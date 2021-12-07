«Консервативное движение» в ожидании восхода солнца с севера

Сегодня Минюст Грузии зарегистрировал партию, открыто выступающую против США и ЕС и поддерживающую диалог с Россией. Организация «Консервативное движение» критикует либеральные ценности, известна своими призывами к насилию, не скрывает своей гомофобной и ксенофобской направленности. Ее лидеры запомнились общественности как одни из организаторов насилия против журналистов в Тбилиси 5 июля 2021 года, но никто из них к ответственности привлечен так и не был.

Идеологи партии позиционируют себя в качестве приверженцев христианской демократии. Истоки их деятельности берут начало в 2017 году, после регистрации веб-сайта Alt-Info. В 2018 года платформа была преобразована в одноименный интернет-телеканал для противостояния «либеральной пропаганде». По словам председателя партии Зураба Махарадзе, народу Грузии чужды западные либеральные ценности, достаточно лишь налаживания отношений с Россией. Сам он готов примерить мантию лидера примирителя:

«Кое-кто преподносит термин «популизм» в негативном значении. На самом деле популист озвучивает мнение народа. Власть, основанная на популизме, – самая справедливая форма демократии. И если кто исповедует популизм в общении с народом, – это прекрасно. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле, мне больно за Кодорское ущелье, мне больно за Ахалгори, и если мы хотим восстановления территориальной целостности Грузии, ключ находится в столице северного соседа».

Представители новоявленной партии печально известны из-за своего активного участия в беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года. Тогда участники контракции против «Недели прайда», недовольные отменой марша ЛГБТ-сообщества, выбрали в качестве мишени журналистов. По данным МВД, в результате действий агрессивной толпы пострадали 55 человек, из них 53 – представители СМИ.

16 июля на основании требований Народного защитника было начато расследование. В результате следственных мероприятий Зураба Махарадзе доставили в отделение полиции, чему предшествовал обыск в его доме. Впрочем, далее следствие было отложено в долгий ящик и было прекращено 6 сентября. Как заявил тогда заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, собранных доказательств по делу 5 июля оказалось недостаточно для предъявления обвинений руководителю Alt-Info.

По словам основателя и главного финансиста партии Константина Моргошия, преобразование платформы в партию было ускорено по следам процессов, происходящих на фоне усиления России на Южном Кавказе и эскалации напряжения в отношениях этой страны с Украиной. Все это вынуждает актив партии находиться в повышенной готовности, так как на фоне «тектонических геополитических сдвигов» «будущее Грузии необходимо принять во всеоружии».

На парламентских выборах «Консервативное движение» будет рассчитывать на голоса неопределившихся избирателей, а также части электората «Грузинской мечты», заявил Моргошия Радио Свобода:

«Половина народа не ходит на выборы. Их вообще не интересует повестка дня «Грузинской мечты» или «Нацдвижения». Большая их часть, до 80%, – консервативно настроенная публика, которая голосует за «Мечту» только потому, что не хочет возвращения «Нацдвижения».

Партия будет существовать на пожертвования бизнеса. По словам Моргошия, кроме него среди финансистов есть представители грузинской диаспоры стран СНГ, в основном из России.

По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, шансы на попадание в парламент у «Консервативного движения» нулевые и, по всей видимости, организация создана в качестве силового противовеса партиям, выступающим за евроатлантический вектор развития Грузии:

«Мы навидались сил, которые выступали с пророссийскими лозунгами, но ни одна не только не смогла закрепиться на политическом олимпе, но и создать мало-мальски твердый десант в парламенте. Думаю, данная партия выступает в роли некоего громоотвода, чтобы в случае чего показать на нее пальцем и снять с себя обвинения в пророссийской ориентации. Не исключено, что ей покровительствуют власти, которые ведут осторожную политику балансирования между Западом и Россией. В ином случае они могли бы легко расследовать и не допустить регистрации одиозной антигосударственной силы. Но раз этого не произошло, это свидетельствует об отсутствии политической воли».

Константин Моргошия неоднократно отрицал выдвигаемые против него обвинения в тайных связях с государственными структурами. Между тем в распространенных секретных записях, называемых «файлами СГБ», обнаружен эпизод, описывающий отношения между ним и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

В одной из аудиозаписей фигурирует эпизод, где Сандро Брегадзе, лидер «Грузинского марша», говорит Дмитрию Лорткипанидзе, руководителю Центра Примакова, что «мэр Тбилиси Каха Каладзе оказывает финансовую помощь организации К. Моргошия, которому дважды незаконно выдавал разрешение на строительство». Также в разговоре отмечается, что Моргошия шантажировал Каладзе акциями протеста. Позже в СМИ Сандро Брегадзе опроверг подлинность такого телефонного разговора.

Правозащитники и оппозиция уже заявляли о намерении оспорить учреждение новой партии. Заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе призвал использовать все законные методы, чтобы запретить «Консервативное движение», отметив, что Конституция Грузии предусматривает такую процедуру. Инициировать ее могут президент, правительство или 30 парламентариев.