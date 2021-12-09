Ох, ковид, что ты делаешь, подлый…

С 1 декабря во всех питейно-закусочных заведениях, а также в театрах, клубах, музеях, казино и прочих местах полезного и бесполезного времяпровождения заработала система «зеленых паспортов». Наверное, не надо говорить, что это такое, об этом знаю все.

Лично я полностью поддерживаю решение партии и правительства не пускать в людные места непривитых людей. Дорогие антиваксеры, как хотите, так это и называйте, – сегрегация, нацизм, фашизм или еще похуже. Но я считаю, что это правильный поступок. Мы ведь не одни в этом мире, и мы действуем так же, как остальное человечество. Это не нами изобретено. Во многие страны уже без ковид-паспорта не въедешь. А из некоторых даже и не выедешь. В общем – мрак!

Динамика заболевания и летальности у нас остается практически неизменной. Да и в мире очень неспокойно, нет пока стабильности. К примеру, недавно, за одни сутки в Германии от последствий коронавирусной инфекции скончались 446 человек – самый высокий показатель с февраля.

А еще этот новый штамм «Омикрон», которого мы ждем со страхом. Хотя боятся мы уже устали. Видимо, ко всему привыкает человек, на то он и человек, высшее, так сказать, млекопитающее, чтобы ко всему привыкать и вырабатывать в себе защитную реакцию. Наверное, если бы не было этой защитной реакции, мы давно уж все как один попали бы или в психушку или еще куда похуже.

Теперь, когда кто-то из знакомых сообщает, что подхватил ковид, то это уже не вызывает такую бурную реакцию, как полтора года тому назад. Да, конечно, начинаешь беспокоиться и каждый день интересуешься состоянием знакомого, но как-то надежда все-таки есть, что пронесет. Тем более если знакомый привит. А вот если не привит, то тут начинаешь осторожно выяснять, а почему он не прививается? И в ряде случаев получаешь такую сокрушительную информацию, что начинаешь менять свое мнение об этом человеке, которого раньше принимал за разумного и здравомыслящего.

Опять-таки остается вечная проблема антиваксеров, которые теперь выступают против «зеленых паспортов».

Страна у нас, конечно, веселая. Лишь бы было против чего протестовать, и мы при первом свистке бежим на улицу. Ребята! Век интернета уже, сидите дома и из дома протестуйте, разве это не комфортнее?! Нет, надо обязательно в непогоду, в холод, в ненастье выходить на улицу и протестовать. Протестовать против строительства ГЭС или законного ареста (наконец-то) Саакашвили или «зеленых паспортов». Скоро будем протестовать против перелетов птиц, наступления лета, неудач в футболе и неурожая зерновых. А что, это мысль! Ударим автопробегом по неурожаю бахчевых и зерновых. Авось кто приметит и грант выделит.

Это я пытаюсь пошутить. Сделать, так сказать, веселую мину при плохой игре.

Мой друг, преподаватель в одном вузе сказал мне, что большинство студентов у них непривиты. Не хотят прививаться. Говорят, что прививка все равно не спасает от заражения. Когда мой друг им объясняет, что 99% летальных исходов приходится на заболевших непривитых, они смеются и отворачиваются. Все равно не хотят прививаться. Но тут подоспела ситуация с паспортами, и непривитую молодежь не будут пускать в клубы и в кафешки, где они очень любят тусоваться. Надеюсь, эти драконовские меры все-таки подтолкнут их на вакцинацию. Или же пусть смотрят на своих веселящихся сверстников, обладателей «зеленых паспортов», через панорамные стекла кафе и закусочных. Смотрят и завидуют.

В выходные я прошелся по кафешкам большого торгового центра и удостоверился, что правила строго соблюдаются. Официант первым долгом спрашивает у вас ковид-паспорт и уже потом подает меню. Не скажу, чтобы там было много народу, посетителей было мало, но, надеюсь, с течением времени их станет больше. То есть станет больше тех людей, которые хотя бы ради того, чтобы посещать подобные заведения, пойдут и вакцинируются.

Теперь вопрос, а почему правительство так переживает за вакцинацию? Может, правда надо дать людям выбор, сделать вакцину или нет? Болеть тяжело или легко? Умереть (прости меня, господи) или остаться в живых? Думал я, думал и пришел к банальному выводу, что правительству, наверное, выгоднее, чтобы было поменьше больных. Почему? А потому, что ковид-пациенты лечатся бесплатно, то есть, конечно, не бесплатно, а за счет государства, и власти, естественно, это невыгодно. Когда особо тяжелые больные попадают в больницу, то их лечение берет на себя правительство. Но больница-то свои деньги должна получить? Само собой! И потому государству дешевле вакцинировать человека, чтобы он, если и заболеет, то легче перенесет болезнь, чем везти его в больницу и там платить сумасшедшие деньги за весь комплекс лечения.

В этом «шкурный» интерес государства, и я его понимаю. Я бы сам так поступил на его месте.

Еще злые языки говорят, что непривитые зараженные могут выработать новый мутированный штамм вируса, типа как это произошло с «Омикроном», и это создаст новые проблемы. Ну, тут я ничего не могу сказать, это может быть и враки.

Ребята, я лично два раза вакцинировался. После первой вакцинации я подхватил ковид-инфекцию и перенес ее так легко, что, если бы не заразил других людей, сам я ничего не почувствовал бы. Видимо, все-таки первая вакцина меня предохранила от тяжелых последствий, а вот тот, кого я заразил, был невакцинированный и процесс болезни у него протекал намного сложнее. Слава богу, все закончилось благополучно, мы все выздоровели и потом вакцинировались – я второй раз, а моя жертва – в первый, а потом и второй раз. Теперь мы гордо ходим всюду с «зелеными паспортами» и агитируем всех вакцинироваться.

И все-таки я не понимаю, почему вакцинация вызывает такой ожесточенный протест в некоторых людях. Все мы родом из детства, когда нам делали всякого рода прививки от разных инфекций. И что? И ничего, мы живы, здоровы, и всякие оспы, краснухи и прочие нехорошие болезни нас не трогают. Проходят, так сказать, мимо. Что же тут опасного, если мы будем вкалывать себе вакцину и от ковида?

Не понимаю.

Я просмотрел статистику вакцинаций в мире. В Грузии вакцинировано около 25% всего населения, мы стоим рядом с такими государствами, как Зимбабве, Лесото, Коморские острова, Ливан, Молдова, Непал, Гватемала, Пакистан, Руанда, Таджикистан, ЮАР. Не самые, так сказать, передовые государства. Даже в Бразилии, где населения более двухсот миллионов человек, вакцинировано более 63 процентов. То есть у нас вакцинировано около 950 000 человек, а в Бразилии – сто тридцать миллионов с гаком! Ничего себе самосознание у бразильцев.

Ну, а страны вроде США, Франции, Великобритании, Швейцарии и т.д. в плане вакцинации намного нас превзошли. Хотя там тоже своих антиваксеров хватает с лишком, но масштабы вакцинации все-таки несопоставимы. Нас всего три с половиной миллиона человек, мы – европейцы, хотим войти в состав Евросоюза, а мыслим как-то не того. Не инновационно.

Грустно, девицы.

И на посошок!

Ребята, вокруг меня многие заболевают ковидом. Даже дважды привитые тоже. Но летальные случаи были только среди тех, кто не был привит.

Так что не надо играть с судьбой. Я так думаю.

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