Пророссийская Грузия и «русский мир»

В Грузии появилась очередная пророссийская партия. Как и все остальные ее предшественники, она не любит, когда ее называют «пророссийской». У этого направления политической мысли в моде другая формулировка – «прогрузинские».

Ну, то есть «мы не пророссийские и не прозападные, а прогрузинские». Вроде как они владеют эксклюзивным правом на то, чтобы представлять национальные интересы, и только они на самом деле знают, что нужно Грузии. Их главная морковка, которую они показывают избирателю, – «Будем хорошо себя вести – Кремль вернет нам территории».

Впрочем, сейчас речь пойдет не об этом – не о том, что все эти лозунги пустые, за ними никакой конкретики нет, да и вообще империи никому не возвращают отвоеванные земли. Сейчас речь пойдет об интересном, можно сказать, уникальном явлении, которое представляют собой современные пророссийские грузины.

Во всех постсоветских странах есть пророссийски настроенные граждане, и, как правило, их объединяют общие жизненные установки, а также приобщенность к российской культуре.

Для среднестатистического постсоветского «ватника» «русский мир» – это не пустой звук. Как правило, большинство из них получили русское образование, ощущают свою ментальную связь с русской культурой и российскими ценностями. Причем это могут быть не только этнические русские – наглядным примером «нацмена-ватника» является известный в 90-е годы российский политик, латыш Виктор Алкснис, в которым латышского было разве что фамилия.

В Грузии таких было очень много в начале – середине 90-х годов: специфическая публика, которая назвалась «русскоязычные грузины». Они предпочитали водку, копченую рыбу и салаты, читали только русскую литературу, смотрели только российские телеканалы, по-грузински говорили средне, лишь на бытовом уровне. Они были частью советской и русской культуры в значительно большей степени, чем собственно грузинской или, допустим, армянской. Русскоязычие и близость к российской культуре и ценностям всегда были основой тяготения людей других национальностей к России.

Сейчас мы в Грузии наблюдаем совершенно новый и на первый взгляд необъяснимый феномен: сегодня подавляющее большинство пророссийских грузин никакой культурной общности с Россией не ощущают. В самом крайнем случае это может быть старшее поколение, которое помнит только пряники периода 70-80-х годов. «Культура», «русский мир», Пушкин и Лермонтов, «О Грузии забыв неосторожно, в России быть поэтом невозможно» – все это для них просто слова, которые ничего не значат.

Среднее поколение, которое Советский Союз задел только по касательной, свободно и от этого. Для них ни СССР, ни сегодняшняя Россия никакой ценности не представляют. Невероятно, но факт: большинство пророссийских грузин, включая политиков и активистов, не только не приобщены к великой русской культуре и не ощущают с ней никакой связи, но и элементарно толком не знают русского языка.

Одна из лидеров теперь уже, судя по всему, ушедшей в лучший из миров пророссийской партии была моей однокурсницей – стандартная грузинка 80-90-х годов со всем набором ценностей того периода: попы, бабушки-дедушки, хинкали и, что самое главное – никакого «русского мира». Более того, она даже по-русски говорила с большим трудом, и это не только не исключение, но и скорее правило – большинство пророссийских грузин на сегодняшний день величия русского языка и культуры не только не понимают, но и никакого интереса к ним не проявляют.

Сторонники России без русского языка и без русской культуры – ну где вы еще такое увидите, кроме Грузии?!

Более того, большинство из них вообще представления не имеют, что такое Россия, поскольку никогда там не бывали. С 90-х годов в Грузии выросло поколение, которое объездило весь мир, но не Россию. Москва, Петербург, Красная площадь, Эрмитаж, Зимний дворец – все это для них не просто теория, а вообще другой мир сродни Марсу или Венере.

Еще один парадокс: если в Грузии вы и найдете кого-то, кто прилично говорит по-русски, а под русской культурой вы не имеете в виду Филю Киркорова, то подавляющее большинство из них как раз в противоположном, прозападном лагере. Если вы, приехав в Грузию, видите людей, бегло говорящих на великом и могучем, можете даже не спрашивать о политических симпатиях…

В общем, картина перевернутого мира – «ватники», с трудом объясняющиеся на русском, и прозападники, хорошо владеющие русским. Кошмар для любого идеолога «русского мира», который считает, что именно знание языка и культуры является гарантом политической лояльности. Как такое возможно?!

На самом деле все довольно-таки просто. Пророссийские граждане, не знающие русского и не приобщенные к русской культуре, – парадокс лишь на первый взгляд. На самом же деле в основе их пророссийскости лежит несовместимость грузинского традиционализма с западной цивилизацией.

Традиционные грузины вполне ясно ощущают, что все их ценности – показушная религиозность, ксенофобия, криминальный менталитет, непотизм, отсутствие интереса к полноценному образованию, все эти бабушки-дедушки, драки в ресторанах, «женщине место на кухне», «жизнь ворам» и «с ментами сотрудничать западло» – полностью противоречат даже самым-самым обобщенным западным ценностям.

Они прекрасно понимают, что в мире верховенства закона и уважения прав меньшинств они никто и звать их никак. В этом смысле они действительно «прогрузинские» в том понимании, которое они вкладывают в собственную идентичность. С пророссийскостью это связано напрямую: единственное место в мире, где с грузинским архаизмом не только не будут бороться, но и будут его всячески поощрять, – это Грузия под сенью Кремля…

Именно стремление сохранить уже давно отживший архаичный образ жизни, а не восхищение эластичностью русского языка и величием российской культуры, являются основным топливом, которое держит пророссийский мотор в Грузии в более или менее рабочем состоянии.

Противоположный феномен – приобщенные к русской культуре прозападники – имеет противоположное же объяснение. Как правило, это образованные люди, которые хорошо осведомлены об особенностях российского устройства жизни и прекрасно понимают: русская культура велика, но в конечном итоге ключ к процветанию и строительству цивилизованного государства лежит только на Западе…

Вот такой вот феномен. У грузин, как всегда, все не как у людей…

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