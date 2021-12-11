Гамкрелидзе заявил о прохождении пика пятой волны коронавируса в Грузии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выступление кинорежиссера Александра Сокурова на вчерашней встрече Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным. В своем телеграм-канале Кадыров назвал Сокурова «нигилистом» и «продажной мордой», а его выступление – «маразматическим» и «американским листочком с чушью».

Наибольшее раздражение у главы Чечни вызвал фрагмент выступления Сокурова, в котором он говорил о протестах в Ингушетии против изменения границы с Чечней и преследовании семерых лидеров ингушского протеста. Кадыров заявил, что изменение границы было федеральным распоряжением и инициативой ингушских властей, и что это Чечня уступила Ингушетии «весомую часть» своих земель, имея в виду восемь населенных пунктов, оставшихся в Ингушетии, хотя «мне пришлось для этого успокоить наших старейшин».

Кроме того, Кадыров принял на свой счет слова Сокурова об армиях в республиках в составе России и о «падишахах», хотя режиссер в этом контексте не упоминал ни его, ни Чечню. «Сокуров трусливо не упомянул мое имя, но все поняли, что речь идет обо мне», – заметил он. В ответ Кадыров предложил Сокурову «поднять пятую точку и просто поинтересоваться, кто выступил с инициативой запретить главам субъектов называться президентами. Я – Рамзан Кадыров. И я не президент, не падишах. Я – Глава Чеченской Республики…». На замечание о собственной армии Кадыров ответил: «не устану повторять, что я пехотинец Верховного Главнокомандующего, и все наши бойцы подчиняются федеральному командованию».

Предложение Сокурова «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве» Кадыров, в годы первой чеченской войны принимавший участие в боевых действиях на стороне сепаратистов, назвал «откровенной и открытой отработкой американской идеи развала России, проверенной на развале СССР», «убогой, непрофессиональной и даже мерзкой».

Глава Чечни также обвинил Сокурова в том, что тот «трусливо отсиживался в режиссерском кресле», когда «300 тысяч чеченцев погибли, а несколько десятков тысяч пропали без вести».

В приписке к этим заявлениям Рамзан Кадыров добавил: «На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!».