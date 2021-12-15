Президент Зурабишвили ждет у себя оппозицию. В оппозиции ждут новых арестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила грузинских политиков в свою резиденцию на новогоднее мероприятие. Однако ожидается, что оно будет содержать подтекст призыва начать процесс примирения – именно это обязательство глава государства взяла на себя, выступая на днях перед американским президентом Джо Байденом на саммите демократии. Сегодня она даже попросила благословения на это у Патриарха Всея Грузии. Но не все в оппозиции готовы принять президентское приглашение.

Обязательство взято, благословение получено. Президент Саломе Зурабишвили завтра во дворце Орбелиани ждет представителей правящей и оппозиционных партий. Официально – на «новогоднее мероприятии». Неофициально – для начала процесса примирения. 10 декабря на саммите демократии президент обязалась начать этот процесс, а сегодня в этом деле попросила благословения у Патриарха Грузии Илии Второго. Теперь мало кто сомневается, что этот прием не станет попыткой усадить за стол переговоров противоборствующие стороны, в первую очередь представителей «Грузинской мечты» и «Нацдвижения», а затем и остальную часть оппозиции.

«Спасибо за приглашение, но нам не до праздников», – заявил сегодня лидер «Нацдвижения» Ника Мелия, пообещав, что примет участие в целевой встрече, незавуалированной новогодним мероприятием.

«Тем не менее оппозицией этот вопрос не будет блокирован», – сказала в то же время лидер «Дроа» Элене Хоштария после встречи с представителями нескольких оппозиционных партий, в том числе и «Нацдвижением». Поводом для нее было обсуждение дальнейших планов. Есть опасения, что завтра лидерам «Лело» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе будет вынесен обвинительный приговор по делу об отмывании 17 миллионов лари.

Близится конец и других судебных процессов против оппозиционеров, в том числе и гендиректора ТВ «Мтавари» Ники Гварамия. К концу декабря намечены также несколько судебных заседаний по новым делам бывшего президента Михаила Саакашвили. На фоне ожидаемых обвинительных приговоров политизированного суда и новых арестов о национальном единстве и примирении сложно будет говорить, сказала сегодня оппозиционер Элене Хоштария:

«Мы понимаем, что у президента есть желание завершить в стране поляризацию. Лично я без предусловий готова с ней об этом поговорить. Но процесс поляризации никак не завершится, пока будут продолжаться аресты на политической основе. Ближайшие дни – это тест для власти, в том числе и для президента Саломе Зурабишвили – как они представляют весь этот процесс и в каком направлении мы движемся».

«Завтра мы собираемся идти в суд, поэтому не сможем пойти на прием к президенту», – с улыбкой сказал один из лидеров «Лело», депутат Бадри Джапаридзе. Он и его соратник Мамука Хазарадзе, который недавно в знак протеста против действий властей на муниципальных выборах отказался от депутатского мандата, ожидают обвинительный приговор на суде по их делу, который грозит им немалым сроком – двенадцатью годами тюрьмы. Говорит Бадри Джапаридзе:

«У нас сейчас сезон политических гонений. Идут одновременно несколько процессов против медиаменеджеров, политиков. Они приняли очень интенсивный и острый характер. Всему этому мы должны противостоять со стойкостью, спокойствием, координируя действия политических сил. Это давление и политическое гонение ни в коем случае не должны вывести нас из равновесия».

По словам основателей «TBC-банка» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также владельца телекомпании TV Pirveli Вахтанга Церетели, происходящее с ними следует называть судилищем и личной местью основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Так не считают в самой «Грузинской мечте». И сегодня депутаты партии власти критиковали оппозиционных депутатов за то, что те продолжают бойкотировать парламентскую работу и не уважают госинституты. Говорит пресс-спикер «Грузинской мечты», депутат Шалва Папуашвили:

«Проблема оппозиции в том, что она не признает госинституты, судебную систему. Оппозиции следует признать Конституцию, суд, законы и принять те решения, которые будут вынесены. Все эти (судебные) процессы прозрачны, передаются в прямом эфире, так что общество все видит и оценит».

Несмотря на то, что председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе инициативу президента о достижении согласия считает бесперспективной, сегодня он заявил грузинским СМИ, что на завтрашнем новогоднем приеме будет присутствовать.

Инициатива крайне нужная и жизненно необходимая, говорит политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия, но существует слишком много негативных вводных для начала процесса:

«У президента нет доверия со стороны оппозиции. У нее нет политического веса, влияния, с учетом этого возникает вопрос: насколько успешно она сможет справиться с этим процессом. Несмотря на то, что по грузинской Конституции президент – фигура надпартийная, в нашей реальности у нее мосты доверия с обеими сторонами разрушены. К тому же проблемой является позиция главных политических партий. Власть практически требует запрета «Нацдвижения», запрета политической деятельности Михаила Саакашвили в Грузии, что неприемлемо. В свою очередь «Нацдвижение» настаивает сначала на освобождении Саакашвили. Эти силы настолько взаимоисключающие, что я не вижу сегодня выхода из ситуации».

Корнели Какачия тем не менее надеется, что осознание в политических силах необходимости достижения консенсуса все-таки даст результаты.

Прием в президентском дворце состоится завтра, 16 декабря, в семь часов вечера. Последний раз общество видело грузинских политиков у Саломе Зурабишвили 19 апреля, когда представители власти и часть оппозиции подписали соглашение Шарля Мишеля по выводу страны из кризиса. Но спустя 100 дней «Грузинская мечта» аннулировала соглашение и отказалась от всех обязательств, в том числе от проведения фундаментальной реформы судебной системы, о необходимости которой и сегодня заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. Затронула дипломат и судебные процессы против оппозиционеров:

«Очевидность политического вмешательства или политического преследования подрывает доверие общественности к судебной системе и, конечно, к результатам конкретных дел. Я надеюсь, что в любом случае закон будет применяться одинаково и беспристрастно ко всем гражданам, независимо от их политической принадлежности или их деловых ассоциаций».

Посол Дегнан также позитивно оценила инициативу президента Саломе Зурабишвили, пообещав поддержку США в процессе деполяризации.