киева. Москва обвиняет украинские власти в стремлении силой решить вопрос с сепаратизмом в Донбассе (при чем Москва недвусмысленно намекает на то, что окажет сепаратистам помощь) и силой же попытаться вернуть аннексированный Крым. Сам Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не только вступление Украины в НАТО, но и размещение на ее территории некой военной инфраструктуры НАТО – это «красные линии» для России, и что Москва намерена добиваться от Запада гарантий того, что этого не произойдет. Байден заявил журналистам, что не признает каких-либо «красных линий».

Саммит в Женеве

В этом году Путин и Байден провели личную встречу – она прошла в июне в Женеве. По ее итогам было выпущено совместное заявление о недопустимости ядерной войны. Стороны также договорились начать переговоры о стратегической стабильности и кибербезопасности. Несколько раундов таких переговоров действительно состоялись, однако очевидных результатов пока не принесли. Другие вопросы, такие как нормализация работы диппредставительств или обмен заключенными, также пока решены не были.

Администрация Байдена неоднократно подчеркивала, что не стремится к конфронтации с Россией, а хочет стабильных и предсказуемых отношений. В то же время от России ожидают соблюдения ее обязательств, в том числе и по отношению к суверенитету и территориальной целостности Украины.