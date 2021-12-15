Гарибашвили заверил ЕС, что тот почти готов принять Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Брюссель, где принял участие в саммите Восточного партнерства и провел ряд двусторонних встреч. В том числе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шарль Мишель подтвердил приверженность Грузии программе реформ на пути к интеграции в ЕС, – так премьер-министр Ираклий Гарибашвили отчитался о главном пункте своего брюссельского турне. Встреча с президентом Европейского совета была некой лакмусовой бумажкой – оппоненты власти предрекали Гарибашвили полный провал на переговорах из-за провала проведения реформ и достижения соглашения с оппозицией и «отката от демократии». Но глава правительства рапортует: встреча прошла прекрасно, и Грузия остается лидером среди стран Восточного партнерства. Своими впечатлениями о встрече с Шарлем Мишелем Ираклий Гарибашвили поделился в своем «Твиттере»:

«Провел встречу тет-а-тет с Шарлем Мишелем в рамках 6-го саммита Восточного партнерства. Подтвердил приверженность Грузии программе реформ на своем европейском интеграционном пути. Между ЕС и Грузией сильное и стабильное партнерство. Поставлены амбициозные цели, и мы усердно идем по этому пути».

Глава правительства подчеркнул, что политическая ассоциация с ЕС является краеугольным камнем сотрудничества страны с Западом. Об этом же говорилось на встрече лидеров Грузии, Украины и Молдовы – стран, представляющих «Ассоциированное трио», – с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По итогам обсуждений Гарибашвили вновь отчитался, что заверил партнеров в нерушимости курса на укрепление демократии, верховенства закона и защиты прав человека.

Если верить «Твиттеру» грузинского премьера, у Европы нет никаких претензий к Грузии. Наоборот, представители ЕС всячески хвалят усилия «Грузинской мечты» на пути европейской интеграции. Именно так Гарибашвили охарактеризовал итоги саммита Восточного партнерства и двусторонних встреч в Брюсселе. Одной из таких встреч были переговоры с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

«Провел отличные дискуссии с комиссаром Оливером Вархели о том, как раскрыть весь потенциал Грузии для нашей политической, экономической и отраслевой интеграции с Европейским союзом! Жду активного взаимодействия с европейскими партнерами для достижения ощутимого прогресса в продвижении нашего европейского интеграционного пути!» – написал грузинский премьер.

Свои впечатления от встречи с Гарибашвили Вархели выразил куда более сдержанно. Комиссар предпочел отчитаться о насущных вопросах, которые необходимо решать Грузии, в том числе в условиях пандемии коронавируса.

«Сегодня мы с премьер-министром Гарибашвили сосредоточились на реализации нашего экономического и инвестиционного плана для программы Восточного партнерства и ее флагмана – Грузии. Приоритетом является потенциал Черноморского региона. ЕС также продолжит помогать региону в борьбе с COVID-19 и предоставлять больше вакцин», – отметил Оливер Вархели.

Тем не менее вопросы, поднятые на встречах в рамках саммита Восточного партнерства, действительно важны, в первую очередь с точки зрения экономики и безопасности. Среди них последовательная интеграция в единый рынок ЕС и усиление энергетических и цифровых связей, в том числе за счет максимального использования потенциала Черного моря.

Правда, слова грузинского премьера о том, что у возглавляемого им правительства есть амбициозный план по подаче Грузией официальной заявки на полноправное членство в Европейском союзе в 2024 году, как Оливер Вархели, так и другие представители ЕС комментировать не стали.

Зато визит Гарибашвили комментируют в Тбилиси. Основатель «Ассоциации реформ Грузии» Серги Капанадзе считает, что слова премьера - лишь попытка выдать желаемое за действительное. А вежливые твиты представителей ЕС – отличительная черта западной дипломатии:

«В тексте итоговой декларации будет зафиксирован принципиальный момент, что любой прогресс в отношениях Европы с этими странами, будь то допуск на европейский рынок, финансовая помощь или что-то другое, должен быть обеспечен еще более четкими реформами, и условия демократического развития будут еще более четкими, чем были до сих пор».

С тем, что Грузия потеряла место лидера в Восточном партнерстве и больше не является приоритетом для ЕС, согласен старший исследователь Центра исследований экономической политики Гиги Гигиадзе:

«Грузия была лидером среди ассоциированного трио, куда входят также Украина и Молдова. Но сегодня, уже довольно продолжительное время это не так. Грузия эту роль потеряла. И сейчас мы видим, что больше внимания уделяется Молдове и Украине, так как Грузия последовательно не выполняет взятые на себя обязательства в отношении Евросоюза. Все это рассмотрено детально, и соответствующее решение будет принято».

Еще одно решение, которого Грузия ждет с 2008 года, тоже будет принято. Правда, когда, все так же не известно. Встреча Ираклия Гарибашвили с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, как оба заявили по ее окончании, была очень продуктивной. Но руководитель Североатлантического альянса снова ограничился стандартной фразой о том, что Брюссель поддерживает территориальную целостность Грузии и ее евроатлантические устремления:

«Сегодня была хорошая встреча с премьер-министром Гарибашвили. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего близкого партнера – Грузии, и мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашим партнерам».

При этом Столтенберг в очередной раз выразил благодарность Грузии за участие в миротворческих миссиях НАТО. Ираклий Гарибашвили, со своей стороны, отметил, что в нынешние непростые времена поддержка НАТО как никогда важна для Тбилиси:

«Продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. В нынешней сложной геополитической обстановке постоянная и смелая поддержка НАТО территориальной целостности и суверенитета Грузии имеет решающее значение. Как проверенный в боях партнер, мы надеемся на углубление сотрудничества, которое в конечном итоге приведет к членству».

Тем не менее в Тбилиси надеются, что саммит НАТО, который пройдет в будущем году в Мадриде, станет краеугольным камнем сотрудничества Грузии с Североатлантическим альянсом. По данным грузинской стороны, на встрече в столице Испании будет принята новая стратегическая концепция, в которой закрепится политика открытых дверей. А также будут упомянуты чаяния стран-претендентов и рекомендации, в том числе в отношении обеспечения демократии и реформ. Впрочем, ни о каких конкретных решениях в отношении евроатлантического будущего Грузии пока не известно.