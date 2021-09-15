Инфляционные ожидания в Грузии могут не успеть за инфляцией

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне – 10 процентов. Как говорится в сообщении регулятора, сделано это для сдерживания инфляции, которая в августе достигла рекордных за десятилетие 13 процентов.

Нынешняя инфляция превышает целевой показатель Нацбанка более чем на 400%. Как говорится в сообщении комитета по монетарной политике, беспрецедентная инфляция в Грузии в основном обусловлена ситуацией на внешних рынках, при рекордном росте тарифов за перевозки.

В этих условиях, как заявил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе, перспектив снижения инфляции до весны ждать не стоит:

«На фоне увеличении внутреннего спроса опережающими темпами растет импорт, который за первые восемь месяцев года по сравнению с прошлым годом вырос на 21% и на 1% превышает показатель успешного 2019 года. По нашему прогнозу, с весны 2022-го инфляция поэтапно приблизится к целевому показателю, чему, кроме прочих факторов, будет содействовать ужесточение монетарной политики Нацбанка».

Несмотря на оптимистичную тональность заявления Гвенетадзе, специалисты, опираясь на данные статистики, эти ожидания не разделяют. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце прожиточный минимум для мужчин трудоспособного возраста вырос почти на 20% – со 182 лари августа прошлого года до 221 лари августа минувшего.

К тому же, по данным того же источника, в годовом исчислении цены особенно выросли на продукты питания – около 18%; транспорт подорожал почти на четверть, что бьет особенно по малоимущим гражданам.

Глава бюджетно-финансового комитета парламента Ираклий Ковзанадзе дополнительным фактором разгона инфляции считает работу печатного станка регулятора.

Действительно, денежная масса на историческом максимуме: если в августе 2020-го она составляла 13 миллиардов лари, то уже к августу текущем году ее объем достиг почти 15 миллиардов. Для наглядности – в августе 2016 года масса лари составляла 6,1 миллиарда лари.

«Летом при корректировке бюджета мы рассчитали его исходя из уровня инфляции в 6,5%. Возникает вопрос – что же произошло? Думаю, основной причиной является вливание большой денежной массы в экономику для покрытия дефицита бюджета. Это привело к беспрецедентному обесценению лари, что в условиях подорожавшего импорта привело к новому витку инфляции. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов глобальную инфляцию на мировых рынках, в особенности на фоне роста цен на энергоносители. Думаю, Нацбанк запоздал с реагированием, теперь для улучшения ситуации необходимы более жесткие меры», – говорит Ираклий Ковзанадзе.

Аналитик консалтинговой компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе тоже считает, что главную лепту в разгон инфляции внесло как раз обесценение лари:

«Мы импортозависимая страна – около 70% продукции на местном рынке ввозится из-за рубежа, и все это оплачивается в валюте, которую приходится покупать за слабый лари. Также снижение его курса сыграло главную роль и в повышении коммунальных тарифов, поэтому считаю, что даже при сохранении текущего курса лари инфляция к концу года достигнет 15%, хотя нельзя исключать влияния политических факторов, и если после выборов лари еще просадят, более высокой инфляции не избежать».

Предвыборный период характеризуется интенсификацией инфраструктурных работ со стороны правительства, которое таким способом стремится задобрить избирателей, говорят эксперты.

Следующее заседание комитета по денежно-кредитной политике состоится 27 октября 2021 года.