Лавров обсудил с Ардзинба и Медоевым платформу «3+3»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность РФ оказывать всемерное содействие самопровозглашенным республикам – Абхазии и Южной Осетии. Об этом он заявил на трехсторонней встрече с руководителями МИД этих республик – Иналом Ардзинба и Дмитрием Медоевым.

«В ходе обмена мнениями министры с удовлетворением отметили поступательную динамику развития союзнических отношений между РФ и молодыми республиками Закавказья. С российской стороны подтверждена готовность оказывать Абхазии и Южной Осетии всемерное содействие в их государственном строительстве, укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферах», – сообщили в МИД РФ.

По информации ведомства, стороны обсудили актуальные аспекты ситуации на Южном Кавказе, а также состояние безопасности в Европе.

«Лавров информировал коллег о российских усилиях по оздоровлению обстановки в регионе, включая реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября этого года, а также запуск консультативной региональной платформы «3+3», – добавили в МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, был выражен общий настрой на углубление внешнеполитической координации с акцентом на расширение связей Сухуми и Цхинвали с зарубежными странами.

«Главы дипломатических ведомств рассмотрели ход международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Была акцентирована безальтернативность этого уникального диалогового формата с участием официальных представителей Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ», – подчеркнули в российском министерстве.

Ранее Сергей Лавров провел в Сочи отдельные встречи с Иналом Ардзинба и Дмитрием Медоевым.