Новости
Премьер Грузии принял участие в панихиде по погибшим во время войны в Абхазии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами Кабмина сегодня принял участие в панихиде по погибшим во время войны в Абхазии. Церемония прощания состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.
Как сообщалось ранее, при участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) были идентифицированы останки еще восьми человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта 1992-1993 гг. Среди них – пятеро военных и трое гражданских лиц. Их останки были перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Четверых военных сегодня с воинскими почестями похоронили на братском кладбище в Дигоми, остальных – на родовых кладбищах.
Всего без вести пропавшими во время конфликтов 1990-х и 2008 года остаются 2343 человека. С 2010 года грузинской стороне было передано 598 тел погибших, из них 219 были опознаны.
Другие новости дня
Сейм Латвии разрешил привлечь к суду бывшего главу МВД за шпионаж в пользу России
Сейм Латвии разрешил привлечь бывшего главу министерства внутренних дел страны, депутата Яниса Адамсонса к уголовному преследованию за шпионаж в пользу России. Он подозревается в передаче российской разведке данных о ситуации в стране, подготавливаемых законопроектах и отношении балтийских стран к газопроводу "Северный поток — 2". Об этом сообщает Delfi.
Адамсонс — депутат парламента, он был избран от социал-демократической партии "Согласие". Он служил замполитом на Тихоокеанском флоте СССР, был командиром сторожевого корабля в погранвойсках КГБ, в разведке погранвойск. В Латвии он занимал посты заместителя командующего Военно-морских сил, командующего пограничной службы, министра внутренних дел.
В начале лета Генпрокуратура Латвии запросила у Сейма разрешения на снятие с бывшего министра неприкосновенности, с 11 июня он находится под арестом. Сам политик вину отрицает. Делфи без указания источника сообщает, что депутат мог передавать России общедоступные документы. Однако по данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает политика в более чем 40 эпизодах шпионажа.
Жители Северного Кавказа относятся к Грузии лучше, чем россияне в целом
Телефонный опрос, проведенный московским Институтом сравнительных социальных исследований по заказу Фонда Фридриха Эберта, показал, что жители республик Северного Кавказа относятся к Грузии как стране и к ее жителям значительно лучше, чем россияне в среднем.
Как сообщает грузинское издание Civil.ge, если в среднем по России свое отношение к народу Грузии оценили как "очень хорошее" или "хорошее" 38% опрошенных, то в Чечне этот показатель составил 63%, в Ингушетии 61%, в Дагестане 51%, в Кабардино-Балкарии 50% и в Северной Осетии – 47%. Адыгея и Карачаево-Черкесия не были охвачены исследованием, пишет Кавказ.Реалии.
Чуть меньшее число опрошенных заявили об "очень хорошем" или "хорошем" отношении к Грузии - цифры по пяти республикам находятся в диапазоне от 61% в Чечне до 38% в Северной Осетии, а среднероссийский результат – 30%. В разрезе поколений более позитивно к Грузии и грузинам относятся люди старшего возраста в Чечне и Дагестане и, наоборот, молодого – в Кабардино-Балкарии и Осетии.
Респондентов также спрашивали об отношении к возможному присоединению Грузии к Евросоюзу и к НАТО. Ответы жителей Северного Кавказа также оказались более позитивными, чем ответы россиян в целом: так, в Чечне вступление соседней страны в ЕС поддерживают 42% опрошенных, а в НАТО – 24% (и 30% и 14% россиян соответственно). Исключение здесь составляет Северная Осетия – там результаты чуть ниже среднероссийских.
Кроме того, опрос выявил ожидания россиян относительно будущей судьбы самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Сейчас как фактическую часть России их воспринимают 20% респондентов, но через 10 лет частью России их видят уже 30% опрошенных по России в среднем – и, предсказуемо, 54% в Северной Осетии. Возвращения этих территорий Грузии ожидает лишь небольшая часть опрошенных – 4% по России в среднем и от 2% до 9% в республиках Северного Кавказа.
В опросе, проводившемся в феврале-марте этого года, приняли участие 1506 респондентов из различных регионов страны и, дополнительно, 1513 жителей пяти северокавказских республик.
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии превысило 10 тысяч
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия выявил еще 21 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Как сообщила глава ведомства Марина Кочиева агентству «Рес», за минувшие сутки было проведено 252 исследования.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 508 человек. 100 жителей республики сняты с учета медиков за сутки», –сказала глава Югосетпотребнадзора.
Коронавирус за время пандемии подтвержден у 10 007 жителей Южной Осетии (общее население, по оценкам местных властей – около 53 тысяч). Число выздоровевших достигло 9499, скончались 183 человека.
Сегодня же стало известно, что Цхинвальская средняя школа №6, кадетская школа, а также Гуфтинская школа и детсад закрылись до 19 декабря из-за большого количества случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Ранее карантин был введен еще в четырех цхинвальских школах. В Югосетпотребнадзоре при этом говорят, что «случаев заболевания коронавирусом среди них нет».
Прокурор заявил, что украинский экс-чиновник помог Саакашвили выехать в Грузию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выезжая с украинской территории, воспользовался помощью бывшего высокопоставленного чиновника из силовых структур Украины. Об этом заявил прокурор Леван Вепхвадзе, которые занимается делом о незаконном пересечении политиком границы Грузии. Имени бывшего чиновника прокурор не назвал.
«Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему на территории Украины – это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы», – заявил Вепхвадзе журналистам.
Отметим, что сегодня в Тбилисском городском суде проходит процесс по делу о незаконном пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы Грузии. Политик, проходящий курс лечения в Горийском госпитале после 50-дневней голодовки, отказался присутствовать на процессе, сославшись на ухудшение здоровья.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) проводит служебную проверку факта пересечения украинской границы Михаилом Саакашвили, несколько чиновников отстранены от должностей.
Президент США проводит Саммит в поддержку демократии
Сегодня первый официальный день работы созванного по инициативе президента США Джо Байдена Саммита в поддержку демократии. Приглашение принять участие в мероприятии, первом такого рода в истории, получили лидеры более 100 государств. России среди них нет.
Кроме того, в саммите участвуют представители гражданского общества - правозащитники, журналисты, борцы с коррупцией и авторитаризмом. Среди них есть и граждане России.
Переговоры лидеров демократических стран пройдут в режиме онлайн, откроет их президент США Джо Байден около 16 часов по московскому времени (17 часов по тбилисскому).
Три главных вопроса повестки дня - противодействие авторитаризму, борьба с коррупцией и защита прав человека в мире. Саммит проводится в рамках выполнения предвыборного обещания Байдена укреплять демократию во всем мире на фоне подъема автократических правительств. Согласно администрации Байдена, мировым лидерам будет предложено объявить о "конкретных мерах и обязательствах по проведению значимых внутренних реформ", направленных на укрепление демократических институтов. Как ранее сообщалось, речь может идти, например, о разработке в странах-участников механизмов санкций за нарушения прав человека, аналогичных американскому "Закону Магнитского".
Большинство приглашённых на саммит стран - 77 - согласно "Индексу демократии", который составляет правозащитная организация Freedom House, относятся к "свободным" или полностью демократическим, среди них, в частности, большинство стран ЕС. 31 страна относится к "частично свободным" (среди них например Украина и Грузия), а 3 – к "несвободным". Приглашение ряда стран вызвало вопросы у правозащитников. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила "Голосу Америки", что приглашение не означает одобрения со стороны США, и, напротив, отсутствие приглашения не обязательно означает, что Вашингтон считает какую-либо страну авторитарной.
Тем не менее, тому, что на саммит не позвали Россию и Китай, комментаторы уделяют большое значение. Сами Москва и Пекин резко раскритиковали проведение саммита. В его преддверии послы России и Китая в США опубликовали статью, в которой осудили саммит, как "очевидный продукт менталитета холодной войны".
Мероприятия в рамках саммита начались ещё накануне в Вашингтоне, частично они проходят в онлайн-формате. В одной из дискуссий приняли участие лауреаты Нобелевской премии мира - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Муратов в своём выступлении призвал все страны, включая США и Россию, отменить законы об "иностранных агентах". Он отметил, что в России так называемые иностранные агенты приравниваются к "врагам народа", что становится смертельным для журналистики в стране. Российское правительство ссылается на аналогичный закон в США, говорит нобелевский лауреат, этот закон действует со времен борьбы с нацизмом и с коммунизмом. "Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма", - сказал Муратов. Журналист также отметил вклад СМИ в борьбу с коррупцией и предложил участникам саммита создать международный благотворительный фонд, куда будут поступать найденные журналистами коррупционные деньги.
В пятницу на саммите ожидается выступление лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.
Грузия не будет представлена на заседании формата «3+3» в Москве
Грузия не будет представлена на заседании формата «3+3», которое завтра пройдёт в Москве. Об этом «Эху Кавказа» заявили в МИД Грузии.
«Министерство иностранных дел не раз фиксировало четкую позицию относительно инициативы регионального сотрудничества «3+3», в том числе и министр иностранных дел говорил об этом во время последнего парламентского слушания. Мы не рассматриваем участие в данном формате, соответственно, Грузия не будет представлена на встрече, запланированной 10 декабря текущего года», – заявили в грузинском ведомстве.
О проведении первого заседания платформы сотрудничества в формате «3+3» сообщило Министерство иностранных дел Турции. В московской встрече примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции.
Проведение встречи накануне прокомментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сказал, что на заседании будут обсуждаться дальнейшие действия, «и продолжение будет зависеть от результатов этого обсуждения».
- С инициативой шестистороннего формата сотрудничества на Южном Кавказе выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.
- Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 7 октября заявил, что в больших геополитических проектах Грузия все равно будет представлена «в какой-то форме» – «безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту». Ранее Залкалиани говорил, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3».
- Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ Грузии от платформы «3+3» вызывает сожаление.
Прибывающим в Грузию иностранцам облегчили получение «зеленого» статуса
Для подтверждения безопасного или «зеленого» ковид-статуса прибывающих в Грузию иностранных граждан достаточно будет предоставить соответствующие документы, выданные в их стране проживания.
Соответствующее изменение внесено в постановление правительства Грузии и уже вступило в силу, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе, цель решения – дать иностранным гражданам возможность получить «зеленый статус» на основании документа, выданного в их собственной стране.
Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, «зеленый» статус иностранных граждан, которые не зарегистрированы на электронном портале — www.covidpass.moh.gov.ge, в приложении — CovidPass Georgia и EU Digital COVID Certificate, будет проверяться по QR-коду, выданному страной или на основании справки о полной вакцинации или документа об отрицательном ответе ПЦР-теста, выданного соответствующим официальным учреждением.
С 1 декабря в Грузии только обладатели безопасного ковид-статуса могут посещать открытые и закрытые пространства ресторанов, объекты питания, кафе и бары, кинотеатры, театры, оперы, концертные залы, развлекательные центры, казино и игорные заведения, спа, тренажерные залы, гостиницы, а также горнолыжные курорты.
Требование подтвердить безопасный ковид-статус действительно только для граждан старше 18 лет.
«Зеленый статус» присваивается, если человек полностью вакцинирован, выздоровел от коронавируса, сдал ПЦР-тест за последние 72 часа или экспресс-тест на антиген за последние 24 часа.
В Грузии мужчина зарубил топором жену и сына, а потом покончил с собой
В Грузии житель аджарского села Чарнали зарубил топором жену и 21-летнего сына, после чего покончил с собой. Трагедия произошла накануне.
Распространенную в СМИ информацию подтверждает представитель мэрии Хелвачаури.
По словам соседей, у 54-летнего мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Во время инцидента мать мужчины и его второй ребенок, девочка, сумели сбежать из дома и остались невредимы.
МВД Грузии начало расследование по факту умышленного убийства двух человек по статье 109 УК, пишет агентство «Новости-Грузия».
Москва и Сухуми вновь предлагают Тбилиси начать делимитацию де-факто границ
7-8 декабря в Женеве прошел 55-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности. Грузинская сторона назвала переговоры крайне сложными, отметив жесткую позицию России по поводу евроатлантических устремлений Грузии.
Итоги дискуссий прокомментировали в МИД России. Российскую делегацию в Женеве возглавлял замглавы ведомства Андрей Руденко. По информации МИД, было выражено «общее понимание важности продолжать совместные усилия по поиску путей укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе». В российском ведомстве говорят, что Женевские дискуссии остаются наиболее оптимальной диалоговой площадкой для работы на этом направлении.
В Москве при этом вновь считают, что соглашение о неприменении силы Грузия должна оформить не с российской стороной, а с абхазской и югоосетинской.
«Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией гарантий неприменения силы, которые следует оформить в юридически обязывающем соглашении между этим государством, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Актуальность такого документа значительно возрастает с учетом интенсивной военно-тренировочной активности США и НАТО на территории Грузии и в акватории Черного моря, а также постоянного игнорирования странами-членами альянса российских мирных инициатив, нацеленных на снижение напряженности в Европе», – сказано в заявлении.
В Москве говорят об относительно стабильной обстановке в «грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье», указывая на эффективность абонентских пунктов «горячих линий» и эргнетского Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В заявлении также говорится, что Россия приветствует предпринимаемые абхазской стороной шаги, направленные на скорейшее возобновление деятельности аналогичного Механизма в Гали. В МИД РФ указывают, что абхазская сторона предложила обновить повестку дня Гальской встречи.
Москва в очередной раз указала на необходимость запуска процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси в октябре заявили, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».
Тема делимитации-демаркации затронута и в заявлении МИД самопровозглашенной республики Абхазия. Сообщается, что абхазская сторона предложила представителям грузинской делегации начать процедуру делимитации де-факто границы с её последующей демаркацией.
«Было отмечено, что процесс согласования границ позволит решить многие вопросы на местах и упорядочить процедуру пересечения государственной границы в официально установленных пунктах пропуска», – сказано в заявлении абхазского ведомства.
Ранее в Сухуми не исключили, что могут начать этот процесс в одностороннем порядке.
В заявлении абхазского МИДа также говорится о предложении возобновить встречи в формате МПРИ.
«Представители абхазской делегации выразили готовность и приверженность к данному механизму и выступили с новым пакетом предложений, нацеленных на разблокирование формата МПРИ, как одного из важных компонентов женевских дискуссий», – сказано в заявлении.
Абхазская сторона также выразила озабоченность в связи с «наращиванием военного потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО».
«Отдельное внимание было акцентировано на двустороннем военно-техническом взаимодействии между США и Грузией, регулярный заход американских военных кораблей в акваторию Черного моря, постоянное нарушение воздушного пространства Абхазии иностранными гражданскими и военными судами, а также на перспективы интеграции Грузии в Североатлантический альянс», – говорится в заявлении абхазского ведомства.
Проведение следующего, 56-го раунда Международных женевских дискуссий намечено на 29-30 марта 2022 года.
Владимир Зеленский благодарит Саломе Зурабишвили за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский благодарит президента Грузии Саломе Зурабишвили «за решительное заявление о солидарности и поддержке». Накануне грузинский лидер выразила солидарность с Киевом на фоне угрозы вторжения со стороны России. Зурабишвили уверена, что Украина справится с существующей напряженностью и угрозами, и никто и ничто не заставит её сойти с избранного пути.
«Спасибо Саломе Зурабишвили за её решительное заявление о солидарности и поддержке Украины. Мы сильнее с надежными партнерами. Для наших дружественных стран, входящих в «Ассоциированное трио», будущее Европейского Союза остается неизменным. Мы совместно готовимся к саммиту Восточного партнерства в Брюсселе», – написал Зеленский в соцсети Twitter.
Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих.
Москва категорически отрицает предположения, что она готовит вторжение на Украину. На этом фоне США сообщали о планах поставить Киеву больше вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Диспетчер назвал экстренную посадку Ryanair в Минске операцией КГБ
Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске самолёт, на борту которого находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, дал показания польским властям. Об этом сообщает The New York Times.
По информации источников издания в европейских спецслужбах, Галегов ещё летом нелегально пересек белорусско-польскую границу. В Варшаве он связался с посольством США, но там его направили к польским властям. Им белорусский авиадиспетчер рассказал, что самолет, на борту которого находился Протасевич, принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета государственной безопасности Беларуси. По его словам, в момент происшествия сотрудник КГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу.
Руководитель департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарынь сообщил, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий на диспетчерской вышке в Минске". Согласно этим показаниям, там находился офицер КГБ Беларуси, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". В течение всего времени захвата самолета с Протасевичем этот офицер "поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом", заявил Жарынь.
По данным The New York Times, диспетчер уже покинул Польшу, где он сейчас, не уточняется.
23 мая самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, пилотам сообщили о "серьёзной угрозе" взрыва бомбы в том случае, если лайнер войдёт в воздушное пространство Литвы. При этом белорусские авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться самолёту в других странах Балтии или Польше. "Боинг - 737" находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair.
Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
В июне, после того, как по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест.
На днях Сапеге предъявили окончательные обвинения по статье "разжигание вражды". Россиянке грозит до шести лет лишения свободы.
Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику на Западе. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции.
Коронавирус в Абхазии: 129 новых случаев заражения, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 519 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 129 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 79 пациентов. Состояние 37 человек оценивается как тяжелое, 42 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались мужчина 62 и женщина 76 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 29 пациентов, состояние 2 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась пациентка 1956 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 826 человек. Зарегистрирован 537 летальных случаев. Выздоровели 28 950 человека.
YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной
YouTube заблокировал канал российской актрисы Марии Шукшиной. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. При попытке зайти на канал появляется сообщение о блокировке за нарушение правил сообщества.
В пресс-службе Google сообщили агентству ТАСС, что аккаунт Шукшиной был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе. «На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», - уточнили в компании. Шукшина неоднократно высказывалась против обязательной вакцинации и критиковала меры по борьбе с коронавирусом.
Ранее Instagram ограничил доступ к подписке на аккаунт Шукшиной. При попытке подписаться на ее страницу появляется сообщение: «Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила нормы сообщества». В своем последнем посте перед введением ограничений Шукшина ответила на открытое письмо врачей, которые призвали противников прививок посетить красные зоны «ковидных» больниц и морги. Она заявила, что выступает не против прививок, а против «порядка реализации» и «участия в эксперименте неисследованной вакцины».
CIT: под Воронежем замечен зенитный ракетный комплекс «Бук»
Аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что в военно-полевом лагере неподалеку от села Масловка под Воронежем были замечены элементы зенитного ракетного комплекса «Бук». Видео, на которых видны ЗРК «Бук», опубликованы в телеграм-канале «Записки охотника».
Проанализировав видео, аналитики CIT пришли к выводу, что на железнодорожной станции Масловка может находиться как минимум один комплекс «Бук» в полном составе - один дивизион. Отмечается, что бортовые номера установок закрашены. «Эти данные позволяют сделать вывод, что несмотря на переговоры Байдена и Путина, сосредоточение российских войск в областях, граничащих с подконтрольной украинским властям территорией, продолжается», - говорится в сообщении.
Джо Байден исключил отправку войск США для защиты Украины
Возможность отправки американских войск для защиты Украины в случае российского вторжения не рассматривается, так как эта страна не является государством-членом НАТО, заявил президент США Джо Байден.
«Идея того, что Соединенные Штаты будут в одностороннем порядке использовать силу, чтобы противостоять российскому вторжению на Украину, прямо сейчас не рассматривается. У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, в соответствии с пятой статьей договора. Но это обязательство не распространяется на Украину», - заявил Байден, отвечая в среду на вопросы журналистов у Белого дома. Одновременно, как сказал Байден, он четко обозначил готовность Соединенных Штатов обеспечить оборонные возможности Украины.
Байден коснулся и состоявшегося днем ранее, 7 декабря, своего двухчасового телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы американской администрации, он ясно дал понять Путину, что если Россия начнет операцию против Украины, она столкнется с такими экономическими последствиями, каких не было прежде. И, как подчеркнул Байден, он уверен, что Путин «воспринял это послание».
Владимир Путин в среду также прокомментировал телефонную беседу с Джо Байденом, упомянув, среди прочего, обеспокоенность Москвы возможным членством Украины в Североатлантическом Союзе. «Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», – подчеркнул Владимир Путин.
Джо Байден анонсировал в среду встречи на высоком уровне с участием России и, по меньшей мере, четырех крупных союзников США по НАТО, на которых будут обсуждаться опасения российской стороны, связанные с западным военно-политическим блоком, а также меры по снижению напряженности на «восточном фланге». Как сказал Байден, он надеется уже к пятнице сообщить о контактах в таком формате.
В Белом доме после беседы лидеров США и России во вторник отметили, что Байден во время разговора не пошел на уступки по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с Москвой темы, вызывающие беспокойство.
Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих. Москва категорически отрицает предположения, что она готовит вторжение на Украину. На этом фоне США сообщали о планах поставить Киеву больше вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине
Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине, о котором ранее объявили США.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что министры правительства Великобритании не будут присутствовать на мероприятии, передает «Би-би-си».
К дипломатическому бойкоту также присоединилась Австралия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет присутствовать на Олимпийских Играх, но не уточняется, связано ли это с бойкотом.
На спортсменов решения не распространяются, они по-прежнему смогут принять участие в соревнованиях.
МИД Китая гневно отреагировал на ситуацию, заявив журналистам, что независимо от того, приедут политики или нет, «их отсутствия никто не заметит».
6 декабря дипломатический бойкот объявили США, подчеркнув, что делают это в знак протеста против геноцида в Синьцзяне и других нарушений прав человека со стороны властей КНР. Ранее президент США Джо Байден говорил о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады. В качестве причин, кроме притеснения мусульман-уйгуров в Синцзяне, он назвал нарушение прав человека в Тибете и Гонконге.
- Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские спортсмены до конца 2022 года на Олимпийских играх и на чемпионатах мира не могут выступать с национальными флагом и гимном из-за допингового скандала.
- В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.
Пашинян сообщил о предстоящей встрече формата «3+3» или «3+2»
Представитель Армении в ближайшие дни примет участие в предварительном заседании регионального формата «3+3» на уровне заместителей глав МИД. Об этом в парламенте Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«В ближайшие дни, если не ошибаюсь 10 декабря, состоится предварительное заседание формата «3+3» или «3+2» в формате заместителей глав МИД, и Республика Армения примет участие на уровне заместителя министра иностранных дел. На этом заседании будут обсуждаться дальнейшие действия, и продолжение будет зависеть от результатов этого обсуждения», - сказал он.
Предположительно, говоря о формате «3+2», Пашинян имел в виду Армению, Азербайджан, Россию, Турцию и Армению. Представители Грузии не раз заявляли, что не планируют участия в данной региональной платформе.
Никол Пашинян в парламенте вновь подчеркнул, что армянская сторона может быть заинтересована в формате «3+3», если выяснится, что на этих площадках не будут обсуждаться вопросы, которые Ереван обсуждает в других форматах. По его словам, Армения обсуждала этот вопрос с российскими партнерами, и они разделяют эту точку зрения, пишет Armenia today.
Президент Грузии поздравила Олафа Шольца с избранием канцлером Германии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца с избранием канцлером ФРГ. Об этом она написала в своем официальном микроблоге Twitter.
«Я искренне поздравляю и желаю успехов Олафу Шольцу, который приступил к обязанностям канцлера Германии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами для дальнейшего укрепления наших связей и укрепления непоколебимого пути Грузии к европейской интеграции».
В Twitter Саломе Зурабишвили высказалась и о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель.
«Для меня было честью работать с Ангелой Меркель в те годы, когда она исполняла обязанности канцлера, годы, когда связи между Грузией и Германией росли в геометрической прогрессии. Мы будем помнить ее роль в укреплении Европы, и я надеюсь, что она и продолжит вдохновлять следующие поколения женщин-лидеров в Европе».
Сегодня, 8 декабря, Бундестаг утвердил новое правительство Германии, сообщает SOVA. Новым канцлером стал социалист Олаф Шольц. Это правительство сменило кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию, Христианско-демократический союз, к победе на выборах. В последних выборах Бундестага в конце сентября Меркель не участвовала. Еще три года назад она объявила, что в 2021-м уйдет на покой – и ее партия проиграла.
В Индии при крушении вертолёта погиб глава Штаба обороны Бипин Рават
Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават и еще 12 человек, включая его жену, погибли в среду при крушении вертолета на юге страны, в штате Тамилнад, недалеко от пункта назначения.
Один человек в катастрофе выжил, его госпитализировали с травмами.
Бипин Рават был первым в Индии руководителем Штаба обороны после того, как правительство учредило эту должность в 2019 году. Он считался одним из ближайших сторонников премьера Моди.
В Твиттере Нарендра Моди написал, что у Равата был богатый опыт, который он привнес в армию, и Индия никогда не забудет его «исключительной службы». Министр обороны Раджнатх Сингх, в свою очередь, назвал гибель генерала Равата «невосполнимой утратой для вооруженных сил и всей страны».
Вертолет Ми-17 российского производства с 63-летним генералом, его супругой и рядом других высокопоставленных чиновников на борту направлялся в штабной колледж в Веллингтоне.
