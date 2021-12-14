Дело об убийстве Япончика – уроженцев Абхазии приговорили к 15 и 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам колонии строгого режима двух обвиняемых в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Как пишет русская служба Би-би-си, это уже второй приговор по громкому делу.

Ранее представитель российской прокуратуры в ходе судебных прений просил назначить уроженцам Абхазии, Джамбулу Джанашия и Муртазу Шадания 16 и 17 лет колонии соответственно.

«Мосгорсуд приговорил Джанашия к 15 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, Шадания – 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», – сообщает пресс-служба суда.

Двум осужденным вменяют убийство группой лиц из корыстных побуждений, незаконное хранение оружия и оборот техсредств для негласного получения информации. Присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям.

23 апреля Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве Иванькова. Один из соучастников убийства Каха Газзаев тогда получил 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

Газзаев признал свою вину, поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке – без изучения доказательств и допроса свидетелей. В этом случае его наказание не могло превышать двух третей от максимально возможного.

По версии следствия, убийство 69-летнего Иванькова организовал в апреле 2009 года криминальный авторитет Илья Симония, известный как Махо, с целью передела сфер влияния в преступном сообществе.

Для этого он привлек Газзаева, Джанашия, Шадания, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба, считает следствие. Он установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку и патроны к ней, «Газель», а также добыли себе мобильные телефоны.

Они узнали, что Иваньков часто бывает в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, и выбрали удобное место для стрельбы недалеко от заведения.

28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба по указанию Симония приехали к ресторану и стали вести наблюдение за Япончиком.

В Иванькова выстрелили, когда тот выходил из ресторана. По версии следствия, в него выстрелил Бутба, который находился в «Газели».

Япончик скончался 9 октября 2009 года в больнице от перитонита, ставшего осложнением из-за полученных ранений.