А я без них уж как-нибудь…

Когда слышишь, что, находясь под арестом, третий президент Грузии Михаил Саакашвили приглашает к себе в палату четвертого президента Георгия Маргвелашвили и пятого, действующего президента Саломе Зурабишвили, дабы обсудить важные политические проблемы, то возникают вопросы. И вопросы эти довольно специфические.

Первый вопрос такой: а насколько Саакашвили осведомлен о том, что он уже давно не действующий политик, не должностное лицо, что он вообще обвиняемый, что ему присудили шесть лет заключения за злоупотребления служебным положением, и срок этот может быть увеличен? Следствие еще продолжается, и никто об этом не забывал.

Есть еще много других вопросов, но о них попозже.

Саакашвили ведет себя так бесцеремонно, что кажется мне, он еще не в курсе своего сегодняшнего положения. Он, по-моему, даже не знает, что музыку он уже давно не заказывает.

В общем, у нас творится очередной полный маразм. Я не собирался употреблять слово «маразм», так как слишком это заезженное слово, и я долго думал, чем бы его заменить. Но потом понял, что на этот раз слово «маразм» полностью соответствует своему грустному значению.

Хотелось бы найти аналоги подобной ситуации в мировой практике. Где-нибудь с арестованным бывшим политиком возятся так, как это происходит у нас? Уже более месяца, как Саакашвили прекратил свою странную голодовку, а почему-то он до сих пор находится в горийском медицинском учреждении, вместо того чтобы глядеть на мир из решетчатого окна камеры руставской тюрьмы. Многие интересуются: а когда его переведут обратно в тюрьму? Я тоже часто задаю этот вопрос, но воз и ныне там. Ситуация очень непонятная. Высказывается мнение, что его под шумок могут отправить «на лечение» за рубеж, и тогда вся эта катавасия закончится.

Посмотрим, что будет. Если его увезут «лечиться» за бугор, тогда я сочту, что «Грузинская мечта» не справилась с ситуацией и Фемида потерпела поражение. Или же ГМ сочла ненужным далее продолжать возню и просто избавилась от Миши. А что бы я сделал на месте правительства? Мне кажется, что я довел бы дело до конца. Правосудие должно восторжествовать, дабы подобное не повторялось. Во всяком случае, мне хочется верить, что я бы так поступил. Вон, во Франции бывший президент Николя Саркози сидит под домашним арестом и ничего. Мир не рухнул, Франция не погибла, зарубежные СМИ не протестуют против подобного акта, и французы не митингуют и не ходят с плакатами «Свободу Сарко».

А у нас… Господи, у нас не прекращается поток паломников, идущих толпами на поклон к Мише. Кто только у него не побывал; по-моему, уже все, кроме меня. Разного профиля медицинские делегации в режиме нон-стоп посещают самого больного в мире человека и каждый раз обнаруживают у него новые и новые болячки. Понятно, что они элементарно тянут время, чтобы его как можно позже перевели в тюрьму. Время тянут для того, чтобы кто-то из правящей элиты допустил слабину и дал отмашку, чтобы его амнистировали. Короче говоря, саакашвилевские братки хотят взять измором.

Его соратники, выйдя от него, все цокают языком и говорят, что президенту нехорошо. Он, мол, сегодня несколько раз почувствовал в ногах слабость, и им его вид не понравился. Что, мол, у нас, в Грузии, нет такой аппаратуры, чтобы его поставить на ноги, и потому срочно надо вывозить его за границу. Наверное, имеются в виду какие-нибудь высокогорные курорты Швейцарии или Австрии или еще что-нибудь подобное.

Обидно. Обидно, когда нас принимают за дураков. Когда, глядя в глаза, бесстыдно врут, думая, что мы им верим. А хотя, может, им и плевать, верим мы или нет. Они говорят не для нас, а для себя и для тех, кто из-за рубежа прислушивается к ним. Я сомневаюсь, что кто-то прислушивается, так как никакой реакции у Запада на саакашвилевскую отсидку нет. Или Западу он уже давно по барабану, или же сейчас у Запада другие, более насущные проблемы, чем заниматься здоровьем международного симулянта.

И вот, когда члены ЕНД поняли, что заграница им не помогает, тут они решили пойти другим путем. И путь этот они назвали «всеобщим примирением»!

Лихо. То есть все, кто пострадал от «нацев» морально, физически, психологически, химически и биологически, должны теперь, взявшись с ними под ручки, идти дальше одним путем? Просто взять и перечеркнуть прошлое, позабыть все гадости, все оскорбления, все угрозы – и подставить им левую щеку?

Дудки!

Глубоко копаете, родимые.

Опять нас принимают за простаков, раз предлагают такой вариант. А главное, что ни капли покаяния, раскаяния, ни слова извинения за все, что они творили, никто из них не говорил. Просто в императивном тоне они нам велят с ними же примириться.

А их самый главный, которые все лечится и лечится неизвестно от чего, пишет на «свободу» письма, которые снова пышут злобой. К примеру, в одном из его последних посланий говорится, что «21 декабря на проспекте Руставели надо единой национальной акцией ответить ворам и убийцам за повышение цен, за безработицу, за опустошение страны, за грабеж банковских процентов и политические репрессии».

Число 21 выбрано не зря. 21 декабря у нашего светлейшего и прогрессивнейшего Миши день рождения, ему стукнет пятьдесят четыре годочка. Вот он и хочет его справить таким образом – организовать акцию против «воров и убийц». «Воры и убийцы», как я понимаю, это те, кто не разделяет взгляды ЕНД. То есть мы, люди, которые должны подать им руку, пустить слезу умиления и под музыку Бетховена запеть «Оду радости» Шиллера:

«Обнимитесь, миллионы!

Слейтесь в радости одной!

Там, над звездною страной, –

Бог, в любви пресуществленный!»

Ну, а они, великодушные, может, и позволят себе нас простить. Хотелось бы еще знать – за что? Я ж говорю, полный маразм.

Нет уж, ребята, никакого примирения. Не знаю, как другие, а я никого прощать не намерен. Я бы простил, если бы хоть один из них покаялся публично. Но этого нет и, как я понимаю, не будет. И пусть они, как пел Макаревич (что-то я сегодня цитатками разбрасываюсь) «… забудут обо всем, и идут своим путем, а я без них уж как-нибудь дойду».

Не по пути нам с ними, ох, не по пути.

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