Ми-17 разбился после того, как начал снижение. Катастрофа произошла в условиях тумана и плохой видимости. На кадрах с места крушения видны обломки воздушного судна и клубы дыма. Местные жители помогали потушить пламя.
Командование индийскими ВВС распорядилось о начале расследования причин катастрофы. Правительственный комитет по вопросам безопасности собрался на экстренное совещание под председательством премьер-министра Моди.
В задачу начальника индийского Штаба обороны входит координация действий всех трех видов вооруженных сил: военно-воздушных и военно-морских сил, а также сухопутных войск. Он должен поддерживать прямые контакты с премьер-министром по вопросам безопасности и оборонных закупок, давать ему рекомендации по вопросам долгосрочного оборонного планирования и управления вооруженными силами. При этом начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС подчиняются начальнику Штаба обороны. Рават, среди прочего, отвечал за операции в индийской части Кашмира.
Специалисты предсказывают Грузии два самых тяжелых месяца за всю пандемию
Декабрь и январь станут самыми тяжелыми месяцами для Грузии за все время ковид-пандемии. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы Иване Чхаидзе.
«Мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания гриппом, а также ожидаем, что в стране, вероятно, будет наблюдаться новая мутация, которая сама по себе еще больше усложнит ситуацию. Поэтому декабрь-январь, вероятно, будет самым тяжелым и серьезным испытанием в стране за все два года пандемии», - сказал Чхаидзе на пресс-конференции в медиа-центре «Мтавари», передает агентство «Новости-Грузия».
Профессор указал на то, что новый штамм коронавируса «омикрон» обладает способностью легко распространяться, то есть в стране увеличится число повторных заражений.
Чхаидзе отметил, что хотя неизвестно, когда штамм «омикрон» попадет в Грузию, но вскоре он станет доминирующим. «Омикрон» следует рассматривать как серьезную угрозу. Несколько дней назад он был распространен только в шести странах, а сегодня уже в 52 странах. Так что количество стран, где есть инфекция, очень быстро растет», - сказал Чхаидзе.
По словам профессора, «омикрон», в отличие от других штаммов коронавируса, не вызывает потери запаха или вкуса. «Для этого варианта характерно более простудное течение, не характерен кашель или продолжительная высокая температура, не характерны потеря запаха и вкуса. Его течение больше похоже на простуду, он вызывает головную боль, усталость в течение одного-двух дней», - сказал Чхаидзе.
Профессор напомнил, что у Всемирной организации здравоохранения есть две рекомендации относительно борьбы с «омикроном» - увеличить темпы вакцинации и активно делать бустерные прививки.
Чхаидзе отметил, что в Грузии полностью игнорируется правило ношения масок, что еще больше усложняет пандемию. Как отметил Иване Чхаидзе, процент ношения маски достиг 22%, а должен составлять 70-80%.
По данным на 8 декабря, всего в Грузии вакцинировано 36% взрослого населения страны, в то время как в начале процесса вакцинации предполагалось привить минимум 60-70%.
За минувшие сутки в Грузии вакциной против коронавируса привились 11 943 человек.
Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности трех доз их вакцины против штамма «омикрон»
Компании «Pfizer» и «BioNTech» заявили, что по предварительным результатам лабораторных исследований, три дозы их вакцины могут нейтрализовать новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сегодня сообщает агентство Reuters.
Согласно сообщению, антитела, продуцируемые двумя дозами вакцины, обладают относительно низким нейтрализующим потенциалом против нового штамма, в то время как способность защищать от «омикрона», продуцируемая тремя дозами вакцины, увеличивается в 25 раз.
Компании заявляют, что курс из трех доз их вакцины вырабатывает такую же защиту от нового штамма, как и две дозы против других вариантов коронавируса.
При этом в компании считают, что люди, вакцинированные двумя дозами вакцины, по-прежнему будут защищены от осложнений, связанных с новым штаммом коронавируса.
Абхазские власти сообщили о встрече с послом Китая в Сирии
В Дамаске, в посольстве КНР состоялась встреча посла Китая в Сирии Фен Бяо с абхазским послом в Сирии Багратом Хутаба. Об этом сообщили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Отметим, что это – не первая встреча абхазского дипломата с послами стран, признающих территориальную целостность Грузии. Весной текущего года сообщалось о встречах Баграта Хутаба с послами Пакистана и Йемена. В МИД Грузии тогда заявили, что «оккупационные режимы имитируют установление контактов» с иностранными дипломатами.
В абхазском МИДе после встречи с китайским послом заявили, что Абхазия и Китай «выступают единым фронтом в вопросе поддержки Сирийской Арабской Республики» и выразили надежду на то, что стороны «смогут начать плодотворную работу по налаживанию гуманитарных и торгово-экономических связей».
Ведомство приветствует «основанный на справедливости, уважении интересов партнеров и нацеленный на положительный результат подход Китайской Народной Республики во внешней политике».
«Равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие Российской Федерации и Китайской Народной Республики является фундаментом формирования более справедливого полицентричного миропорядка, где права всех народов уважают и ценят. Китайская Народная Республика, являясь одной из ключевых мировых держав, выбрала для себя роль созидательного участника международных отношений, твердо опирающегося в своей деятельности на общепризнанные нормы международного права, цели и принципы Устава ООН. Китай последовательно вносит свой вклад в установление мира и стабильности как на Ближнем Востоке, так и в других регионах путем участия в обеспечении гуманитарной и экономической безопасности стран и их граждан. Роль Китайской Народной Республики в содействии экономическому развитию дружественной нам Сирийской Арабской Республики будет ключевой наряду с ролью Российской Федерации и Исламской Республики Иран», – с таким комментарием выступил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. Абхазское посольство было открыто в Дамаске в октябре прошлого года. В Тбилиси тогда выразили уверенность, что Сирия «встанет на путь демократического развития» и отзовёт признание Абхазии.
У резиденции президента Грузии прошла акция с требованием освободить Саакашвили
У резиденции президента Грузии сегодня прошла акция с требованием освободить Михаила Саакашвили. Протестующие считают, что Саломе Зурабишвили должна помиловать экс-главу государства.
«Фактически, здесь находится институция с реальными рычагами воздействия. Саломе Зурабишвили может предпринять самые действенные шаги. Сегодня люди требуют встречи с ней. И важно, что они являются политическими оппонентами Миши, но требуют его освобождения. Хотя представители «Грузинской мечты» часто думают, что свободы для Миши хотят лишь его сторонники, это не так», – заявила один из организаторов акции, журналистка Нанука Жоржолиани.
Как пишет СОВА, сегодня президент Грузии иронично отреагировала на вопросы журналистов о том, намерена ли она помиловать Михаила Саакашвили. Утром представители СМИ встретили президента у ее резиденции. На вопросы журналистов Зурабишвили не ответила, переадресовав их уличной собаке по кличке Бомбора: «Бомбора, скажи им, давай».
Ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что не намерена помиловать Михаила Саакашвили. 1 октября 2021 года, когда экс-президент был задержан после возвращения на родину, она напомнила о «режиме, который растаптывал права человека, свободный бизнес и закон». Спустя примерно месяц, 3 ноября, Зурабишвили сказала, что ее позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна: «Нет и никогда».
Президент Грузии выразила солидарность с Украиной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с Украиной на фоне угрозы вторжения со стороны России. Глава государства сделала специальное заявление, передает издание СОВА.
«Я хотела бы отреагировать на тревожную ситуацию на границе с дружественной нам страной и членом «Ассоциированного трио» ЕС и подтвердить нашу полную поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Хочу выразить солидарность с украинским народом, с которым нас связывает историческая дружба, а после восстановления независимости – общий путь по преодолению советского прошлого, построению нового современного государства и европейской интеграции. Я верю, что Украина справится с существующей напряженностью и угрозами, и никто и ничто не заставит ее сойти с избранного пути. Я также считаю, что мирным переговорам нет альтернативы и что достижение мира и стабильности отвечает интересам всех сторон», – отметила она.
Саломе Зурабишвили также выразила сожаление, что в последнее время грузинское общество больше озабочено «акциями узкого политического значения и местью друг другу», чем тем, что на ее взгляд, обязано делать: заинтересоваться происходящим вокруг страны – «будь то дальнейшее развитие событий после конфликта между двумя нашими соседями, или сегодняшняя ситуация, сложившаяся на украинской границе».
«Это то, что должно нас интересовать и волновать, поскольку мир и развитие для нас и нашего региона неразрывно связаны друг с другом», — заключила президент Грузии.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.