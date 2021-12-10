«Основные политические силы имеют целые штаты анонимов»

В абхазском обществе продолжаются активные споры, детонатором которых послужили драматические события вечера четверга 2 декабря и последующей ночи на пятницу, которые начались с обыска правоохранителями в квартирах двух жительниц Сухума, подозреваемых в том, что они анонимно занимались оскорблениями в социальных сетях.

Многие обращают тут внимание на специфику сегодняшней Абхазии. Действительно, трудно представить себе, чтобы при проведении подобного изъятия гаджетов и т.д. в каком-то, скажем, российском городе на помощь женщине, как это было в Новом районе абхазской столицы, тут же встали ее соседи, съехалась родня, подтянулись однополчане покойного мужа, оппозиционные политики… А также что примчались выяснять отношения с подозреваемой должностные лица, анонимно оскорблявшиеся в соцсетях, и один из них в завязавшейся потасовке с защитниками хозяйки квартиры выстрелил из пистолета и кого-то легко ранил, причем сам после этого попал в больницу с травмой головы. Не говоря уже, конечно, о ночном походе после этого массы оппозиционеров в резиденцию президента страны и переговорах с ним... Словом, проводить подобные процессуальные действия в маленькой политизированной стране с тесно переплетенными человеческими связями по чужим лекалам опрометчиво.

Немало споров возникло о том, где грань между свободой слова и критики властей предержащих и оскорблениями личности, за что предусмотрена определенная законом ответственность. (Вопрос о том, являются ли конкретные женщины теми самыми анонимами, оставим, следуя презумпции невиновности, пока за скобками). В «Фейсбуке» встретился сразу после инцидента на Новом районе пост, в котором были приведены примеры лексики, которые в данном случае использовались анонимными «обличителями»: высших лиц государства обзывали «уродами», «полоумными», «фраерами», жрущими в ресторане «Дольче вита»… Если эти цитаты аутентичны, то тут и дискутировать в общем-то не о чем: никто не возражал против мысли, что тут автор или авторы зашли за «красные линии». Впрочем, попадаются в соцсетях выражения и похлеще.

Ну и, наконец, вопрос: как быть с анонимными пользователями, которые, пользуясь безнаказанностью, переходят все границы этики и человечности. Об этом у меня завязался разговор с абхазским блогером и общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа. Причем начался он с его слов, что сейчас даже телевидение, еще один-два десятка лет назад доминировавшее в информационном поле, все больше уступает свои позиции интернет-изданиям и интерактивному общению в соцсетях. Я спросил:

«Но вот эти соцсети, которые все заполонили… Тут ведь есть другая опасность – превращения их, как уже давно некоторые говорят, в «помойку»?

– Конечно, конечно. Есть те, кто позволяет себе там практически все что угодно. Я даже не понимаю, не могу сказать, как с этим можно бороться. Имею в виду идентификацию людей при регистрации в соцсетях. И чтобы паспорта тут требовать – никто этого не делает. И люди просто регистрируются анонимно. А анонимно – можно выкладывать уже все, что душе угодно. Это плохо, да, это очень плохо. В последнее время я даже в «Фейсбук» стараюсь не заходить, в эти вот группы, из-за того, что творится там… Обе наши основные политические силы – а там целые штаты анонимов – постоянно занимаются тем, что оскорбляют друг друга, оскорбляют других людей. Та власть активно пользовалась своими группами анонимов. Эта власть активно пользовалась, находясь в оппозиции. У этой власти вообще все было систематизировано, упорядочено, целые штаты там были, люди за деньги работали, писали всякую ересь… И это сейчас приходит бумерангом. Каждая из этих сторон внесла свою лепту в создание вот этой огромной армии анонимов. Люди, которые сейчас выходят и говорят: «Вот анонимы, они нас оскорбляют!», эти люди, честно говоря, очень активно поддерживали, когда комментировали других анонимов, которые писали оскорбительные посты против той власти, когда они находились в оппозиции. Не должен так человек поступать.

– Все в соответствии с «нормами» двойной морали.

– Да, да, да, вы правы».

Конечно, все мы в той или иной степени являемся пленниками двойной морали, двойных стандартов, но одни сознают это, стараются бороться с проявлениями этого в себе, другие, похоже, совершенно искренне считают, что анонимы, оскорбляющие тех, «кого мы не любим», – хорошие анонимы, и, соответственно, наоборот. А еще таких можно охарактеризовать крылатой фразой – «здесь помню, здесь не помню»: когда анонимы оскорбляли их самих, они возмущались тем, что правоохранители не могут тех вычислить, сейчас же это, оказывается, «борьба с инакомыслием».

Однако упрощением было бы всех подряд интернет-пользователей, выступающих под никами, то есть анонимно, считать злом. Человек, бывает, по разным личным обстоятельствам, которые можно назвать уважительными причинами, не может высказываться «с открытым забралом», но если он высказывается в корректной форме и – главное – приводя правдивые факты (а эту правдивость даже сразу обычно нетрудно распознать), он в конечном итоге приносит пользу обществу и государству. В то время как и «с отрытым забралом» можно оскорблять и распространять дезинформацию. Тенгиз Джопуа говорит:

«Я, честно говоря, когда впервые регистрировался в «Фейсбуке», я тоже тогда зарегистрировался анонимно. Потому что я тогда работал (на госслужбе), и неправильно, на мой взгляд, было бы… Зарегистрировался анонимно, но позже я подумал, что это тоже не совсем верно. Ведь я высказываю свою позицию по какому-то вопросу, и такое ощущение, что в свою позицию я сам не верю, как бы прячусь за маской… При этом я понимаю, что многие люди предпочитают писать под никами: кто-то боится, что его уволят, кто-то вообще не хочет фигурировать в соцсетях… Но главное – то, что мораль должна соблюдаться, нельзя оскорблять людей, клеветать на них. В частности, и в отношении меня много клеветы было от анонимов… Я не знаю, эти анонимы стали уже какой-то неотъемлемой частью нашей жизни. Они уже влияют на общественное мнение, вот это плохо. Они могут манипулировать массовым сознанием. Это опасно еще и с точки зрения безопасности государства. Вероятный противник может создать целую армию анонимов, распространять панику в стране, ему тут ничто не мешает. Я не удивлюсь, если такая армия у него уже есть и он на какие-то процессы оказывает информационное давление».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия