Курт Волкер: «Грузия сегодня выглядит менее зрелой демократией, чем несколько лет назад»

ПРАГА---Грузия отвернулась от Запада, Путин побеждает в Украине… Многие западные партнеры все чаще бьют в набат. Насколько обоснованы эти алармистские заявления? Достаточно ли делают Брюссель и Вашингтон для защиты союзников и сдерживания России? Чем грозит Западу хаотичный уход из Афганистана и как это отразится на евроатлантических устремлениях Тбилиси и Киева? Об этом и многом другом поговорим с бывшим спецпредставителем США по Украине и бывшим американским послом в НАТО Куртом Волкером.

– Господин посол, добро пожаловать в пражскую студию Радио Свобода. Давайте начнем со все углубляющегося политического кризиса в Грузии. Как вы знаете, до критически важных выборов в стране остается меньше месяца. Соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС, практически мертво. В какое положение это ставит Грузию? Как выйти из этого политического тупика?

Думаю, что муниципальные выборы – первая возможность для Грузии перезагрузить свой политический календарь, чтобы смотреть в будущее на общенациональные выборы, когда бы они ни состоялись

– Спасибо за приглашение. Думаю, что муниципальные выборы – первая возможность для Грузии перезагрузить свой политический календарь, чтобы смотреть в будущее на общенациональные выборы, когда бы они ни состоялись. Прошло много времени с общенациональных выборов, когда оппозиционные партии не вошли в парламент, были слышны обвинения в нарушениях, с оформления соглашения Шарля Мишеля и т.д. Прискорбно, что Грузия остается настолько разделенной политически, что институты по-прежнему слабы, что не было найдено действенного пути, чтобы эти институты служили грузинскому народу, давая возможность выражать их интересы через дебаты и принятие решений в парламенте и правительстве. И муниципальные выборы – это шанс перезагрузить ситуацию.

В первую очередь они должны быть честными и свободными. Люди должны быть уверены в точности итогов. Во-вторых, думаю, мы увидим больше разнообразия на этих выборах за счет участия различных политических партий и кандидатов. Реальность не будет такой двухполюсной: «Грузинская мечта» или ЕНД, – как многие думали. Это, думаю, тоже положительный момент. Я надеюсь, что после этих выборов как власть, так и оппозиция посмотрят новыми глазами на план ЕС и США (соглашение Мишеля), с которым они оба согласились в разное время, и скажут, какие его элементы нужно воплотить в жизнь. Потому что все они – в соглашении. Это и судебная реформа, и реформа избирательной системы, и проведение когда-то общенациональных выборов. Все это должно быть сделано. И я надеюсь, что они начнут работу над содержательной повесткой, чтобы все это воплотить в жизнь.

– Но насколько это вероятно? Отказ правящей партии от европейского кредита многие на Западе восприняли как открытое отторжение прозападной внешней политики. Например, бывший посол США в Грузии Ян Келли в недавней статье в Foreign Policy отметил, что «Грузия отвернулась от Запада». Вы согласны с такой оценкой?

– Нет, не согласен. Ян – мой хороший друг, и я уважаю его мнение. Я думаю, соавтором был Дэвид Крамер – тоже мой очень хороший друг.

– Совершенно верно.

Я бы посмотрел на это, как на выстрел в себя. Грузинское правительство уже подписало соглашение Шарля Мишеля, а оппозиция этого не сделала. Они могли бы ничего не делать и оставить все как есть. Но, как дело чести, они затем захотели отозвать свою подпись и сказать: все, мы больше этим не связаны

– Несмотря на это, я не согласен с ними. Не думаю, что можно понять отказ от кредита ЕС в отрыве от внутриполитического контекста. С точки зрения правительства оппозиция добивалась, чтобы условия соглашения были привязаны к получению денег. Сейчас для власти становится делом чести отказ от этих условий именно потому, что оппозиция настаивает на этой связке. Я бы посмотрел на это, как на выстрел в себя. Грузинское правительство уже подписало соглашение Шарля Мишеля, а оппозиция этого не сделала. Они могли бы ничего не делать и оставить все как есть. Но, как дело чести, они затем захотели отозвать свою подпись и сказать: все, мы больше этим не связаны. Это просто неоправданно. И вы правы, восприятие в Европе и в Вашингтоне, особенно среди людей, которые не следят пристально за Грузией, именно такое, что это уход от соглашения, от ЕC и НАТО. С чего бы они это сделали? Я думаю, что они сами себе навредили и могли бы этого избежать. Еще раз, думаю, что это бодание власти и оппозиции. Это не отказ от Европы. Как раз наоборот: если вы поговорите с людьми из власти и оппозиции и спросите, к чему они стремятся, чего хотят для Грузии, ответ будет один. Все хотят, чтобы Грузия была устойчивой демократией с развитой экономикой, стала частью ЕС и НАТО, обеспечила верховенство права, лучший бизнес-климат, привлекла больше инвестиций. Все они хотят одного, просто не согласны друг с другом.

– Разве? Многие сейчас призывают грузинское правительство показать, на чьей оно стороне. Особенно после оформления печально известного соглашения с Беларусью в сфере безопасности. Премьер-министр Гарибашвили принизил его значимость, назвав простой формальностью. Но, похоже, для многих на Западе – в Европе и в США – он не был убедителен.

– Я понимаю, из каких соображений премьер-министр Гарибашвили сказал это. Он, очевидно, не хочет никого расстраивать в Беларуси или в России. Говорит, что это просто формальность, которая немного значит на практике. Впрочем, думаю, он упустил из виду, как изменилось отношение к Беларуси в Брюсселе и Вашингтоне вследствие репрессий, последовавших за прошлогодними августовскими выборами, арестами несогласных, избиением людей, нечеловеческим обращением в тюрьмах и ползучей продолжающейся попыткой России поглотить Беларусь. Думаю, изменился контекст. Мы усиливаем санкции, ЕС усиливает санкции, а в это время Грузия остается в этом соглашении. Сейчас это выглядит выпавшим из контекста по сравнению с тем, если бы было сделано раньше.

– На протяжении десятилетий Грузия была ближайшим надежным союзником ЕС и США в регионе. Тбилиси объявил стратегической целью членство в ЕС и НАТО и откликнулся на все призывы западных партнеров, включая участие в миссиях в Ираке и Афганистане. Насколько очевидны усилия Грузии на этом пути сегодня? Тбилиси сохраняет прежний напор?

Если смотреть на внешнюю политику, Грузия внесла существенный вклад в НАТО, особенно в Афганистане. Но с уходом США из этой страны Грузия оказалась в ситуации, когда многое ложится на ее собственные плечи. Я надеюсь, внутренние процессы позволят оставить страну в центре внимания Брюсселя и Вашингтона

– Хороший вопрос. С одной стороны, в Вашингтоне и, вероятно, в Брюсселе людям нравится драйв Грузии. Грузины видят себя – все, безотносительно политической принадлежности, – европейцами, они видят себя как современную демократию, которая связана с Европой, и они видят, что членство в ЕС и НАТО, близкие отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом – все это в интересах Грузии. И они верны этому пути. В то же время президентские выборы 2018 года прошли с существенными нарушениями, мы видели противостояние по итогам выборов 2020 года и неспособность собрать парламент c участием всех сил, неспособность достичь какого-то соглашения между властью и оппозицией о том, как принять и понять результаты выборов и двигаться дальше. Так что Грузия сегодня выглядит менее зрелой демократией, чем несколько лет назад.

Если смотреть на внешнюю политику, Грузия внесла существенный вклад в НАТО, особенно в Афганистане. Но с уходом США из этой страны Грузия оказалась в ситуации, когда многое ложится на ее собственные плечи. Это больше не просто вклад в то, что делает Америка. Очень сложная ситуация. Не вижу никакого другого пути для Грузии. Я надеюсь, внутренние процессы позволят оставить страну в центре внимания Брюсселя и Вашингтона.

– Вы отметили, что Грузия многое сделала, чтобы вступить в НАТО. Бывший президент США Джордж Буш в недавнем интервью немецкому вещателю Deutsche Welle заявил, что его главным разногласием с Ангелой Меркель был вопрос о вступлении Грузии в НАТО. Он отметил, что «она твердо верила, что это было бы ошибкой, я думал, что это было бы правильно». Кто или что сейчас является главным препятствием на пути Грузии в НАТО?

