Абхазская неделя: власть баррикадируется перед необъявленным митингом

На этой неделе власть и оппозиция готовились к митингу, который еще не объявлен, но, по просочившейся в социальные сети информации, пройдет 21 декабря. Как только это стало известно, из всех районов в столицу начали свозить оградительные барьеры, затем их стали устанавливать возле комплекса правительственных зданий – перед парламентом, кабинетом министров, администрацией президента, и к концу недели вся территория была забаррикадирована железными заграждениями. Такая заблаговременная подготовка руководства страны к еще не объявленному оппозиционному митингу стала поводом для злобной иронии в социальных сетях. В большинстве своем пользователи предлагали руководству страны возвести вокруг комплекса административных зданий великую китайскую стену и не выходить за ее пределы до следующих выборов.

Между тем исполнительная власть, вооружившись лозунгом «разделяй и властвуй», пошла на полный разрыв с парламентом. В понедельник депутаты пригласили президента в Народное собрание для обсуждения кризиса в экономике и энергетике, президент сослался на занятость и перенес встречу на среду. Но и в этот день он в парламент не пришел, а сообщил, что все желающие могут встретиться с ним в здании правительства. Закончилось это тем, что президент встретился в зале заседаний правительства со своими сторонниками, а спикер и депутаты, инициировавшие встречу, остались в парламенте и озвучили вопросы, которые у них были к главе правительства, – кризис в энергетике, внешняя политика, бюджет на 2022 год.

Бюджет поступил в парламент с опозданием, и председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр оценила нарушение закона о бюджете как саботаж со стороны правительства и выразила сомнение, что в такие краткие сроки парламент сможет принять бюджет следующего года. Алхас Джинджолия рассказал, что группа депутатов парламента подготовила свою дорожную карту по выходу из энергетического кризиса, и сообщил, что в сложившейся ситуации игнорирования исполнительной властью альтернативных предложений вынужден будет вынести на обсуждение общественности проект выхода из экономического кризиса, подготовленный группой депутатов. Он также поднял вопросы, связанные с теневой продажей земельных участков иностранным гражданам, которая приобрела небывалый размах. Выступавшие также отмечали, что за два года президент ни разу не обратился с посланием к парламенту и что большинство проблем в стране связано именно с отсутствием внятных планов и ориентиров.

В это же время в другом корпусе Аслан Бжания рассказывал своим сторонникам об успехах в экономике, глобальных проектах, связанных с открытием абхазского аэропорта, проведением газопровода, об иностранных инвесторах, которые восстановят энергетику, о поднятии цены на электричество, о том, что президент сумел договориться о перетоках электроэнергии из России, и так далее. Объемы и суммы не озвучивались.

Пока шло совещание, подоспело сообщение о критическом уровне воды в Джварском водохранилище. Энергетики заявили, что ситуация критическая, что, как надо понимать, обернется для населения дополнительными проблемами с электричеством в ближайшие дни.

Итогом этого бурного дня 15 декабря стал визит сторонников Аслана Бжания к спикеру. Около 30 мужчин пришли в парламент и выразили спикеру недовольство его сыном, который возглавляет оппозиционное движение «Аидгылара». Все закончилось «разборкой» сторонников президента и спикера перед зданием парламента, и к вечеру, когда город погрузился в темноту (отключения света), стало очень заметно, что центральную часть столицы охраняет большое количество патрульных машин, которые стояли на каждом перекрестке и перекрывали дороги, ведущие к административным зданиям и государственному телевидению. Было очень похоже на новогоднюю иллюминацию.

На этой неделе генпрокурор направил в парламент представление о лишении депутатской неприкосновенности и возбуждении уголовного дела в отношении депутатов Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая, которые обвиняются в стрельбе из огнестрельного оружия. Парламент рассмотрел предложение прокуратуры на сессии 17 декабря и единогласно отклонил его.

Напомню, что Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба обвиняются в стрельбе из огнестрельного оружия в День Победы и в оскорблении представителей правоохранительных органов. Эта история связана с избиением ветеранов войны на сухумской набережной экс-министром внутренних дел Дмитрием Дбар и его заместителями.

Депутаты считают, что прокуратура занимается политическими преследованиями, все ее действия направлены против представителей оппозиции и обвиняют следствие в фальсификации материалов дела, на которых детально остановился депутат Валерий Агрба, отвечая генеральному прокурору Адгуру Агрба.

Кадровые рокировки недели. Абхазия и Россия отозвали своих послов. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отозван из Абхазии – об этом стало известно 15 декабря. Причины отзыва не уточняются. Посол Абхазии в России Игорь Ахба освобожден от должности посла Абхазии в России и назначен специальным представителем МИД Абхазии по евразийской интеграции.

На этой неделе российский военный госпиталь завершил свою миссию в Абхазии. Между тем ситуация с распространением коронавируса остается сложной. На карантин закрыт один из районов Абхазии, общее число выявленных заболевших приближается к 40 тысячам человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Но, как ни странно, Минтуризма не унывает и оптимистично сообщает, что на новогодние каникулы страну посетит рекордное число отдыхающих – все отели продали свои путевки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия