Аслан Бжания отозвал абхазского посла из Москвы

У Абхазии с Россией есть вопросы совместного ведения, – заявил президент самопровозглашенной республики на встрече с депутатами абхазского парламента.

«Наверное, вы со мной согласитесь в том, что охрана государственной границы, в том числе и морской – это суверенное право государства. Все дело в том, что много лет охраной наших морских границ соответствующие абхазские подразделения и институты не занимаются, потому что нет такой возможности. В договорах, которые были подписаны в 2008 и 2014 годах, президенты наших государств договорились о том, что есть вопросы совместного ведения, есть вопросы, которые мы ведем на территории Абхазии вместе. У нас вопросов совместного ведения с россиянами в России нет. Мы российскую государственную границу с российскими пограничниками вместе не охраняем, они её охраняют самостоятельно. Вопрос совместного ведения имеет непосредственное отношение в том числе и к суверенитету. Мы не проводим самостоятельную финансовую политику, у нас в стране нет собственной финансовой единицы. Мы не можем осуществлять эмиссию денег. У нас нет такой возможности, и этими полномочиями мы тоже поделились с РФ. Это касается и вопроса обеспечения военной безопасности Абхазии. Я могу продолжать, но именно эти аспекты я имел в виду», – сказал Бжания.

Он также привел в пример несколько высказываний первого абхазского президента Владислава Ардзинба.

«Владислав Ардзинба говорил о том, что в основе существования нашего абхазского государства лежит, прежде всего, воля народа Абхазии и поддержка РФ. Без этих двух составляющих существование абхазского государства станет очень проблематичным. Когда речь идет об обеспечении военной безопасности, мы должны учитывать данные факторы. Я считаю неправильным то, что мы не выделили несколько десятков гектаров земли в селе Маркула Очамчырского района под строительство совместной военной базы. Я считаю, что в этом вопросе мы допустили очень серьезную ошибку. Это мое мнение. Я призываю всех быть реалистами, смотреть на вещи не так, как нам хотелось бы, а так, как есть на самом деле», – отметил он.

Бжания подчеркнул роль России в обеспечении безопасности Абхазии.

«Ради того, чтобы состоялось независимое абхазское государство, погибло огромное количество наших граждан. Неизменную поддержку нашему государству оказывает Россия, она является сегодня гарантом нашей военной безопасности. Признание Россией и другими государствами произошло только благодаря работе МИД Абхазии? Разве здесь нет вклада нашего стратегического партнёра? Мы можем провести специальную научную конференцию, и я буду очень рад, если в рамках этой конференции произойдет глубокое и более детальное обсуждение данного вопроса. Да, мы независимое государство, мы имеем право и заслужили быть независимыми. Но фактом остается и то, что в 2008 и 2014 годах мы добровольно определили некоторые сферы межгосударственных отношений как сферы совместного ведения», – сказал Бжания.

Абхазский лидер предостерег от передергивания фактов в контексте политической борьбы.

«Я предельно откровенно говорю о том, что является важным для наших граждан. Нам нужно выстроить правильное отношение с РФ, обеспечить прочный мир на территории Абхазии и развивать свою экономику», – заключил он.

Ранее в Объединённом Совете абхазских ветеранов заявили, что выступают против интеграции с РФ, а в Народно-патриотическом Союзе пригрозили Бжания уголовным кодексом.

Речь идёт о заявлении Бжания, сделанном на встрече с творческой интеллигенцией:

«Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…»