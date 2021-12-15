Столтенберг вновь призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

Грузия и Украина «имеют право самостоятельно выбирать союзников» и Россия не имеет права оказывать какое-либо влияние на выбор этих стран, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе.

«Мы сегодня беседовали о ситуации в регионе, в том числе и в Украине. Мы соглашаемся в том, что НАТО будет отслеживать ситуацию и избежит эскалации в этом регионе. Любая агрессия России дорого обойдется ей», - сказал Столтенберг.

Он также заявил, что все страны-члены НАТО твердо подтверждают непоколебимость суверенитета и территориальной целостности Грузии и призывают Россию отозвать признание независимыми государствами Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска.

«НАТО продолжит оказание помощи партнерам в укреплении безопасности и обороноспособности», – сказал Столтенберг.

Как пишет «Интерфакс», он также сообщил, что обсудил с премьером Гарибашвили внутренние вопросы Грузии. Столтенберг добавил, что НАТО вместе с Грузией боролись против терроризма в Афганистане.