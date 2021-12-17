Поправки подоспеют к президентской кампании

Югоосетинский парламент до сих пор не начал обсуждение поправок к конституционным законам «О выборах президента» и «Об основных гарантиях избирательных прав», еще в ноябре инициированных Центризбиркомом. Это значит, что они могут быть приняты перед самым началом избирательной кампании без должных публичных слушаний и парламентских дискуссий.

Еще в ноябре ЦИК разработал и направил в парламент поправки к избирательному законодательству. Проекты изменений в конституционные законы «Об основных гарантиях избирательных прав» и «О выборах президента» разосланы депутатам, но их рассмотрение явно затягивается – пока не начато даже обсуждение в парламентских комитетах.

Между тем времени остается все меньше. По югоосетинским законам избирательная кампания начинается не более чем за 90 и не менее чем за 70 дней до второго воскресенья месяца, когда состоялись предыдущие выборы. Второе воскресенье апреля выпадает на 10 апреля, соответственно, избирательная кампания может начаться 10 января, но не позже 30 января.

Югоосетинское законодательство не ограничивает парламент в принятии поправок, однако любые изменения в правилах после начала кампании неизменно приводят к возмущениям игроков, упрекам в адрес властей в нечестной игре и в конечном счете к росту политического напряжения. В этом смысле у руководства республики осталось не так много времени для принятия поправок, учитывая, что ЦИК, по мнению некоторых депутатов, намерен предложить парламенту объявить старт избирательной кампании сразу после новогодних каникул.

Иными словами, времени на публичные слушания практически не остается, тут бы успеть рассмотреть их в парламентских комиссиях.

Поправок много. Большинство из них носят технический характер, но есть и такие, которые взвывают вопросы. Например, поправки к закону «О выборах президента» вводят новые ограничения. Теперь не смогут зарегистрироваться в качестве кандидатов и такие категории граждан:

«…. З) подвергнутый административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 20.3 и 20.29 Кодекса административных правонарушений РФ, действующего в республике Южная Осетия, если регистрация кандидата должна состояться до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

и) больной алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами».

Когда в Центральной избирательной комиссии голосовали за эти поправки, член ЦИК Тимур Кокойты воздержался. Свою позицию он так объяснил в интервью «Эху Кавказа»:

«Есть поправки, с которыми я не согласен в той части, что они вводят новые требования к кандидатам. Мое мнение таково, что эти требования в первую очередь должны быть отражены в Конституции, где исчерпывающий перечень требования: наличие ценза постоянного проживания в республике, возрастной ценз и обязательное владение двумя государственными языками. Расширение этого перечня сначала должно быть отражено в Конституции, а затем уже в конституционных законах и подзаконных актах. А сейчас складывается ситуация, когда мы в конституционных законах прописываем нормы, которых не будет в основном законе, и эти противоречия меня волнуют».

Статья 20.3 Административного кодекса РФ, упоминаемая в поправках, предполагает наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики и атрибутики. А статья 20.29. – «Производство и распространение экстремистских материалов».

К чему такая обеспокоенность экстремистской агитацией? Тридцать лет как-то обходились без этих поправок, и проблем вроде бы не возникало. Как не возникало их с наркоманами и алкашами и психически нездоровыми людьми.

А что, например, если суд расценит экстремизмом критику в адрес властей? Дадут кандидату несколько суток ареста, так, чтобы он посидел до окончания срока регистрации, и вопрос с неугодным конкурентом решен. Или подкараулят после пирушки, освидетельствуют и запишут в алкаши? Это, конечно, домыслы, говорит депутат Давид Санакоев, но пока нет прозрачного, убедительного в своей законности механизма реализации этих положений, люди вправе предполагать худшее:

«Кто и каким образом у нас будет определять, болен человек алкоголизмом и психическими заболеваниями или здоров? Кто будет определять преимущественное проживание человека в последние десять лет на территории республики? У наших пограничников ведется такой учет, чтобы они могли дать точную информацию о том, сколько времени человек находился в республике? В том-то и дело, что нет».

Не секрет, что на югоосетинском пограничном посту такой учет не ведется. Поэтому обращаются к российским пограничникам на «Нижний Зарамаг». Но и эта информация незаконна, даже сам факт сбора информации российскими пограничниками о перемещении граждан РФ нарушает закон о защите персональных данных. И уж тем более они не могут официально передавать ее кому бы то ни было.

Но даже если представить, что был бы некий законный способ учета и передачи информации от российских пограничников югоосетинским, то и в этом случае им нельзя было бы воспользоваться, говорит Давид Санакоев:

«Он бы не имел для нас юридической силы, потому что по нашему законодательству эти данные могут дать только уполномоченные нашим государством структуры, то есть югоосетинские: в нашем случае – наши пограничники».

В результате по неофициальным каналам получают распечатки с российского компьютера. По сути, это ни к чему не обязывающий клочок бумаги, но он обретает силу, материализуясь в виде документа КГБ. При этом все понимают, что это незаконно, и легитимность выборов сразу рушится.

Перед президентскими выборами 2017 года специально под Эдуарда Кокойты, чтобы не допустить его к выборам, была придумана поправка к закону «О выборах президента». Теперь, чтобы устранить противоречия, ее хотят внести и в закон «Об основных гарантиях», но при этом их несоответствие Конституции новый ЦИК не беспокоит.

Эта поправка ужесточает требования ценза оседлости, согласно которому срок проживания считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики суммарно не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин.

«Отсутствие на территории Республики Южная Осетия считать уважительным в случае ежегодного оплачиваемого отпуска, командировки, болезни и учебы, если лицо было направлено в командировку, на лечение или учебу органами государственной власти Республики Южная Осетия», – говорится в тексе поправок к закону.

То есть если вы поехали на учебу по направлению, то вы не нарушаете ценз, а если своими силами, то нарушаете. Если вам понадобилась экстренная медицинская помощь в России, и при этом вы политик, то вам придется, рискуя жизнью, ждать официального направления на лечение.

По мнению Давида Санакоева, это абсурд и дискриминация тех молодых людей, кому не досталось направление в выбранный ими вуз по линии Россотрудничества и кто решил учиться сам выбранной профессии. Депутат направил на имя спикера парламента свои поправки к закону о выборах. Он настаивает, чтобы их рассмотрели отдельно от тех, что предлагает ЦИК:

«Я предлагаю внести изменения, обязывающие ЦИК разработать методологию заполнения всех документов, которые необходимы при выдвижении кандидата на пост президента. Это и декларации о доходах и имуществе, и подписные листы, то есть все документы, которые требует ЦИК. Причем рекомендации должны быть прямые – чтобы люди читали и по ним заполняли все анкеты правильно. Чтобы не было потом, как на прошлых парламентских выборах, вольных трактований по поводу правильности заполнения регистрационных документов. И формы документов, бланков также должны быть утверждены».

Для принятия поправок к конституционным законам требуется одобрение двумя третями парламента, то есть необходимо, чтобы изменения устроило и партию власти, и оппозицию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия