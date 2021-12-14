В новый год с новыми ценниками на хлеб?

С лета текущего года экспортная пошлина на российскую пшеницу выросла в четыре раза. Может ли это оказать влияние на цену хлеба и в какой степени? По мнению экспертов, тенденция не только повысит стоимость, но и разорит мукомольные комбинаты.

С лета текущего года Минсельхоз России задействовал т.н. механизм зернового демпфера, который предусматривает установление плавающих пошлин на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, регистрируемых на «Московской бирже».

Грузия критически, почти на 85% зависит от российской пшеницы, поэтому рост пошлин болезненно отразился на производителях. Уже в начале осени при цене пшеницы 225 долларов за тонну хлебобулочные изделия выросли в цене в среднем на 15%. Нетрудно спрогнозировать, что при цене пшеницы 350 долларов рост цен не остановить, говорит Малхаз Долидзе, председатель Ассоциации хлебопекарен:

«Цена на хлеб пока не изменится и, вероятно, останется такой до Нового года. Но из-за некоторых проблем с ценами на мировом рынке ничего гарантировать нельзя. На днях министр сельского хозяйства России и вовсе спрогнозировал рост пшеницы до 400 долларов за тонну. Однако надо подчеркнуть, что, в отличие от пшеницы, цена на российскую муку остается стабильной – в районе 65 лари за 50-килограммовый мешок муки из-за нулевой ставки пошлин на этот вид продукции, тогда как продукция наших мукомольных комбинатов возросла до 71 лари за мешок. Естественно, это создает проблемы, в первую очередь для производства кормовой базы для птицы. К сожалению, более дешевой альтернативы нет – транспортировка казахской продукции обходится почти в три раза дороже российской».

Происходящее создает дополнительные проблемы для местных предпринимателей, в первую очередь для отрасли птицеводства, где цены на продукцию уже выросли на 20%.

В свою очередь, Леван Силагава, глава Ассоциации производителей пшеницы и муки, говорит, что рост пошлин на пшеницу ко всему прочему разоряет грузинских производителей:

«Рост цен на мировых рынках обусловлен неурожайным годом в нескольких крупнейших государствах. В начале сезона экспорт российской пшеницы осуществлялся без пошлин, к концу лета пошлина возросла до 25 доллара за тонну, а уже сейчас – до 90 долларов. Это серьезная проблема для комбинатов, так как мука поступает без пошлин, а зерно облагается налогом. Существующая тенденция привела к тому, что импорт пшеницы сократился на 40%, а муки – вырос в шесть раз. Десять мукомольных заводов уже остановили производство, и, если так продолжится и дальше, та же участь постигнет и остальных».

Что касается перспектив стоимости хлебобулочной продукции, то Силагава напомнил, что кроме муки в ценообразовании участвуют и другие компоненты (соль, дрожжи, растительное масло), которые также выросли в цене в среднем на 20%. Кроме того, повышение тарифа на электроэнергию для предпринимателей внесло свою негативную лепту в процесс.

На данном этапе импортеры зерна и мукомольные комбинаты выступили с инициативой принять меры для ограничения агрессивного импорта муки по примеру соседнего Азербайджана, который освободил поставки пшеницы и произведенную на комбинатах муку от налога на добавленную стоимость. По информации Силагава, уже создана рабочая группа на уровне замминистра экономики, которая работает над решением вопроса:

«Если мы посмотрим на ситуацию исходя из принципа стратегических выгод для страны – работа мельницы или импорт муки, – то ответ очевиден. Переработка пшеницы решает проблему трудоустройства, а дополнительное производство кормов для птицы также замещает импорт отрубей».

Общую тенденцию может несколько оздоровить прямая и безвозмездная помощь из США, заявляют производители. Насколько известно, через несколько дней в Поти должен прибыть корабль с материалом для комбикорма, который пройдет обработку на местных комбинатах.