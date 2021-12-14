Грузинский флаг в Москве или жирный намек Тбилиси

Москва пытается проверить Запад на прочность, ужесточая риторику и требуя отказать Киеву и Тбилиси в евроатлантическом будущем. Но это, уверяют власти Грузии, невозможно, так как приведет к краху всей системы европейской и евроатлантической безопасности.

Появление грузинского флага на встрече в Москве в формате «3+3» вызвало резкую реакцию в Грузии, которая официально отказалась от участия в переговорах о создании новой геополитической платформы. Властям пришлось срочно объясняться. МИД страны опубликовал заявление, в котором назвал недопустимым использование государственной символики страны без согласия ее руководства:

«Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата «3+3», что мы не рассматриваем возможность участия в этом формате. 10 декабря на встрече, состоявшейся в Москве, был представлен флаг Грузии, что, разумеется, для нас неприемлемо и на что мы отреагировали при помощи соответствующих дипломатических каналов».

Впрочем, в Москве на демарш Тбилиси не обратили внимания. Новая платформа, по мнению экспертов, необходима России для того, чтобы противопоставить Западу формат, в который будут втянуты как член альянса в лице Турции, так и главный партнер на Южном Кавказе – Грузия. То, что Тбилиси публично заявляет о невозможности сосуществования в рамках одного формата с Россией, которая продолжает оккупацию ее территорий, Москва во внимание не принимает, настаивая, что двери по-прежнему открыты и Грузию ждут с нетерпением. Сейчас у Кремля другие, более насущные проблемы. Резкая риторика руководства Российской Федерации относительно недопустимости расширения НАТО на Восток может вылиться в нечто большее, чем игру мускулами. Во всяком случае, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков настаивает: Россия вынуждена реагировать на агрессию Запада:

«Ситуация в международных делах, особенно на Европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки».

В Тбилиси продолжают настаивать: интеграция в Европейский Союз и НАТО – цель, зафиксированная на уровне Конституции, и любые инсинуации на эту тему недопустимы. Об этом, в частности, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. По его словам, правительство делает все возможное, чтобы продвинуться на евроатлантическом направлении, проводя реформы. При этом Кобахидзе отметил, что сегодня в черноморском регионе обозначились серьезные риски, особенно в свете того, что происходит вокруг Украины.

Тем не менее в правительстве уверяют: требования России дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО, на котором Грузии и Украине дали понять, что двери Североатлантического альянса для них открыты, не могут быть выполнены по определению. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что если Запад поддастся на российские угрозы, то вся система евроатлантической безопасности рухнет:

«Если произойдет пересмотр решений, которые основаны на фундаментальных принципах международных отношений, то будет полностью разрушена система европейской и евроатлантической безопасности. Это то, чего пытается добиться Российская Федерация, и этому должна быть противопоставлена единая позиция наших натовских и европейских партнеров. Что и делается, и я очень доволен их реакцией. Несмотря на то, что пока нет внутриполитического консенсуса между членами НАТО, мы не должны на них обижаться, а наоборот – продолжать делать правильные шаги, осуществлять реформы по всем направлениям – в сфере обороны, безопасности, государственного строительства, чтобы быть готовыми, когда настанет политический момент».

Впрочем, не все эксперты разделяют оптимизм правительства «Грузинской мечты». По мнению основателя Грузинского центра стратегического анализа Нодара Харшиладзе, Россия ведет себя как ребенок-хулиган, и Западу необходимо продемонстрировать жесткость. Но если на этом направлении оптимизм возможен, то в искренность заявлений партии власти Харшиладзе не верит:

«Это чистый блеф со стороны России, которая, разместив свои войска у украинской границы, с одной стороны, дала понять, что готова к агрессии, а с другой – создала предусловие: заберите назад свое решение (о принятии Украины и Грузии в НАТО). Ее логика проста: если получится продавить, то получится. Если нет, спокойно вернет войска обратно. У России очень четкая политика ребенка-хулигана – когда тот что-то натворит, то он смотрит: если накажут, то в будущем постарается так больше не делать, если нет, то в следующий раз сделает что-то похуже. Что касается Грузии, то я не думаю, что Бидзина Иванишвили стремится к тому, чтобы страна вступила в НАТО. Раньше он говорил, что это не является его целью, и я не думаю, что что-то изменилось. Скорее наоборот».

Тем не менее в Тбилиси риторику Москвы игнорировать не могут. Впервые за долгое время собрался Совет национальной безопасности. Его заседание перед отъездом в Брюссель на саммит Восточного партнерства возглавил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Лейтмотивом встречи стал вопрос разработки и актуализации концепции национальной безопасности. Участники сессии также обсудили проводимые реформы в области защиты критической инфраструктуры и кибербезопасности. С последним пунктом, как отмечают специалисты, у Грузии серьезные проблемы. По словам представителя Исследовательского и образовательного центра кибербезопасности Андро Гоциридзе, Россия существенно усилила свои позиции на этом направлении и Грузии срочно необходимо реагировать:

«Кибератаки очень разнообразные. Это может быть повреждение критически важной инфраструктуры, что, в свою очередь, может привести к серьезным убыткам и даже жертвам. Кроме того, отдельная тема – создание пропагандистского контента, дезинформации, которую распространяют российские киберканалы и которая направлена против нашего прозападного вектора. Их цель – подорвать основы демократии».

Новая концепция национальной безопасности, предусматривающая, в том числе, и защиту от кибератак, как обещают в правительстве, будет готова к февралю 2022 года. При этом в первом квартале 2022 года планируется также обновить документ об оценке угроз правительством Грузии и утвердить стратегию национальной обороны. Специалисты, впрочем, настроены скептически. Без фундаментальной помощи со стороны Запада, и в первую очередь США, сделать это практически невозможно. А фиксируемый в последнее время Вашингтоном и Брюсселем «откат от демократии» вряд ли будет способствовать ускорению процесса.