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Дело об убийстве Япончика – уроженцев Абхазии приговорили к 15 и 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам колонии строгого режима двух обвиняемых в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Как пишет русская служба Би-би-си, это уже второй приговор по громкому делу.
Ранее представитель российской прокуратуры в ходе судебных прений просил назначить уроженцам Абхазии, Джамбулу Джанашия и Муртазу Шадания 16 и 17 лет колонии соответственно.
«Мосгорсуд приговорил Джанашия к 15 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, Шадания – 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», – сообщает пресс-служба суда.
Двум осужденным вменяют убийство группой лиц из корыстных побуждений, незаконное хранение оружия и оборот техсредств для негласного получения информации. Присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям.
23 апреля Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве Иванькова. Один из соучастников убийства Каха Газзаев тогда получил 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».
Газзаев признал свою вину, поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке – без изучения доказательств и допроса свидетелей. В этом случае его наказание не могло превышать двух третей от максимально возможного.
По версии следствия, убийство 69-летнего Иванькова организовал в апреле 2009 года криминальный авторитет Илья Симония, известный как Махо, с целью передела сфер влияния в преступном сообществе.
Для этого он привлек Газзаева, Джанашия, Шадания, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба, считает следствие. Он установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку и патроны к ней, «Газель», а также добыли себе мобильные телефоны.
Они узнали, что Иваньков часто бывает в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, и выбрали удобное место для стрельбы недалеко от заведения.
28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба по указанию Симония приехали к ресторану и стали вести наблюдение за Япончиком.
В Иванькова выстрелили, когда тот выходил из ресторана. По версии следствия, в него выстрелил Бутба, который находился в «Газели».
Япончик скончался 9 октября 2009 года в больнице от перитонита, ставшего осложнением из-за полученных ранений.
- Трое фигурантов дела – Симония, Бутба и Папава объявлены в международный розыск. Бутба и Папава, по информации Следственного комитета России, находятся в Абхазии. В январе текущего года прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия отказалась выдать их, поскольку это не предусмотрено абхазским законодательством. В августе стало известно, что Астамур Бутба задержан в Абхазии по делу о разбойном нападении на дополнительный офис «Амра-Банка».
Другие новости дня
Премьер-министр Грузии завтра встретится с генсеком НАТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завтра, 15 декабря в Брюсселе проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.
«Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО», – отмечается в сообщении.
После встречи Гарибашвили и Столтенберг сделают короткие заявления для представителей СМИ.
Переговоры пройдут на фоне заявления МИД РФ – Москва требует отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия станут членами НАТО.
В рамках визита в Брюссель Ираклий Гарибашвили также примет участие в саммите Восточного партнерства.
Губернатор Забайкалья: «оцепляйте кварталы» и прививайте «по спискам»
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона потребовал ускорить темпы прививочной кампании от COVID-19, допустив при этом использование военных, "оцепления" и вакцинирования "по спискам".
"Хотите – придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее", – цитирует губернатора"Чита.Ру".
Ранее в ходе совещания Осипов просил главу регионального управления Роспотребнадзора применять решительные меры для повышения темпов вакцинации, в том числе обходы жителей по домам.
По официальным данным, смертность в Забайкальском крае за ноябрь 2021 года увеличилась на 11 процентов по сравнению с данными ноября 2020 года. В ноябре в регионе умерли 1 774 человека - и это максимум смертей за месяц с начала пандемии.
Соцопросы, заказанные Администрацией президента, показали, что россияне не хотят вакцинироваться от COVID-19 из-за недоверия к власти. Как писала "Медуза" (признана СМИ-"иностранным агентом"), Кремль хочет перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать её с Владимиром Путиным, а переложить ответственность на руководителей регионов. При этом в Кремле просят, чтобы у предложений с мест была "чудинка", отвлекающая внимание от федеральной власти на региональную, отмечает издание.
Пентагон: ответственные за гибель афганцев не будут преданы суду
Американским военнослужащим, имевшим отношение к воздушной атаке в Кабуле, в результате которой погибли 10 афганцев, не будут предъявлены уголовные обвинения, объявил в понедельник представитель Пентагона.
Это решение было принято министром обороны США Ллойдом Остиным по результатам независимого расследования инцидента, происшедшего 29 августа. Тогда в результате ракетной атаки с американского беспилотника были убиты 37-летний Земари Ахмади, сотрудник американской гуманитарной организации, которого ошибочно приняли за террориста, и находившиеся рядом с ним 9 человек, среди них 7 детей.
Пентагон тогда объявил, что в результате воздушного удара была предотвращена готовившаяся террористическая атака. Лишь за два дня до этого в результате террористического акта около кабульского аэропорта погибли 13 американских военнослужащих, обеспечивавших эвакуацию гражданского населения из Кабула, занятого талибами. Позже после публикации в газете New York Times, где говорилось о том, что объектом атаки стали мирные жители, Пентагон признал ошибку.
По словам представителей Пентагона, был сделан неверный вывод по результатам воздушной разведки. Земари Ахмади приняли за террориста, загружавшего взрывчатку в свой пикап в то время, как в действительности он развозил воду и другие гуманитарные грузы. В отчете Пентагона говорится, что американские военнослужащие сделали ряд ошибок в оценке разведданных, в том числе, они не заметили детей, находившихся поблизости, принимая решение о нанесении удара. Вместе с тем в действиях военных нет признаков военных преступлений, считают авторы отчета.
Стивен Квон, глава гуманитарной организации, где работал Земари Ахмади выразил недоумение таким решением министра обороны: "Как наши военные могли лишить жизни 10 афганцев и не привлечь никого к ответственности за эту акцию?"
В октябре было объявлено, что семьям погибших будет выплачена компенсация и предоставлена возможность покинуть Афганистан.
Россия в СБ ООН не поддержала резолюцию о климате и безопасности
Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором изменения климата увязываются с вопросами безопасности. Проект предложили Ирландия и Нигер. Он был поддержан 12 из 15 членов Совета безопасности. Против проголосовали Россия, имеющая право вето, и Индия. Китай - воздержался.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя решение России, констатировал, что "международное сообщество глубоко расколото по тематике климата". Он назвал текст проекта резолюции попыткой навязать мировому сообществу "позицию климатических активистов". "Это на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата", - подчеркнул он.
Телеканал "Евроньюс" отмечает, что проект резолюции содержит призыв к Генеральному секретарю Антониу Гутерришу "включить риски безопасности, связанные с климатом, в качестве центрального элемента, в общие стратегии ООН по предотвращению конфликтов".
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что вето России не имеет "никакого оправдания". По её словам, "климатический кризис - это кризис безопасности".
Франция считает, что существует связь между глобальным потеплением и безопасностью: доступ к воде, нехватка продовольствия и отсутствие климатической безопасности позволяют "вооруженным группам процветать", пользуясь уязвимостью населения, отметил представитель Франции.
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ЕС выделил еще 35 млн евро на вакцинацию в странах «Восточного партнерства»
Евросоюз начал проект стоимостью 35 миллионов евро для поддержки процесса вакцинации в странах «Восточного партнерства». Об этом в Twitter написал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархеи (Oliver Varhelyi).
Таким образом, Еврокомиссия увеличила размер помощи на борьбу с коронавирусом для Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины с 40 миллионов до 75 миллионов евро, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я рад объявить сегодня, что мы подписали инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС и их стран «Восточного партнерства» для предоставления им вакцин против коронавируса. Это действия солидарности Евросоюза, которые помогают спасать жизни и ускорять восстановление», – заявил Вархеи.
Согласно существующему механизму, ЕС профинансирует поставку вакцины в страны «Восточного партнерства», чтобы сделать её более доступной.
По данным ВОЗ, на начало декабря 2021 года среднее количество людей, полностью вакцинированных от COVID-19 в шести странах Восточного партнерства достигает лишь 28,7%, в то время как среди медицинских работников этот показатель составляет 70,3%.
По данным на 13 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 047 569 человек, или 36.5% взрослого населения страны.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались пять пациентов
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 735 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 177 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались четыре пациента: две женщины - 80 и 48 лет, и двое мужчин - 79 и 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов. Из российского военного госпиталя выписали последних пациентов с COVID-19.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 72 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 354 человек. Зарегистрировано 544 летальных случая. Выздоровели 29 102 человека.
Проходящему курс реабилитации Саакашвили назначили тренера для физических нагрузок
Проходящий курс реабилитации в условиях заключения Михаил Саакашвили мало двигается, поэтому ему назначили тренера. Кроме того, с завтрашнего дня голодавший 50 дней экс-президент переходит на обычный режим питания. Об этом журналистам сегодня сообщила эндокринолог, член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.
Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, посетил Саакашвили 13 декабря для плановой проверки. Медики сочли лабораторные показатели экс-президента удовлетворительными. По их словам, на данный момент никаких опасных для жизни осложнений у Саакашвили не наблюдается: у него нет дефицита ни одного витамина, а с завтрашнего дня он перейдет на нормальное смешанное питание, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили объявил голодовку в знак протеста 1 октября, в день задержания. Он прекратил голодовку 20 ноября, после того, как власти перевели его из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. Призыв к Саакашвили прекратить голодовку направил Страсбургский суд по правам человека, который рассматривает иск адвокатов экс-президента.
«Он уже столько времени находится здесь, до того был в учреждении №18. Слабость вызвана тем, что он не двигался ни тут, ни там. У него самого нет желания много двигаться и тренироваться. Мы и две недели назад просили его начать тренировки. Привели тренера, чтобы он вместе с ним занимался. Это тоже связано с эмоциональными травмами, ментальным здоровьем. У человека должно быть желание заниматься спортом и становиться сильнее. Психическое здоровье могут оценить только психиатры. Было бы хорошо, если бы психиатры, которые всегда говорят о лечении, вместо этого определились бы с диагнозом», - сказала Гиоргадзе.
Консилиум решил, что методист составит для Саакашвили план физических нагрузок.
«Раньше он активно двигался. Сейчас он больше ленится и меньше двигается. Сегодня вечером он не согласился с большей физической активностью. Но мы получили его подтверждение, что он будет активнее вместе с методистом и будет выполнять задания, которые разработает для него врач-специалист», - пояснила гематолог, член консилиума Нино Шарашенидзе.
По словам гематолога, у экс-президента периодически наблюдается слабость, которая обостряется во второй половине дня. Врачи отмечают, что Саакашвили устает от визитов, от эмоций, которые он получает, когда смотрит телевизор. Шарашенидзе также подтвердила, что Саакашвили с детства страдает хронической анемией. По словам врача, это хроническое состояние, полностью адаптированное на те показатели гемоглобина, которые у него с детства. У этого заболевания бывают обострения, однако на этом этапе основная болезнь не обострялась.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из больницы при тюрьме №18 в Глданском районе Тбилиси в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
- Министерство юстиции уже заявило, что после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Согласно приговорам, вынесенным экс-президенту заочно, он должен провести в заключении шесть лет.
Джонсон и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, заявил, что Москва готова к незамедлительным переговорам с Западом, чтобы не допустить любых потенциальных шагов, направленных на расширение НАТО на восток. Об этом сообщило из Москвы агентство Reuters.
На сайте Кремля, в связи с разговором между Путиным и Джонсоном, в частности, сообщается:
Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.
Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса.
С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.
Скончался режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев
В Москве умер режиссер Сергей Соловьев, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Ему было 77 лет. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, на его счету два десятка фильмов, в том числе трилогия «Сто дней после детства» (1975), «Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982), трилогия «Асса» (1987), «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991) и другие фильмы.
В 80-х режиссер входил в жюри Венецианского кинофестиваля. С 1985 года преподавал во ВГИКе.
Выборы в абхазский парламент состоятся 12 марта 2022 года
В соответствии с пунктом 15 статьи 53 Конституции самопровозглашенной республики Абхазия, статьей 7 и конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия» президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении парламентских выборов.
Выборы назначены на 12 марта 2022 года, сообщает пресс-служба президента.
Встреча лидеров Армении и Азербайджана запланирована на 14 декабря в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель завтра в Брюсселе проведет двусторонние встречи - сначала с премьер-министром Армении, а затем с президентом Азербайджана, после чего в тот же день вечером Пашинян и Алиев сядут за стол переговоров при посредничестве Мишеля. Об этом Радио Азатутюн сегодня на условиях анонимности сообщил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.
Согласно этому источнику, главный вопрос повестки дня переговоров - обеспечение атмосферы взаимного доверия между сторонами.
«Сейчас мы очень усердно работаем с нашими армянскими и азербайджанскими друзьями над теми мерами, которые могут больше укрепить доверие между ними, основываясь на очень успешном запуске прямого канала связи между министрами обороны при посредничестве президента Мишеля несколько недель назад», - сказал высокопоставленный европейский дипломат, выразив мнение, что «благодаря этой прямой связи уже удалось достичь определенной деэскалации существующей напряженности».
Говоря о завтрашней трехсторонней встрече, высокопоставленный дипломат уклонился от прогнозов по поводу результатов, подчеркнув, что обсуждения все еще продолжаются.
«В данный момент предстоит еще много работы. Как вы знаете, президент Совета особенно привержен поиску выхода из создавшейся напряженности, и эта заранее согласованная встреча является важным шагом вперед в этом направлении», - сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат.
МИД: размещение флага Грузии на встрече формата «3+3» неприемлемо
Комитет по стратегическим коммуникациям МИД Грузии выступил с заявлением по поводу размещения грузинского флага на встрече в формате платформы «3+3» в Москве.
«Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата «3+3», что мы не рассматриваем возможность участия в этом формате. 10 декабря на встрече, состоявшейся в Москве, был представлен флаг Грузии, что, разумеется, для нас неприемлемо и на что мы отреагировали при помощи соответствующих дипломатических каналов», - заявили в МИД Грузии.
Отметим, что Тбилиси на встрече представлен не был, впрочем, на фотографиях, распространенных МИД Ирана, рядом с флагами стран-участниц размещен и государственный флаг Грузии, пишет SOVA.
После встречи заместителей министров иностранных дел России, Турции, Ирана, Армении и Азербайджана 10 декабря в Москве МИД России заявил, что эти страны заинтересованы в присоединении Грузии к платформе «3+3» и двери формата остаются для Тбилиси открытыми.
Рашкину предъявили обвинение. Следствие выбрало меру пресечения
Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в понедельник следствие предъявило обвинение по статье Уголовного кодекса о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Об этом сообщил адвокат Рашкина. Он подчеркнул, что свою вину депутат не признал.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее Госдума согласилась со снятием с Рашкина неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности.
Следствие утверждает, что Рашкин в октябре нынешнего года, не имея разрешений, поучаствовал в охоте на лося в Саратовской области, в результате которой лось был убит. Рашкин, который сначала отрицал свое участие в охоте, впоследствии признал, что стрелял в животное. При этом он заявил, что принял лося за кабана, а также что не знал о том, что охота на лося запрещена. Уголовное преследование он считает политически мотивированным и не исключает, что стал жертвой провокации.
Басманный суд Москвы, как ожидается, в понедельник изберет для Рашкина меру пресечения. Следствие ходатайствует о запрете определенных действий. В частности, депутату хотят запретить посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по делу, а также без разрешения следователя покидать место жительства в ночные часы.
- В сентябре Рашкин был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму, он организовывал митинги против обязательной вакцинации и считается одним из лидеров партийной оппозиции Геннадию Зюганову в КПРФ. Он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Саратовской области, но не был допущен к выборам.
Совет ЕС утвердил санкции против «группы Вагнера»
Совет ЕС утвердил санкции против членов частной военной компании «ЧВК Вагнера» и против трех связанных с ней компаний.
Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.
«Утверждены санкции против группы Вагнера: в списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников».
Решение Совета ЕС и имена лиц, подвергшихся санкциям, опубликованы в официальном журнале Европейского союза.
«Новая газета» публикует имена лиц, подвергшихся санкциям:
За действия на территории Ливии ограничения введены в отношении Александра Кузнецова - в документе он назван командиром одного из подразделений «ЧВК Вагнера».
За действия на территории Украины Евросоюз наложил ограничения на три физических лица: Дмитрия Уткина (основатель «ЧВК», его позывной - «Вагнер»), Дениса Харитонова (депутат Астраханской облдумы, назван в документе наемником) и Сергея Щербакова (внештатный сотрудник ГРУ и наемник).
За действия в Сирии ограничения наложены на Андрея Трошева (назван руководителем аппарата «группы «Вагнера») и Андрея Богатова (руководитель 4-й разведывательно-штурмовой роты).
В разделе о санкциях за нарушения прав человека названы еще два имени: Станислав Дычко (наемник) и Валерий Захаров (советник президента Центральноафриканской республики по национальной безопасности). Как установила «Новая газета», первый причастен к убийству сирийца Мухаммеда Эльисмаиля, убитого предполагаемыми боевиками «ЧВК Вагнера» в 2017 году.
В Абхазии почтили память футболиста Виталия Дараселия
В Очамчире состоялась церемония возложения венков к могиле Виталия Дараселия. Траурное мероприятие было посвящено годовщине смерти легенды футбола, сообщает агентство «Апсныпресс».
Виталий Дараселия родился 9 января 1957 года в городе Очамчире. Выступал за местную футбольную команду «Амирани» (1973 – 1974), а с 17 лет – за основной состав тбилисского «Динамо» (1975 -1982). Дараселия – мастер спорта СССР и мастер спорта международного класса. Обладатель Кубка кубков (1981), чемпион СССР (1978), двукратный обладатель Кубка СССР (1976, 1979), чемпион Европы среди юношеских команд (1976), чемпион Европы среди молодежных команд (1980).
Легендарный полузащитник сборной СССР погиб на 26-м году жизни в результате автокатастрофы.
Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта самопровозглашенной республики Абхазия Джемал Губаз заявил, что «Виталий Дараселия – лучший футболист Абхазии всех времен».
«За свои 25 лет он добился таких высот в футболе, которых многим его товарищам по команде не удалось добиться за всю спортивную карьеру. Он всегда был лидером в жизни и в спорте, за это его всегда уважали», – сказал он.
Друг и товарищ Дараселия по команде Беслан Нанба рассказал о вкладе спортсмена в абхазский футбол:
«Гибель Виталика Дараселия была невосполнимой утратой для нас, игроков тбилисского «Динамо», потому что он был нашим наставником. В Грузии приписывают его легендарную личность себе, но я могу заверить любого, что Виталик Дараселия являлся настоящим абхазом и патриотом Абхазии. Это могут подтвердить все, кто хорошо знал его. У Виталия была уникальная работоспособность. Тот объем работы, которую он проделывал на футбольном поле в течение матча, ни один футболист в Советском Союзе не мог осилить. Его приглашали играть в европейские клубы, но политика СССР того времени не разрешала подобное».
Мать Виталия Дараселия Мери Бжания-Дараселия рассказала, что ее сын жил футболом и с раннего детства с утра до вечера играл в него.
«Он был любящим сыном, хорошим соседом и надежным другом», – сказала она.
Виталий Дараселия приобрел мировую известность тем, что забил победный гол в финальном матче Кубка обладателей кубков 1981 года, где играли «Динамо» (Тбилиси) и «Карл Цейсс» (ГДР).
В 2018 году президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил Дараселия Орденом Чести за внесенный им вклад в развитие грузинского футбола и его популяризацию, высокий профессионализм и особые успехи на международной арене.
Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. "У самого богатого человека в мире нет дома, и недавно он распродал своё состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует энергию солнца. Он водит созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе", - говорится в публикации, посвящённой Маску.
Ране Маск стал первым миллиардером в истории, чьё состояние превысило 300 миллиардов долларов.
В 2020 году победителями номинации "Человек года" стали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. В 2019 году на обложку Times попала шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Кроме того, Time назвал героев года. Ими стали Дрю Вайсман, Барни Грэм, Каталин Карико и Киззмекия Корбетт – одни из первых разработчиков вакцин мРНК. Благодаря этой технологии компании Pfizer/ BioNTech и Moderna разработали вакцины против COVID-19.
Жители Абхазии и Южной Осетии смогут получить российский QR-код
Жители самопровозглашенных республик – «ЛНР», Абхазии и Южной Осетии смогут получить электронный медицинский сертификат на российском портале госуслуг. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами «Единой России».
Говоря о механизме получения QR-кода, Голикова пояснила, что жители «ЛНР», Абхазии и Южной Осетии, находясь в России, смогут сдать анализ на антитела.
«При их наличии им будет выдан документ сроком на шесть месяцев», – уточнила она.
Ранее граждане, привитые в Абхазии и Южной Осетии российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник лайт», не могли получить российский QR-код.
Голикова также заявила, что россияне, сделавшие прививку от COVID-19 иностранной вакциной, смогут оформить себе QR-код на полгода, сдав тест на антитела.
Грузинские шахматистки стали гостями выставки Expo 2020 Dubai
Грузия вместе со 191 страной мира участвует в крупнейшей международной выставке года Expo 2020 Dubai, в рамках которой сегодня отмечают День шахмат.
Как сообщили в министерстве экономики Грузии, гостями выставки стали грузинские гроссмейстеры. Нона Гаприндашвили, Нана Иоселиани и Софио Гветадзе поделились своими впечатлениями с тысячами посетителей.
День шахмат на Expo 2020 Dubai открылся панельной дискуссией, на которой грузинские гроссмейстеры обсудили роль женщин в расширении прав и возможностей, достижения и проблемы.
В рамках мероприятий запланирован товарищеский матч между грузинскими гроссмейстерами и членами Дубайского культурно-шахматного клуба. Завершится вечер театрализованным шоу — центральная сцена Expo 2020 Dubai AL Wasl превратится в шахматную доску, а легенда мировых шахмат Нона Гаприндашвили будет представлена с очередным триумфом.
Как пишет Общественный вещатель, турнир женских гроссмейстеров Грузии посещает и президент ФИДЕ.
Азербайджанский оппозиционный активист перешёл на сухую голодовку
Азербайджанский активист Салех Рустамли на 38-е сутки голодовки отказался также и от воды, сообщил в понедельник его адвокат Бахруз Байрамов.
Как пишет агентство Turan, адвокат посетил Рустамли в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. По его словам, общение с Рустамли продолжалось 3-4 минуты.
«Салех мне сказал, что не может более терпеть боли и переходит к сухой голодовке, чтобы его мучения кончились», – сказал адвокат.
Он выразил тревогу за жизнь Рустамли, поскольку сухая голодовка может стать причиной комы.
«Я настоятельно просил не отказываться от воды, но он сказал, что его решение твердо и он начал сухую голодовку», – сказал адвокат.
Представитель оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли с 1998 года проживал в России. Он был арестован в мае 2018 года в Азербайджане, сначала – по обвинению в хранении наркотиков. Тогда он заявил, что на протяжении 20 дней подвергался пыткам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Позже были задержаны другие члены партии – Бабек Гасанов, Агиль Магеррамли и Руслан Насирли. Генпрокуратура и МВД обвинили задержанных в отмывании денег, обвинения по статье о наркотиках были сняты.
Норвежский Хельсинкский комитет призвал правительство Азербайджана немедленно освободить Рустамли. «Правительство не может продолжать несправедливое и необоснованное тюремное заключение Рустамли и наблюдать, как он медленно умирает в тюрьме», – говорится в заявлении правозащитников.
1 декабря азербайджанская полиция разогнала акцию в поддержку Салеха Рустамли.
В Британии зафиксирован первый случай смерти заражённого «омикроном»
В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента, инфицированного штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Подробностей он не привёл - в частности, неизвестно, сколько лет было умершему и был ли он вакцинирован.
Джонсон подтвердил, что несколько человек в настоящий момент госпитализированы с "омикроном". Всего в Британии были выявлены более тысячи заражённых новым штаммом, который впервые был обнаружен около трёх недель назад в Южной Африке. По предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, "омикрон" распространяется быстрее других штаммов коронавируса и по крайней мере частично способен преодолевать защиту, создаваемую вакцинацией. При этом отмечается, что большинство известных случаев заражения "омикроном" не привело к тяжёлому течению болезни.
Смерть жителя Британии, по всей видимости, первый подтверждённый случай смерти инфицированного "омикроном" в мире.
Накануне Джонсон в телеобращении призвал всех взрослых британцев к Новому году получить третью дозу вакцины - специалисты считают, что так называемая "бустерная" прививка даст достаточную защиту от нового штамма. Джонсон подчеркнул, что, даже если "омикрон" в целом менее летален, чем штамм "дельта", он настолько заразен, что больницы всё равно могут начать не справляться с наплывом пациентов.
В России на данный момент выявлены более 10 инфицированных "омикроном", вернувшихся из Южной Африки.
Число жертв торнадо в Кентукки возросло до ста человек
Жертвами серии торнадо в американском штате Кентукки стали не менее ста человек. Число погибших продолжает расти по мере продвижения поисково-спасательных работ. Ранее сообщалось о 70 погибших.
Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. Мощные смерчи, которые, по словам синоптиков, являются нетипичным для зимы явлением, превратили в груду обломков свечную фабрику, а также пожарные и полицейские участки в небольшом городке Мэйфилд.
Причиной торнадо стали ночные грозы, а также высокая для этого сезона температура и влажность.
На помощь населению направлены две сотни военнослужащих Национальной гвардии, сообщает "Голос Америки".
Президент США Джо Байден распорядился направить федеральные ресурсы в наиболее нуждающиеся районы, пострадавшие от торнадо.
10 россиян не впустили в Молдову. Они ехали на выборы в Приднестровье
Победу в голосовании одержал действующий глава непризнанной республики
На выборах президента самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республики победу одержал её действующий глава Вадим Красносельский. Об этом сообщают российские агентства, ссылаясь на данные избиркома Приднестровья.
Утверждается, что Красносельский получил около 80 процентов голосов. У него был только один соперник - ранее не имевший никакой известности житель одного из сёл Приднестровья Сергей Пынзарь. За него голосовали около 11 процентов, а ещё 8 процентов избирателей испортили бюллетени.
По данным приднестровских властей, в голосовании приняли участие около 144 тысяч человек. Право голоса имеют около 400 тысяч непризнанной республики, то есть явка была заметно ниже 50 процентов.
Ранее на президентских выборах в Приднестровье случались даже победы оппозиционных кандидатов. Сам Красносельский пришёл к власти, победив действующего главу республики. Однако на нынешних выборах, по оценкам экспертов, реальной борьбы не было. Молдавская служба Радио Свобода приводит мнения экспертов, которые указывают на имитационный характер голосования и на преследования оппозиции в регионе, где вся власть, как отмечают эксперты, сейчас сосредоточена в руках финансово-промышленной группы "Шериф". Красносельский заявляет, что его администрация продолжит курс на интеграцию с Россией.
Власти Молдовы признали выборы незаконными, назвав их "вызовом суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова" и отметив, что они "могут иметь контрпродуктивные последствия для процесса приднестровского урегулирования".
Перед голосованием власти Молдовы не пустили в страну 10 граждан России, которые ехали в Приднестровье наблюдать за выборами. При этом, как пишет "Московский комсомолец", россияне пытались въехать в Молдову, называя совсем другие цели своей поездки: "некоторые из них придумали себе легенду для прикрытия, которая, однако, не сработала". Среди тех, кого в аэропорту Кишинёва не пустили через границу и отправили обратно, член СПЧ Александр Брод, глава "Русского национально-культурного сообщества" Евгений Бакланов, три члена Общественной палаты России Александр Холодов, Павел Пожигайло и Владимир Журавлев, историк и политолог Наталья Нарочницкая. Все они занимают прокремлёвские позиции.
Территория Приднестровья не контролируется властями Молдовы с начала 1990-х годов. Речь идёт о замороженном конфликте, в регионе размещены российские миротворческие силы, - Кишинёв, впрочем, требует их вывести или заменить на международный контингент.
СМИ: в Сирии при авиаударе ранены жена и дети полевого командира Мурада Маргошвили
В ходе авиаудара в Сирии были ранены жена и дети чеченского полевого командира Муслима Шишани (Мурада Маргошвили), сообщает в Twitter так называемый "официальный англоязычный аккаунт провинции Идлиб". Сам Шишани, внесенный Госдепом США в список террористов, не пострадал.
По неподтвержденным данным, удар нанесла российская военная авиация. Он пришелся на жилой район поселка Йакубия, что к западу от Идлиба. Группировка "Джунуд аш-Шам", лидером которой является Шишани, является запрещенной в России.
Сообщается также, что в результате налета погибли охранник Шишани, его сын, а также ранены соседи, пишет портал Кавказ.Реалии.
- Муслим Шишани – чеченец, родом из грузинского ущелья Панкиси и участник второй чеченской войны. С 2014 года он включен в список Госдепартамента США как террорист, в отношение него введены санкции.
- Члены "Хайат Тахрир аш-Шам" в начале октября захватили штаб-квартиру Шишани в Идлибе. Однако сутки спустя последний освободил её.
- В 2018 году Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
- С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибло уже, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Беженцами стали более 11 миллионов – это почти половина населения довоенной Сирии. Страна разделена на три основных части, крупнейшую из которых контролируют правительство президента Башара Асада и его союзники, в первую очередь, в лице России и Ирана.
Алиев выделил футбольному клубу «Карабах» 5 миллионов манатов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял членов футбольного клуба «Карабах», вышедшего в плей-офф Лиги Конференций УЕФА.
По информации азербайджанских СМИ, в связи с успешным выступлением команды Алиев подписал распоряжение о выделении «Карабаху» 5 млн манатов (около 2.94 млн долларов).
Алиев также заявил, что «настанет день, когда «Карабах» будет проводить домашние игры в Агдаме».
«Вы представляете город Агдам. Уверен, что мы построим Агдам, Агдам будет примером для всего мира, и вы будете проводить свои домашние матчи в Агдаме, на стадионе «Имарат», где вы одержите яркие победы и осчастливите наш народ», – добавил Алиев.
Азербайджан вернул контроль над Агдамским районом после Второй карабахской войны осенью прошлого года.
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