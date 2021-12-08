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Экономика

Выстрел в инфляцию попадет в заемщиков

Национальный банк Грузии в целях снижения инфляции принял решение о повышении ставки рефинансирования до 10,5%. Об этом сегодня объявил глава ведомства Коба Гвенетадзе. Специалисты и оппозиция подвергли резкой критике стратегию Нацбанка, которая, в частности, может привести к существенному повышению ставок по кредитам для населения.

Инфляция в Грузии находится на самой высокой отметке за последнее десятилетие. На сегодняшней пресс-конференции президент Нацбанка Коба Гвенетадзе указал, что на внешние факторы приходится девять процентных пунктов из 12,5%-го роста цен в стране. Именно в целях обуздания инфляции Нацбанк принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пунктов до беспрецедентных 10,5:

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться и впредь. По данным НБГ, рост цен продолжится до февраля 2022 года и начнет снижаться только весной. Все это носит временный характер, повышение цен не будет бесконечным и определенно остановится на каком-то уровне. И это не только наша оценка: Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития считают, что инфляция начнет снижаться во втором квартале 2022 года».

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Выстрел в инфляцию попадет в заемщиков
by Эхо Кавказа

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По мнению Гвенетадзе, снижению инфляции мешает оживление экономики, так как рост внутреннего спроса был обусловлен ускоренными темпами кредитования. Из этого вытекает и второе решение регулятора, который ограничил максимальный срок ипотеки в иностранной валюте 10 годами (ранее срок был установлен на уровне 15 лет).

Такие меры, по мнению главы Нацбанка, будут способствовать снижению кредитных рисков и переводу сделок из доллара в лари.

Эксперты не склонны доверять новым прогнозам Гвенетадзе, памятуя, что при прошлом повышении ставки рефинансирования до 10% он говорил о возвращении инфляции к целевому показателю в 3% к весне 2022 года. Судя по тональности его новых заявлений, обозримые горизонты инфляции более чем туманны.

Позднее, в ходе сегодняшнего заседания кредитно-бюджетного комитета парламента Гвенетадзе пришлось выслушивать нелицеприятную критику депутатов в адрес возглавляемого им ведомства.

В своем выступлении бывший президент Нацбанка, представитель «Нацдвижения» Роман Гоциридзе отметил, что по темпам инфляции Грузия является мировым лидером, что является виной несбалансированной работы правительства и Нацбанка:

«Грузия в числе 15 стран мира и первая в Европе с самой высокой инфляцией. Почему инфляция должна быть ниже в Молдове, Азербайджане или Армении? Думаю, виноваты Нацбанк и правительство, которые не обеспечили стабильности лари. Поэтому в повестку дня встала выдача только 10-летней ссуды в иностранной валюте. Почему этого не происходило при прошлой власти? Потому что лари был твердым, и было все равно, в какой валюте занимать деньги. А теперь, когда наши граждане занимают в стабильном долларе, их лишают и этой возможности, заставляя занимать в лари, по которому ежемесячно поднимают ставки. Правительство и Нацбанк не смогли обеспечить стабильность лари и цен, а сейчас делают вид, что проявляют заботу о гражданах».

В ответ Коба Гвенетадзе в целом повторил тезисы своей пресс-конференции, отметив, что ставка рефинансирования может быть повышена еще раз в случае роста бюджетного дефицита.

Часть специалистов склоняются к мысли, что сегодняшние действия регулятора являются вынужденной мерой. По словам Георгия Кепуладзе, главы правления НПО «Общество и банки», действия регулятора лишь подтвердили сложность ситуации:

«Несмотря на то, что правительство хвалится двузначным экономическим ростом, это никак не отражается на благосостоянии граждан, свидетельством чего является сегодняшнее решение Нацбанка. Повышение ставки рефинансирования приведет к подорожанию займов для 170 тысяч граждан».

Кроме прочего, специалисты напоминают, что по состоянию на октябрь этого года валютные резервы Нацбанка составляют 3 959,0 млн долларов США, которые могут быть задействованы в качестве одного из инструментов монетарной политики для сокращения денежной массы в экономике и, как следствие, для обеспечения стабильности цен.

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