– Интересный вопрос. Повторюсь, самым главным препятствием на этом этапе является внутриполитический тупик в Грузии. Потому что очень легко для людей в Берлине, Париже или Брюсселе посмотреть на Грузию и сказать: «Они не готовы». Это уже даже не оспаривается. Когда Буш был президентом, страна достигла существенного прогресса в реформах. Еще многое оставалось сделать, но была динамика. И он по-настоящему верил, что Грузия заслуживала этого шанса. Я думаю, что он хотел, чтобы стране была дана возможность сделать следующий шаг – получить ПДЧ, план действий по членству в НАТО. Ангела Меркель – тогдашний канцлер Германии – не считала это верным шагом. Она думала, что он мог быть слишком провокационным для Путина.

– Тогда было слишком рано, а сейчас уже поздно?

Было бы лучше, если бы Грузия представляла собой такой сильный кейс, чтобы этим людям было очень неловко сказать «нет». Но сейчас им даже не нужно приводить доводы, потому что они видят внутриполитическую обстановку как не отражающею зрелую демократию

– Да, что-то подобное. Так что это было препятствием тогда. Если вы спросите членов НАТО сегодня, должна ли Грузия стать членом альянса, то получите весьма пространные ответы. Было бы лучше, если бы Грузия представляла собой такой сильный кейс, чтобы этим людям было очень неловко сказать «нет». Но сейчас им даже не нужно приводить доводы, потому что они видят внутриполитическую обстановку как не отражающею зрелую демократию.

Также остаются некоторые вопросы, касающиеся коррупции, верховенства права, которые люди хотят, чтобы были решены. В конечном счете, я убежден, что Грузия добьется своего. Думаю, что это по-настоящему европейская страна с европейской ментальностью и стремлением быть демократией, связанной с остальной Европой. Но это потребует некоторых усилий и определенных восстановительных работ как со стороны Грузии, так и со стороны НАТО и ЕС.

– Господин посол, другой союзник Запада, который противостоит продолжающейся российской агрессии и оккупации своих территорий, – это Украина. Вы были спецпредставителем США по Украине. Владимир Зеленский недвусмысленно заявил после недавней встречи в Белом доме с президентом Байденом, что Украина хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки присоединились к мирным переговорам, Нормандскому формату. Готов ли Вашингтон непосредственно подключиться и противостоять России в переговорном процессе по Донбассу?

– Этот вопрос состоит из двух частей. Первый касается самого формата, второй – включения в него США. Что касается формата, то присоединятся ли Соединенные Штаты к Нормандскому формату, не зависит от Украины или Америки. Это будет решение, принятое Францией, Германией, Россией и Украиной. Они не согласятся, и, я уверен, Штаты не получат такого приглашения. То же самое касается Минска. США могут быть наблюдателями, но минский формат определен с участием России, Украины и ОБСЕ. Так что не существует пути, чтобы Соединенные Штаты формально включились в этот процесс. Но неформально, как страна с большим политическим влиянием, как сильный друг Украины, страна, которая связана крепкими узами с Францией и Германией и обладает способностью прямо разговаривать с Россией, конечно, Соединенные Штаты могли бы сыграть огромную роль. К сожалению, никто не взял на себя этой ответственности с тех пор, как я ушел в отставку два года назад, в сентябре. Такая включенность Соединенных Штатов очень нужна – будь то отдельное лицо, которое занимается только переговорами по Украине…

– Вы имеете в виду возвращение должности спецпредставителя по Украине, которую сами занимали в прошлом?

– Будь то восстановление этой должности или передача полномочий кому-то в Госдепартаменте, как в случае с Викторией Нуланд, которая была заместителем госсекретаря. Это не имеет большого значения. Но нужен отдельный человек, который посвятит этому вопросу много времени и усилий.

– Давайте поговорим о новом геополитическом оружии Кремля, как его назвал президент Зеленский, – газопроводе «Северный поток-2» в Германию. Ангела Меркель была верна этому проекту до последнего, несмотря ни на что. Немецкий канцлер попыталась убедить президента Зеленского в Киеве, что Берлин согласился с Вашингтоном, что «Северный поток-2» не должен быть использован против Украины. «Не должен быть использован»? Владимир Путин делает именно это многие годы. С чего он вдруг изменит свое поведение, кто остановит его – Ангела Меркель, которая скоро, уже этой осенью, уходит с поста канцлера?