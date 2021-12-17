Вашингтон поддержал Берлин в связи с приговором по делу Хангошвили

Власти США поддерживают предпринятые властями ФРГ действия в связи с приговором россиянину Вадиму Красикову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы приветствует реакцию Германии на решение берлинского суда осудить индивида за совершение убийства на (германской) территории, которое, как установил суд, было совершено в интересах российского государства», – написал он в соцсети Twitter.

Как сообщалось ранее, Высший земельный суд Берлина в среду, 15 декабря, признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы.

После этого МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России в ФРГ нежалательныим персонами.

В Москве заявили, что категорически не согласны с вынесенным в Германии решением. В МИД РФ при этом назвали Хангошвили террористом и «одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе».