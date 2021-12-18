Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 13 тысяч

Количество умерших от коронавируса в Грузии с начала пандемии превысило 13 тысяч. Согласно информации операционного штаба, за последние сутки в Грузии скончались еще 53 пациента с COVID-19. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в стране теперь составляет 13 024.

За минувшие сутки в стране выявили 2 784 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 51 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,45%, за последние две недели – 7,11%, а за последнюю неделю – 6,67%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 906 965.

Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 236. В Имерети выявили 429 случая заражения, в Аджарии – 215, в Шида Картли – 205, в Самегрело и Земо Сванети – 174, в Кахетии – 143, в Квемо Картли – 137, в Мцхета-Мтианети – 88, в Гурии – 77, в Самцхе-Джавахети – 59, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.

Выздоровели 2 070 человек, их общее число выросло до 854 630.

На данный момент в Грузии 39 285 активных случаев коронавируса. Из них 1 106 пациентов остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а другие лечатся либо на дому, либо в стационарах. В карантинных пространствах остаются 40 граждан, а в самоизоляции – более 37,2 тысяч.