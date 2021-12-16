Профильный парламентский комитет рассмотрел сегодня проект республиканского бюджета Абхазии на 2022 год. Председатель комитета Натали Смыр предъявила претензии министру финансов и вице-премьеру правительства Владимиру Делба. В частности, депутаты не согласились с решением выплатить российскому предпринимателю Михаилу Панову в качестве компенсации 55 миллионов рублей. Были у депутатов и другие вопросы.

Заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, на котором рассматривался проект бюджета на 2022 год, проходило с участием министра финансов, вице-премьера Владимира Делба и председателя Контрольной палаты Роберта Аршба. В первую очередь, председатель комитета Натали Смыр указала министру финансов на то, что сроки представления бюджета в парламент нарушены и на его рассмотрение остается совсем мало времени.

При формировании бюджета Минфин основывался на данных по исполнению бюджета на 2021 год, которые составили 3,8 млн рублей или 111% исполнения. На 2022 год российская финансовая помощь выделена в объеме 4,3 млрд рублей. Инвестиционная программа социально-экономического развития Абхазии (российская финансовая помощь) на 2021 год реализована на сумму 565 млн рублей, что составляет немногим более 50% от запланированной.

При формировании бюджета резервный фонд президента был увеличен с 350 млн рублей до 400 млн рублей, а резервный фонд правительства – с 50 млн рублей до 100 млн рублей.

Натали Смыр сказала, что не видит необходимости увеличивать резервные фонды на 100 млн рублей. Владимир Делба пояснил, что 350 млн рублей поступают в резервный фонд президента из Российской Федерации и цели, на которые они могут быть израсходованы, обозначены в положении о фонде. В 2021 году 234 млн рублей были потрачены на социальную поддержку граждан, 30 млн рублей – на обучение, 113 млн рублей – на оплату лечения граждан и 90 млн рублей – на адресную материальную помощь. По словам Владимира Делба, иногда возникают ситуации, которые выходят за рамки обозначенных целей, и на такие случаи необходимо выделить еще 50 млн рублей.

Далее Натали Смыр поставила ребром вопрос законности компенсационной выплаты из бюджета российскому предпринимателю Михаилу Панову.

«На компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб на территории Гудаутского района в объеме 55 млн рублей. Я хочу спросить: что значит «компенсация затрат»? Какой пакет документов вам был представлен, что вы решили включить в бюджет 55 млн как компенсационные затраты? Я написала в прокуратуру на предмет нарушения закона при предоставлении бюджета и на предмет коррупционности бюджета».

Ей ответил Владимир Делба, который пояснил, что после выплаты завод будет передан государству, и указал на то, что решение о выплате Михаилу Панову средств, вложенных им в строительство в Абхазии завода по производству полимерных труб, было принято в 2019 году.

«Предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 55 млн 500 тысяч на компенсацию расходов заводу по производству полимерных труб. На встрече сопредседателей межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству 16 декабря 2019 года обсуждался вопрос принадлежащего ООО СП «Кавказ» завода по производству полимерных труб при участии гражданина Панова и был рассмотрен вопрос компенсации понесенных затрат. 4 июня 2019 года была проведена проверка совместно Министерством по налогам и сборам и КРУ Минфина на предмет достоверности произведенных расходов и была установлена гораздо большая сумма – 88 млн рублей. Господин Панов обращается в уполномоченные органы Российской Федерации, последние его обращения к премьер-министру Абхазии, министру экономразвития России, к министру иностранных дел России, где он ссылается на то, что решением от 16 декабря 2019 года рекомендовано было компенсировать».

Мнения депутатов разделились. Батал Табагуа считает, что завод нужно выкупить, так как сегодня это единственное в Абхазии предприятие, производящее трубы. Батал Айба отстаивал другую точку зрения: государство не должно вмешиваться в частные коммерческие интересы отдельных граждан и выделять средства на то, чтобы решить коммерческий спор инвестора и местной дирекции завода. Были высказаны также предположения, что данное решение имеет политическую основу, а после компенсации и передачи завода государству его директор Роман Герия приватизирует его, условно говоря, за пять миллионов рублей и станет собственником завода.

Далее депутаты обратились к председателю Контрольной палаты Роберту Аршба. Натали Смыр попросила представить на следующем заседании отчет о проверке Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию, которая выявила серьезные нарушения. Однако при этом бюджет комитета увеличили с 13 млн рублей до 39 млн рублей. «Депутатам необходимо представить эту информацию, а также получить ответ на вопрос: какой доход был получен и на что были израсходованы средства?» – сказала она.

При проверке Министерства по туризму Контрольная палата установила, что три года подряд ведомство не сдает финансовые отчеты, а бухгалтерская документация там вообще не ведется. Контрольная палата и Минфин сообщили, что обязали руководство навести порядок в финансовых делах.

Натали Смыр напомнила о недавнем оппозиционном прошлом министра и заметила, что при столь жесткой критике прошлой власти и митинговой активности, которой запомнился нынешний министр, хорошо было бы, придя во власть, качественно поработать и показать свои способности.

Председатель комитета проинформировала Владимира Делба и о том, что в парламент обратились с письмом сотрудники Госкомитета по языковой политике, которые жалуются на отсутствие коммуникации с министром просвещения:

«В образовании есть определенная проблема, хочу сразу ее озвучить: в парламент поступило письмо, сейчас с этим письмом обращаются к президенту, у них нет взаимодействия с министром образования. Они говорят о том, что госкомитет носит номинальный характер при Министерстве образования, то есть никакую нагрузку, никакую работу они на сегодняшний день не выполняют. Они просто получают заработную плату, при этом заработная плата, как и многих, их не устраивает. Но это второй вопрос, нас не это должно волновать, а то, что у них нет абсолютно никакой работы, никакой нагрузки и никаких программ, которые ранее были приняты, они их не осуществляют, у них на это стоит блок. Но я хочу сказать, что нам надо это прекращать, преемственность должна существовать. Была предыдущая власть, ныне пришедшая власть, если это было принято в виде закона и в виде программы, то почему это не надо исполнять?»

Натали Смыр просила Владимира Делба вывести комитет по языковой политике из подчинения Министерству просвещения и помочь им наладить работу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия