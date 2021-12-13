Госсекретарь США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО

Министр иностранных дел Германии в новом правительстве Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, что газопровод "Северный поток –2" из России в Германию по дну Балтийского моря "на данный момент" не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

Комментируя ситуацию с газопроводом, противниками строительства которого являются США, Украина и ряд стран ЕС, Бербок в интервью телекомпании ZDF сказала, что коалиционное соглашение нового германского кабинета министров предусматривает, что по вопросу о газопроводах он будет следовать европейским нормам.

Глава МИД ФРГ не уточнила, в чём именно состоит несоответствие.

Газопровод уже достроен. Сейчас вопрос сертификации "Северного потока – 2", без которой невозможна его эксплуатация, рассматривает германское энергетическое ведомство. Сертификация сейчас приостановлена в связи с требованием к владельцу газопровода – швейцарской компании, которой, в свою очередь, владеет российский "Газпром", – создать германское юридическое лицо для управления участком газопровода в Германии.

При этом окончательное одобрение запуску газопровода должна впоследствии будет принять Еврокомиссия. Согласно энергетическому законодательству ЕС, в рамках участка газопровода, расположенного в германских водах, "Газпрому" необходимо будет обеспечить доступ к проекту других операторов, а также разделить виды деятельности – согласно правилам ЕС, владельцем самого трубопровода и топлива не может быть одна и та же компания. Неясно, говорила ли глава МИД Германии именно об этом правиле или же о каких-то других проблемах.

Предыдущее правительство Германии, несмотря на обострение отношений с Россией в связи с конфликтом вокруг Украины, выступало за реализацию проекта. Нынешняя коалиция социал-демократов, Свободных демократов и "Зелёных" в коалиционном соглашении не упоминает конкретно о "Северном потоке – 2" – лишь об общих правилах. При этом партия "Зелёных", которую представляет Бербок, выступает против реализации проекта.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с трудом может себе представить, что "Северный поток – 2" заработает, если Россия применит военную силу против Украины.

Как сообщает Bloomberg, германское правительство не дало союзникам формальных обещаний отказаться от "Северного потока – 2" в случае российского наступления на Украину. Утверждается, что канцлер Шольц заявил, что сейчас решается вопрос о сертификации, в который правительство не может вмешиваться.

Украина и такие страны, как Польша, считают "Северный поток – 2" инструментом давления Москвы на ЕС, который в перспективе даст России возможность отказаться от транзита газа через Украину. Сторонники проекта в ЕС указывают на то, что он может помочь стабилизировать ситуацию на рынке топлива в Европе, цены на которое за последние месяцы существенно выросли.