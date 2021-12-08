Выстрел в инфляцию попадет в заемщиков

Национальный банк Грузии в целях снижения инфляции принял решение о повышении ставки рефинансирования до 10,5%. Об этом сегодня объявил глава ведомства Коба Гвенетадзе. Специалисты и оппозиция подвергли резкой критике стратегию Нацбанка, которая, в частности, может привести к существенному повышению ставок по кредитам для населения.

Инфляция в Грузии находится на самой высокой отметке за последнее десятилетие. На сегодняшней пресс-конференции президент Нацбанка Коба Гвенетадзе указал, что на внешние факторы приходится девять процентных пунктов из 12,5%-го роста цен в стране. Именно в целях обуздания инфляции Нацбанк принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пунктов до беспрецедентных 10,5:

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться и впредь. По данным НБГ, рост цен продолжится до февраля 2022 года и начнет снижаться только весной. Все это носит временный характер, повышение цен не будет бесконечным и определенно остановится на каком-то уровне. И это не только наша оценка: Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития считают, что инфляция начнет снижаться во втором квартале 2022 года».

По мнению Гвенетадзе, снижению инфляции мешает оживление экономики, так как рост внутреннего спроса был обусловлен ускоренными темпами кредитования. Из этого вытекает и второе решение регулятора, который ограничил максимальный срок ипотеки в иностранной валюте 10 годами (ранее срок был установлен на уровне 15 лет).

Такие меры, по мнению главы Нацбанка, будут способствовать снижению кредитных рисков и переводу сделок из доллара в лари.

Эксперты не склонны доверять новым прогнозам Гвенетадзе, памятуя, что при прошлом повышении ставки рефинансирования до 10% он говорил о возвращении инфляции к целевому показателю в 3% к весне 2022 года. Судя по тональности его новых заявлений, обозримые горизонты инфляции более чем туманны.

Позднее, в ходе сегодняшнего заседания кредитно-бюджетного комитета парламента Гвенетадзе пришлось выслушивать нелицеприятную критику депутатов в адрес возглавляемого им ведомства.

В своем выступлении бывший президент Нацбанка, представитель «Нацдвижения» Роман Гоциридзе отметил, что по темпам инфляции Грузия является мировым лидером, что является виной несбалансированной работы правительства и Нацбанка:

«Грузия в числе 15 стран мира и первая в Европе с самой высокой инфляцией. Почему инфляция должна быть ниже в Молдове, Азербайджане или Армении? Думаю, виноваты Нацбанк и правительство, которые не обеспечили стабильности лари. Поэтому в повестку дня встала выдача только 10-летней ссуды в иностранной валюте. Почему этого не происходило при прошлой власти? Потому что лари был твердым, и было все равно, в какой валюте занимать деньги. А теперь, когда наши граждане занимают в стабильном долларе, их лишают и этой возможности, заставляя занимать в лари, по которому ежемесячно поднимают ставки. Правительство и Нацбанк не смогли обеспечить стабильность лари и цен, а сейчас делают вид, что проявляют заботу о гражданах».

В ответ Коба Гвенетадзе в целом повторил тезисы своей пресс-конференции, отметив, что ставка рефинансирования может быть повышена еще раз в случае роста бюджетного дефицита.

Часть специалистов склоняются к мысли, что сегодняшние действия регулятора являются вынужденной мерой. По словам Георгия Кепуладзе, главы правления НПО «Общество и банки», действия регулятора лишь подтвердили сложность ситуации:

«Несмотря на то, что правительство хвалится двузначным экономическим ростом, это никак не отражается на благосостоянии граждан, свидетельством чего является сегодняшнее решение Нацбанка. Повышение ставки рефинансирования приведет к подорожанию займов для 170 тысяч граждан».

Кроме прочего, специалисты напоминают, что по состоянию на октябрь этого года валютные резервы Нацбанка составляют 3 959,0 млн долларов США, которые могут быть задействованы в качестве одного из инструментов монетарной политики для сокращения денежной массы в экономике и, как следствие, для обеспечения стабильности цен.