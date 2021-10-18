Грузинский рост цен побил пандемические рекорды

В сентябре рост цен в Грузии составил рекордные двенадцать с половиной процентов. В правительстве проблему признают, но предпочитают акцентировать внимание на возвращении экономики Грузии к докризисным показателям.

Индекс цен на товары первой необходимости раз за разом покоряет новые вершины. Особенно дорожает импорт. Вчера цены на топливо в очередной раз обновили исторический максимум: в сентябре оно подорожало на 5%, а с начала года – на 46%. Сегодня импортеры нефтепродуктов снова заявили о пересмотре ценников со следующей недели.

Цены на пшеницу также обновили рекорд. Импорт пшеницы и муки из России имеет разные налоговые ставки – импорт пшеницы намного дороже, чем импорт муки, а пошлина на муку отменена. В связи с этим резко увеличился импорт российской муки в Грузию, и местные производители муки оказались под угрозой разорения. Производители муки просят правительство последовать примеру соседнего Азербайджана, который освободил поставки пшеницы от налога на добавленную стоимость, а также заблокировал экспорт муки.

Происходящее создает дополнительные проблемы для местных предпринимателей, в первую очередь птицеводства, где цены выросли на 15%, и не исключено, что до конца года производителям придется несколько раз повышать цены, говорит председатель Ассоциации развития отрасли Зураб Учумбегашвили:

«Цены на сырье и корма для птицы в последнее время катастрофически выросли – в районе 30%. Кроме того, на 20% увеличились транспортные расходы. Я не могу сказать вам, на какой процент подорожает продукция, но многое будет зависеть от политики правительства. Если, как в прошлом году, пшеница будет субсидироваться, это несколько смягчит ситуацию».

Похоже, правительство Грузии эти доводы не убеждают. Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили призвал производителей осваивать альтернативные закупки пшеницы:

«Мы понимаем, что ситуация непростая, потому что пандемия создала проблемы по многим направлениям, в том числе глобально подорожали агропромышленные товары. Мы наблюдаем за мировыми инфляционными процессами, поэтому мы должны пройти этот период вместе и ответственно. В конце концов, рынок в Грузии открыт, и если тарифная политика России влияет на конкурентоспособность, у Грузии есть логистические связи с другими странами, включая крупных производителей и экспортеров пшеницы, таких как Казахстан, Украина, за пределами региона, в Восточной Европе, не говоря уже о странах Нового Света».

В свою очередь, министр экономики Натия Турнава проблему роста цен признает, но, ссылаясь на высокие темпы развития грузинской экономики, советует дожить до будущего года:

«Что касается топлива, то его подорожание обусловлено внешними факторами. Экономика растет очень высокими темпами, восстанавливается и, можно сказать, уже вышла за пределы восстановления, это уже абсолютный рост, что очень хорошо. Кроме того, наша национальная валюта сохраняет стабильность, что немного сдерживает тенденцию. Проблема с высокой инфляцией существует, и это нормально для постпандемийного периода, и, кстати, в прошлом месяце были признаки ее снижения, и думаю, в будущем году она вернется к своему докризисному значению».

Экономисты считают, что власти обладают рычагами по снижению инфляции, однако не задействуют их, главным образом, по причинам отнюдь не экономического характера. Говорит финансист, профессор Свободного университета Гига Бединеишвили:

«В ответ на рост цен на мировых рынках можно снизить акцизный налог на цену топлива, который кабмин «Грузинской мечты» повысил в 2016 году. Вместо того чтобы сократить расходование средств на свой комфорт и облегчить непростое социальное положение граждан, власти аккумулируют в казну все больше средств, не давая вздохнуть бизнесу. Следовательно, в правительстве не намерены устранять этот уровень налогообложения, призывая граждан потерпеть до лучших времен».

Не разделяют оптимизм министра экономики и аналитики TBC Capital, которые опубликовали сегодня новый отчет. «При сохранении роста ВВП 10,5% годовой индекс инфляции составит 13,8%, при условии стабильности национальной валюты», – говорится в исследовании. Учитывая предвыборные факторы, из-за которых правительство и Нацбанк совместными усилиями сдерживали обесценение лари, в это верится с трудом, говорят аналитики, напоминая, как за день до первого тура выборов Нацбанк выбросил на рынок рекордную в этом году интервенцию в 60 миллионов долларов, чтобы как-то сдержать обесценение лари. Как развернется ситуация после второго тура выборов 30 октября, предсказать никто не решается.