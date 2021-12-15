Игромания вне игры, оппозиционные телеканалы – без денег

Парламент Грузии рекомендовал к принятию пакет поправок, которые на законодательном уровне ограничат индустрию онлайн-игр. При рассмотрении вопроса на сегодняшнем объеденном заседании парламентских комитетов предложения игорного бизнеса и частных телекомпаний, для которых эта сфера бизнеса является источником рекламных доходов, учтены не были.

Сегодня на объеденном заседании парламентских комитетов было одобрено вынесение на голосование пакета поправок о лишении доступа к онлайн-играм более миллиона человек. Речь о гражданах младше 25 лет, государственных служащих и социально незащищенных, получающих пособия от государства. Кроме того, онлайн-казино запретят рекламировать на телевидении, на городских улицах и на грузинских сайтах.

Всего изменения затронут восемь законов и законодательных актов. В пояснительной записке к пакету поправок говорится, что эти меры направлены против игровой зависимости, принявшей в стране угрожающие масштабы.

Очевидная поспешность, с которой правящая команда решилась пустить под нож целую отрасль, вызвала возмущение у владельцев независимых телеканалов. Они считают, что власти сводят счеты с неподконтрольными СМИ, для которых рекламные бюджеты онлайн-казино являются важным источником финансовых поступлений.

Зука Гумбаридзе, гендиректор телеканала «Формула», требовал на слушаниях отложить принятие закона хотя бы на несколько месяцев:

«Власти таким образом пытаются убить двух зайцев: завоевать расположение противников игр и сократить доходы оппозиционно настроенных телеканалов. Разумеется, законодательные поправки такого масштаба, затрагивающие интересы множества людей, не должны приниматься без предметного обсуждения».

По словам представителей игорного бизнеса, экономика страны потеряет не менее 200 миллионов долларов. Ираклий Циклаури – представитель игрового бизнеса, выразил желание услышать причины, по которым в скором времени армию безработных пополнят еще около 10 тысяч человек.

«Принятие закона не решит проблему, и деньги, которые поступали в виде налогов в бюджет Грузии, просто уйдут из страны. Да, мы учитываем общественный интерес. Но кто учтет интересы нашего бизнеса?»

Депутат от «Гирчи» Александр Раквиашвили убежден, что новый закон о запрете онлайн-игр не решит проблему игромании. По его мнению, ограничение доступа к онлайн-играм технически неосуществимо.

«Этот закон приведет к большему количеству жертв, потому что теперь, если есть шанс, что человек с зависимостью или другим типом проблемы может быть идентифицирован, то в этом случае, когда это будет незаконно, скрыто, такого шанса не будет», – сказал Раквиашвили.

Член партии «Лело» Саба Буадзе поинтересовался мотивами, толкнувшими «Грузинскую мечту» на принятие неоднозначного решения. Ответить на поставленные вопросы взялся председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сонгулашвили. В своем заключительном выступлении он подчеркнул, что принятое в верхах решение пересмотру не подлежит:

«Решение этого вопроса находится в политической плоскости. Мнение широких кругов общественности, что игромания является серьезным вызовом, является для нас более важным стимулом, чем доходы бизнеса или трудоустройство людей отдельно взятого сектора экономики. Я бы советовал бизнесу смириться и принять новые условия. Заверяю вас, эти игры наносят неоспоримо больший урон, чем поступления в бюджет. Мы руководствуемся жестким подходом».

Это выступление вызвало одобрение противников онлайн-игр. Тамар Джапаридзе, представитель НПО «Матери против азартных игр», и вовсе посчитала решение запоздалым:

«Этот вид бизнеса разрушает психику молодого поколения и лишает семьи стабильного достатка. Я не увидела ни одного морального аргумента, согласно которому надо отложить принятие этих поправок».

В авангарде яростных противников онлайн-казино выступила и Грузинская православная церковь. После комитетских дебатов протоиерей Андрия Джагмаидзе выступил с заявлением:

«Регуляции очень важны, в идеале мы хотели бы, чтобы азартные игры были полностью запрещены. Сегодня мы обсуждаем переход к определенному этапу, который оградит от игр множество молодых людей, которые имеют очень серьезные проблемы в семьях. Инициирование этой темы происходило с нашим участием. Мы задокументировали около 200 отчетов психологов и психиатров, а также собрали подписи и участвовали в разработке ряда пунктов, которые сегодня нашли отражение в этом законопроекте».

В течение текущей недели пакет законодательных поправок поступит на рассмотрение парламента, который в течение одного сессионного дня примет их в трех чтениях. Крайне маловероятно, что решение не будет утверждено большинством голосов.