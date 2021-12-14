Новости
В Риме Байден призвал Эрдогана открыть границу с Арменией – Bloomberg
На фоне заявления Анкары о принятии четких шагов в направлении нормализации отношений с Арменией американское издание Bloomberg сообщает подробности о роли президента США Джо Байдена в этом процессе.
Основываясь на информации, полученной от высокопоставленного турецкого чиновника, издание пишет, что во время встречи Байден-Эрдоган, состоявшейся в конце октября в Риме в рамках G20, президент США призывал своего турецкого коллегу открыть границу с не имеющей выхода к морю Арменией.
Bloomberg отмечает: «Анкара надеется, что шаги по нормализации отношений с Арменией помогут ей улучшить напряженные отношения с Вашингтоном, которые сложились после покупки у России средств ПВО».
Сейчас стороны выразили готовность взаимно назначить специальных представителей по нормализации отношений.
- Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года . Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
- В 2009 году Турция и Армения подписали мирный договор о восстановлении контактов и открытии границ, но соглашение так и не было ратифицировано.
Другие новости дня
Генсек НАТО Столтенберг может возглавить Центробанк Норвегии
Нынешний глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии. Новую должность он может занять после ухода с нынешнего поста.
Как следует из списка, опубликованного на сайте департамента финансов королевства, 62-летний Столтенберг – среди более чем 20 соискателей на должность главы центрального банка после Эйстена Олсена.
Сам генеральный секретарь НАТО подтвердил телекомпании NRK свое намерение получить эту должность.
«Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован», – приводит телекомпания слова Столтенберга.
При этом глава НАТО подчеркнул, что не сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, до истечения срока своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября следующего года, пишет РИА Новости.
Белорусский суд приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской к 18 годам колонии
Суд в Гомеле приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима. По этому делу осуждены ещё пятеро обвиняемых, они получили от 14 до 16 лет, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, которыми суд посчитал протесты против результатов президентских выборов.
Тихановский — видеоблогер, автор канала "Страна для жизни", активно критиковавшего президента Александра Лукашенко. Изначально он сам планировал принять участие в выборах, но был задержан и арестован до выдвижения. После этого на выборы выдвинулась его жена.
Согласно официальным подсчётам, она заняла второе место на выборах после Лукашенко с 10 процентами голосов. Он, как утверждается, набрал больше 80 процентов. Независимые эксперты уверены, что голосов за Лукашенко было меньше в разы, а за Тихановскую больше. Это могло позволить кандидату от оппозиции принять участие во втором туре выборов.
Среди осуждённых в Гомеле — внештатный консультант Белорусской службы РС Игорь Лосик. Он приговорён к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил ещё один обвиняемый, блогер Владимир Цыганович. Члены команды Тихановского Артём Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич — к 14 годам.
Кроме вины в организации массовых беспорядков, часть заключённых признаны виновными в разжигании социальной вражды. Тихановский — в воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам.
Приговоры оглашались в здании Гомельского следственного изолятора №3. Судебный процесс был закрытым, его детали скрывались от общества, он длился почти пять месяцев с 24 июня.
Все участвовавшие в деле адвокаты подписали соглашение о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Известно только, что Статкевич отказался от участия в процессе и его судили без его присутствия.
- Светлана Тихановская написала в Twitter, что считает приговор её мужу "местью сильнейшему оппоненту". Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай, комментируя приговор Лосику, призвал режим Лукашенко прекратить атаку на СМИ, журналистов и блогеров и позволить Лосику вернуться к семье.
- После президентских выборов и последовавших за ними протестов белорусские власти устроили массовые репрессии против оппозиционных политиков, граждан, выступивших против Александра Лукашенко, правозащитников и независимых СМИ. Десятки тысяч человек арестованы, тысячи уволены с работы, заведено больше тысячи уголовных дел. По подсчётам правозащитного центра "Весна", под арестом или в заключении находятся 920 политических заключённых, включая тех, кто был осуждён сегодня.
Суд разрешил грузинской авиакомпании Myway Airlines возобновить полеты
Грузинская авиакомпания Myway Airlines через суд добилась приостановки действия запрета на полеты. Об этом говорится в заявлении авиакомпании в Facebook, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Myway Airlines, в котором требовалось приостановить действие распоряжения Агентства гражданской авиации об отзыве лицензии на авиаперевозки. В ближайшее время авиакомпания сможет возобновить полеты», – сообщили в авиакомпании.
Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines по причине нарушения законодательства. В частности, было заявлено, что владельцем 89% акций компании стал иностранный гражданин. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.
Как утверждают в ведомстве, после начала производства MyWay Airlines имитировала коммерческую сделку, по которой часть акций была переоформлена на гражданина Грузии. Позже агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, говорилось в заявлении ведомства.
9 декабря авиакомпания подала иск в Тбилисский городской суд, чтобы оспорить это решение.
Myway Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов.
На бизнес-форуме Грузия, Азербайджан и Турция оформили пять меморандумов
В Баку состоялся азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум. Как сообщает агентство Trend, в открытии бизнес-форума приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, министр торговли Турции Мехмет Муш и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В рамках форума состоялась церемония подписания пяти меморандумов и соглашений между структурами Азербайджана, Грузии и Турции.
Меморандумы подписали главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палаты Грузии, Торгово-промышленной палаты Азербайджана и Торгово-промышленной палаты Грузии, а также представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI), Координационного центра IV промышленной революции и турецкой металлургической промышленности, азербайджанской AzSeker и Bayburt Grup.
Выступая на бизнес-форуме, министр экономики Грузии заявила, что Азербайджан и Турция в течение многих лет являются крупнейшими партнёрами Грузии как в товарообороте, так и в плане привлечения инвестиций.
«Грузия создает для своих партнеров привлекательный инвестиционный климат и механизмы поддержки, как, например, программы финансирования, более упрощенная налоговая система», – отметила Натия Турнава.
Канцлер Австрии: санкции против «Северного потока – 2» навредят ЕС
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2" из-за ситуации на российско-украинской границе навредят Евросоюзу. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.
Канцлер призвал ввести газопровод в эксплуатацию, как и планировалось, поскольку страны ЕС нуждаются в газе и нефти. Он заявил, что в том числе для Австрии важно обеспечить энергоснабжение из как можно большего числа источников.
"Я не связываю ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" с поведением России на Украине. Но ясно и то, что насилие не может быть политическим средством. Нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом", – сказал Нехаммер.
Ранее власти США призвали Германию отказаться от "Северного потока – 2", который должен доставлять российский газ через Балтийское море в Германию и ЕС, если Россия вторгнется на Украину.
Газопровод уже достроили, но еще не сертифицировали. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 12 декабря объяснила это тем, что проект "Северного потока – 2" не отвечает европейским правовым нормам, поэтому пока не может быть запущен. После ее заявления цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.
Нехаммер своим высказыванием продолжает линию бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который в октябре ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Курц также подчеркивал, что строительство "Северного потока – 2" отвечает экономическим интересам Австрии.
Предыдущее правительство Германии также выступало за реализацию проекта. Нынешняя коалиция социал-демократов, Свободных демократов и "Зелёных" в коалиционном соглашении не упоминает конкретно "Северный поток – 2". Однако партия "Зелёных", которую представляет Бербок, выступает против реализации проекта.
Против строительства газопровода выступают также США, Украина и ряд стран Евросоюза. Противники проекта считают, что Россия сможет использовать его как рычаг давления на другие страны. Киев также опасается, что из-за "Северного потока – 2" прекратится транзит газа через украинскую территорию.
Парламент Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова
Глава парламента Чечни Магомед Даудов просит Генерального прокурора России Игоря Краснова проверить высказывания режиссёра Александра Сокурова о ситуации на Кавказе на наличие административных правонарушений.
"В нашей многонациональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны. Подобные публичные высказывания, в частности, звучащие из уст уважаемых и общеизвестных лиц, могут привести к более тяжким последствиям, порождению напряженности в обществе, нетерпимости к сосуществованию людей разных национальностей, при этом создавая благоприятную почву для развития межнационального конфликта", – заявил Даудов.
Он также сообщил, что парламент Чеченской Республики обратился к генеральному прокурору с просьбой принять меры в отношении Сокурова и взять этот вопрос под личный контроль.
10 декабря Сокуров в своем выступлении на онлайн-встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека назвал самой большой проблемой ситуацию на Северном Кавказе. Он также предположил, что в федерации "русских многие начинают не любить". Владимир Путин резко отреагировал на слова Сокурова, назвав их "не выступлением, а манифестом, набором страхов".
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова "нигилистом" и "продажной мордой", а его выступление – "маразматическим" и "американским листочком с чушью". Кадыров призвал проверить слова Сокурова на антигосударственность и экстремизм.
В Гудауте почтили память жертв Латской трагедии
Жители Абхазии почтили память жертв Латской трагедии. Как пишет агентство «Апсныпресс», возложить цветы к памятнику погибшим в Гудауте пришли президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, депутаты парламента, члены Кабмина, ветераны, родственники погибших, школьники, жители со всех районов Абхазии.
Аслан Бжания заявил, что Латская трагедия – «чудовищное преступление, не имеющее срока давности».
«Чудовищный и циничный акт агрессии, направленный против детей, женщин, стариков, унес жизни более 80 человек. Мы будем делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись», – сказано в обращении абхазского лидера.
В результате авиакатастрофы вертолета Ми-8 рядом с селом Лата 14 декабря 1992 погибли 85 человек, в том числе 35 детей.
В Грузии выявили почти 4 тысячи новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 49 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 826.
За сутки в стране выявили 3988 новых случаев коронавируса. Накануне провели 53 255 тестов: PCR-тестов – 15 991, экспресс–тестов на антиген – 37 264.
Выздоровели еще 3722 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 894 801, выздоровевших – 840 985.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,49%, за последние 14 дней составляет 7,64%, за неделю – 7,15%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 10 948 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 324 131.
Чавушоглу: будут возобновлены чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном
В рамках шагов, направленных на нормализацию двусторонних отношений, Армения и Турция вскоре взаимно назначат специальных представителей. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 13 декабря во время обсуждения госбюджета в парламенте. Чавушоглу, однако, не пояснил, когда начнутся работы в этом направлении.
Министр также подчеркнул, что в этом вопросе турецкая сторона проконсультировалась с Азербайджаном и в дальнейшем будет координировать с Баку свои действия в этом процессе.
Чавушоглу добавил, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.
Как пишет Радио Азатутюн, это заявление Чавушоглу в меджлисе было встречено аплодисментами. Глава внешнеполитического ведомства Турции также подчеркнул, что вместе с Азербайджаном они прикладывают дипломатические усилия для достижения регионального мира и стабильности.
Официальный Ереван положительно оценивает заявление главы МИД Турции и подтверждает, что армянская сторона также назначит своего специального представителя для ведения диалога. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Унанян говорит, что Армения, как и всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, подчеркнув, что это прописано в программе правительства Армении.
- Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года . Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
- В 2009 году Турция и Армения подписали мирный договор о восстановлении контактов и открытии границ, но соглашение так и не было ратифицировано.
Премьер-министр Грузии завтра встретится с генсеком НАТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завтра, 15 декабря в Брюсселе проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.
«Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО», – отмечается в сообщении.
После встречи Гарибашвили и Столтенберг сделают короткие заявления для представителей СМИ.
Переговоры пройдут на фоне заявления МИД РФ – Москва требует отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия станут членами НАТО.
В рамках визита в Брюссель Ираклий Гарибашвили также примет участие в саммите Восточного партнерства.
Губернатор Забайкалья: «оцепляйте кварталы» и прививайте «по спискам»
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона потребовал ускорить темпы прививочной кампании от COVID-19, допустив при этом использование военных, "оцепления" и вакцинирования "по спискам".
"Хотите – придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее", – цитирует губернатора"Чита.Ру".
Ранее в ходе совещания Осипов просил главу регионального управления Роспотребнадзора применять решительные меры для повышения темпов вакцинации, в том числе обходы жителей по домам.
По официальным данным, смертность в Забайкальском крае за ноябрь 2021 года увеличилась на 11 процентов по сравнению с данными ноября 2020 года. В ноябре в регионе умерли 1 774 человека - и это максимум смертей за месяц с начала пандемии.
Соцопросы, заказанные Администрацией президента, показали, что россияне не хотят вакцинироваться от COVID-19 из-за недоверия к власти. Как писала "Медуза" (признана СМИ-"иностранным агентом"), Кремль хочет перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать её с Владимиром Путиным, а переложить ответственность на руководителей регионов. При этом в Кремле просят, чтобы у предложений с мест была "чудинка", отвлекающая внимание от федеральной власти на региональную, отмечает издание.
Дело об убийстве Япончика – уроженцев Абхазии приговорили к 15 и 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам колонии строгого режима двух обвиняемых в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Как пишет русская служба Би-би-си, это уже второй приговор по громкому делу.
Ранее представитель российской прокуратуры в ходе судебных прений просил назначить уроженцам Абхазии, Джамбулу Джанашия и Муртазу Шадания 16 и 17 лет колонии соответственно.
«Мосгорсуд приговорил Джанашия к 15 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, Шадания – 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», – сообщает пресс-служба суда.
Двум осужденным вменяют убийство группой лиц из корыстных побуждений, незаконное хранение оружия и оборот техсредств для негласного получения информации. Присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям.
23 апреля Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве Иванькова. Один из соучастников убийства Каха Газзаев тогда получил 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».
Газзаев признал свою вину, поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке – без изучения доказательств и допроса свидетелей. В этом случае его наказание не могло превышать двух третей от максимально возможного.
По версии следствия, убийство 69-летнего Иванькова организовал в апреле 2009 года криминальный авторитет Илья Симония, известный как Махо, с целью передела сфер влияния в преступном сообществе.
Для этого он привлек Газзаева, Джанашия, Шадания, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба, считает следствие. Он установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку и патроны к ней, «Газель», а также добыли себе мобильные телефоны.
Они узнали, что Иваньков часто бывает в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, и выбрали удобное место для стрельбы недалеко от заведения.
28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба по указанию Симония приехали к ресторану и стали вести наблюдение за Япончиком.
В Иванькова выстрелили, когда тот выходил из ресторана. По версии следствия, в него выстрелил Бутба, который находился в «Газели».
Япончик скончался 9 октября 2009 года в больнице от перитонита, ставшего осложнением из-за полученных ранений.
- Трое фигурантов дела – Симония, Бутба и Папава объявлены в международный розыск. Бутба и Папава, по информации Следственного комитета России, находятся в Абхазии. В январе текущего года прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия отказалась выдать их, поскольку это не предусмотрено абхазским законодательством. В августе стало известно, что Астамур Бутба задержан в Абхазии по делу о разбойном нападении на дополнительный офис «Амра-Банка».
Пентагон: ответственные за гибель афганцев не будут преданы суду
Американским военнослужащим, имевшим отношение к воздушной атаке в Кабуле, в результате которой погибли 10 афганцев, не будут предъявлены уголовные обвинения, объявил в понедельник представитель Пентагона.
Это решение было принято министром обороны США Ллойдом Остиным по результатам независимого расследования инцидента, происшедшего 29 августа. Тогда в результате ракетной атаки с американского беспилотника были убиты 37-летний Земари Ахмади, сотрудник американской гуманитарной организации, которого ошибочно приняли за террориста, и находившиеся рядом с ним 9 человек, среди них 7 детей.
Пентагон тогда объявил, что в результате воздушного удара была предотвращена готовившаяся террористическая атака. Лишь за два дня до этого в результате террористического акта около кабульского аэропорта погибли 13 американских военнослужащих, обеспечивавших эвакуацию гражданского населения из Кабула, занятого талибами. Позже после публикации в газете New York Times, где говорилось о том, что объектом атаки стали мирные жители, Пентагон признал ошибку.
По словам представителей Пентагона, был сделан неверный вывод по результатам воздушной разведки. Земари Ахмади приняли за террориста, загружавшего взрывчатку в свой пикап в то время, как в действительности он развозил воду и другие гуманитарные грузы. В отчете Пентагона говорится, что американские военнослужащие сделали ряд ошибок в оценке разведданных, в том числе, они не заметили детей, находившихся поблизости, принимая решение о нанесении удара. Вместе с тем в действиях военных нет признаков военных преступлений, считают авторы отчета.
Стивен Квон, глава гуманитарной организации, где работал Земари Ахмади выразил недоумение таким решением министра обороны: "Как наши военные могли лишить жизни 10 афганцев и не привлечь никого к ответственности за эту акцию?"
В октябре было объявлено, что семьям погибших будет выплачена компенсация и предоставлена возможность покинуть Афганистан.
Россия в СБ ООН не поддержала резолюцию о климате и безопасности
Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором изменения климата увязываются с вопросами безопасности. Проект предложили Ирландия и Нигер. Он был поддержан 12 из 15 членов Совета безопасности. Против проголосовали Россия, имеющая право вето, и Индия. Китай - воздержался.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя решение России, констатировал, что "международное сообщество глубоко расколото по тематике климата". Он назвал текст проекта резолюции попыткой навязать мировому сообществу "позицию климатических активистов". "Это на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата", - подчеркнул он.
Телеканал "Евроньюс" отмечает, что проект резолюции содержит призыв к Генеральному секретарю Антониу Гутерришу "включить риски безопасности, связанные с климатом, в качестве центрального элемента, в общие стратегии ООН по предотвращению конфликтов".
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что вето России не имеет "никакого оправдания". По её словам, "климатический кризис - это кризис безопасности".
Франция считает, что существует связь между глобальным потеплением и безопасностью: доступ к воде, нехватка продовольствия и отсутствие климатической безопасности позволяют "вооруженным группам процветать", пользуясь уязвимостью населения, отметил представитель Франции.
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ЕС выделил еще 35 млн евро на вакцинацию в странах «Восточного партнерства»
Евросоюз начал проект стоимостью 35 миллионов евро для поддержки процесса вакцинации в странах «Восточного партнерства». Об этом в Twitter написал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархеи (Oliver Varhelyi).
Таким образом, Еврокомиссия увеличила размер помощи на борьбу с коронавирусом для Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины с 40 миллионов до 75 миллионов евро, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я рад объявить сегодня, что мы подписали инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС и их стран «Восточного партнерства» для предоставления им вакцин против коронавируса. Это действия солидарности Евросоюза, которые помогают спасать жизни и ускорять восстановление», – заявил Вархеи.
Согласно существующему механизму, ЕС профинансирует поставку вакцины в страны «Восточного партнерства», чтобы сделать её более доступной.
По данным ВОЗ, на начало декабря 2021 года среднее количество людей, полностью вакцинированных от COVID-19 в шести странах Восточного партнерства достигает лишь 28,7%, в то время как среди медицинских работников этот показатель составляет 70,3%.
По данным на 13 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 047 569 человек, или 36.5% взрослого населения страны.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались пять пациентов
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 735 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 177 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались четыре пациента: две женщины - 80 и 48 лет, и двое мужчин - 79 и 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов. Из российского военного госпиталя выписали последних пациентов с COVID-19.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 72 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 354 человек. Зарегистрировано 544 летальных случая. Выздоровели 29 102 человека.
Проходящему курс реабилитации Саакашвили назначили тренера для физических нагрузок
Проходящий курс реабилитации в условиях заключения Михаил Саакашвили мало двигается, поэтому ему назначили тренера. Кроме того, с завтрашнего дня голодавший 50 дней экс-президент переходит на обычный режим питания. Об этом журналистам сегодня сообщила эндокринолог, член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.
Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, посетил Саакашвили 13 декабря для плановой проверки. Медики сочли лабораторные показатели экс-президента удовлетворительными. По их словам, на данный момент никаких опасных для жизни осложнений у Саакашвили не наблюдается: у него нет дефицита ни одного витамина, а с завтрашнего дня он перейдет на нормальное смешанное питание, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили объявил голодовку в знак протеста 1 октября, в день задержания. Он прекратил голодовку 20 ноября, после того, как власти перевели его из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. Призыв к Саакашвили прекратить голодовку направил Страсбургский суд по правам человека, который рассматривает иск адвокатов экс-президента.
«Он уже столько времени находится здесь, до того был в учреждении №18. Слабость вызвана тем, что он не двигался ни тут, ни там. У него самого нет желания много двигаться и тренироваться. Мы и две недели назад просили его начать тренировки. Привели тренера, чтобы он вместе с ним занимался. Это тоже связано с эмоциональными травмами, ментальным здоровьем. У человека должно быть желание заниматься спортом и становиться сильнее. Психическое здоровье могут оценить только психиатры. Было бы хорошо, если бы психиатры, которые всегда говорят о лечении, вместо этого определились бы с диагнозом», - сказала Гиоргадзе.
Консилиум решил, что методист составит для Саакашвили план физических нагрузок.
«Раньше он активно двигался. Сейчас он больше ленится и меньше двигается. Сегодня вечером он не согласился с большей физической активностью. Но мы получили его подтверждение, что он будет активнее вместе с методистом и будет выполнять задания, которые разработает для него врач-специалист», - пояснила гематолог, член консилиума Нино Шарашенидзе.
По словам гематолога, у экс-президента периодически наблюдается слабость, которая обостряется во второй половине дня. Врачи отмечают, что Саакашвили устает от визитов, от эмоций, которые он получает, когда смотрит телевизор. Шарашенидзе также подтвердила, что Саакашвили с детства страдает хронической анемией. По словам врача, это хроническое состояние, полностью адаптированное на те показатели гемоглобина, которые у него с детства. У этого заболевания бывают обострения, однако на этом этапе основная болезнь не обострялась.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из больницы при тюрьме №18 в Глданском районе Тбилиси в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
- Министерство юстиции уже заявило, что после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Согласно приговорам, вынесенным экс-президенту заочно, он должен провести в заключении шесть лет.
Джонсон и Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, заявил, что Москва готова к незамедлительным переговорам с Западом, чтобы не допустить любых потенциальных шагов, направленных на расширение НАТО на восток. Об этом сообщило из Москвы агентство Reuters.
На сайте Кремля, в связи с разговором между Путиным и Джонсоном, в частности, сообщается:
Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.
Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса.
С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.
Скончался режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев
В Москве умер режиссер Сергей Соловьев, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Ему было 77 лет. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, на его счету два десятка фильмов, в том числе трилогия «Сто дней после детства» (1975), «Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982), трилогия «Асса» (1987), «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991) и другие фильмы.
В 80-х режиссер входил в жюри Венецианского кинофестиваля. С 1985 года преподавал во ВГИКе.
Выборы в абхазский парламент состоятся 12 марта 2022 года
В соответствии с пунктом 15 статьи 53 Конституции самопровозглашенной республики Абхазия, статьей 7 и конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия» президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении парламентских выборов.
Выборы назначены на 12 марта 2022 года, сообщает пресс-служба президента.
Встреча лидеров Армении и Азербайджана запланирована на 14 декабря в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель завтра в Брюсселе проведет двусторонние встречи - сначала с премьер-министром Армении, а затем с президентом Азербайджана, после чего в тот же день вечером Пашинян и Алиев сядут за стол переговоров при посредничестве Мишеля. Об этом Радио Азатутюн сегодня на условиях анонимности сообщил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.
Согласно этому источнику, главный вопрос повестки дня переговоров - обеспечение атмосферы взаимного доверия между сторонами.
«Сейчас мы очень усердно работаем с нашими армянскими и азербайджанскими друзьями над теми мерами, которые могут больше укрепить доверие между ними, основываясь на очень успешном запуске прямого канала связи между министрами обороны при посредничестве президента Мишеля несколько недель назад», - сказал высокопоставленный европейский дипломат, выразив мнение, что «благодаря этой прямой связи уже удалось достичь определенной деэскалации существующей напряженности».
Говоря о завтрашней трехсторонней встрече, высокопоставленный дипломат уклонился от прогнозов по поводу результатов, подчеркнув, что обсуждения все еще продолжаются.
«В данный момент предстоит еще много работы. Как вы знаете, президент Совета особенно привержен поиску выхода из создавшейся напряженности, и эта заранее согласованная встреча является важным шагом вперед в этом направлении», - сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат.
МИД: размещение флага Грузии на встрече формата «3+3» неприемлемо
Комитет по стратегическим коммуникациям МИД Грузии выступил с заявлением по поводу размещения грузинского флага на встрече в формате платформы «3+3» в Москве.
«Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата «3+3», что мы не рассматриваем возможность участия в этом формате. 10 декабря на встрече, состоявшейся в Москве, был представлен флаг Грузии, что, разумеется, для нас неприемлемо и на что мы отреагировали при помощи соответствующих дипломатических каналов», - заявили в МИД Грузии.
Отметим, что Тбилиси на встрече представлен не был, впрочем, на фотографиях, распространенных МИД Ирана, рядом с флагами стран-участниц размещен и государственный флаг Грузии, пишет SOVA.
После встречи заместителей министров иностранных дел России, Турции, Ирана, Армении и Азербайджана 10 декабря в Москве МИД России заявил, что эти страны заинтересованы в присоединении Грузии к платформе «3+3» и двери формата остаются для Тбилиси открытыми.
Рашкину предъявили обвинение. Следствие выбрало меру пресечения
Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в понедельник следствие предъявило обвинение по статье Уголовного кодекса о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Об этом сообщил адвокат Рашкина. Он подчеркнул, что свою вину депутат не признал.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее Госдума согласилась со снятием с Рашкина неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности.
Следствие утверждает, что Рашкин в октябре нынешнего года, не имея разрешений, поучаствовал в охоте на лося в Саратовской области, в результате которой лось был убит. Рашкин, который сначала отрицал свое участие в охоте, впоследствии признал, что стрелял в животное. При этом он заявил, что принял лося за кабана, а также что не знал о том, что охота на лося запрещена. Уголовное преследование он считает политически мотивированным и не исключает, что стал жертвой провокации.
Басманный суд Москвы, как ожидается, в понедельник изберет для Рашкина меру пресечения. Следствие ходатайствует о запрете определенных действий. В частности, депутату хотят запретить посещать охотничьи угодья, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по делу, а также без разрешения следователя покидать место жительства в ночные часы.
- В сентябре Рашкин был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму, он организовывал митинги против обязательной вакцинации и считается одним из лидеров партийной оппозиции Геннадию Зюганову в КПРФ. Он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Саратовской области, но не был допущен к выборам.
Совет ЕС утвердил санкции против «группы Вагнера»
Совет ЕС утвердил санкции против членов частной военной компании «ЧВК Вагнера» и против трех связанных с ней компаний.
Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.
«Утверждены санкции против группы Вагнера: в списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников».
Решение Совета ЕС и имена лиц, подвергшихся санкциям, опубликованы в официальном журнале Европейского союза.
«Новая газета» публикует имена лиц, подвергшихся санкциям:
За действия на территории Ливии ограничения введены в отношении Александра Кузнецова - в документе он назван командиром одного из подразделений «ЧВК Вагнера».
За действия на территории Украины Евросоюз наложил ограничения на три физических лица: Дмитрия Уткина (основатель «ЧВК», его позывной - «Вагнер»), Дениса Харитонова (депутат Астраханской облдумы, назван в документе наемником) и Сергея Щербакова (внештатный сотрудник ГРУ и наемник).
За действия в Сирии ограничения наложены на Андрея Трошева (назван руководителем аппарата «группы «Вагнера») и Андрея Богатова (руководитель 4-й разведывательно-штурмовой роты).
В разделе о санкциях за нарушения прав человека названы еще два имени: Станислав Дычко (наемник) и Валерий Захаров (советник президента Центральноафриканской республики по национальной безопасности). Как установила «Новая газета», первый причастен к убийству сирийца Мухаммеда Эльисмаиля, убитого предполагаемыми боевиками «ЧВК Вагнера» в 2017 году.
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