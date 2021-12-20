Будет ли война в Украине?

Что-то очень неприятным запашком повеяло с российско-украинской границы…

Все последние месяцы был уверен в том, что там никакой войны не будет – Путин, как правило, знает, где проходит «красная линия», и практически никогда ее не нарушает. Так было все годы правления Владимира Владимировича, так было и сейчас. Очень велика вероятность, что также будет и на этот раз, но… Запашок все же появился – люди меняются, и Путин вполне может посчитать, что как раз сейчас пришло время менять подход.

Главным аргументом в пользу того, что агрессия против Украины вполне возможна, состоит в том, что российский президент постоянно увеличивает ставки, и в конечном итоге у него может не остаться выбора.

Обратите внимание на динамику процесса: сперва все началось с тонких намеков на то, что НАТО нечего делать в Украине, Грузии и Молдове. Почву прозондировали, опасной реакции со стороны западных партнеров не было – пошли дальше, и пришли к тому, что Москва теперь уже обещает создавать угрозы, если Запад не примет его правила.

То, что Путин зашел так далеко в своих требованиях, – это очень плохой признак: в случае отказа со стороны Запада, ему придется как-то на это реагировать. Как он отреагирует в условиях максимального увеличения ставок и ужесточения риторики, – совершенно непонятно. В этой ситуации все зависит от Запада, и вот это – как раз самое плохое во всей этой истории, так как Америка и Европа не проявляют никакой готовности отстаивать интересы союзников.

Нет, конечно, официальное предложение Путина принято не будет, в этом нет никаких сомнений: принять его означало бы не только расписаться в собственной трусости, но и отказаться от собственных принципов.

Понятно, что в НАТО ни грузин, ни украинцев, ни молдаван никто не ждет, но признать это официально Запад не может. Свобода выбора и солидарность с народами, которые решили идти западным путем, – это один из основополагающих принципов современной европейской и американской внешней политики. Однако в нынешней ситуации надеяться на коллективный Запад – это безумие, так как ни в Штатах, ни тем более в Евросоюзе нет единого мнения о том, как можно сдержать Путина и как отвечать на возможную военную агрессию.

Главной надеждой для Путина на сегодняшний день является Западная Европа, которая боится его как огня. Владимир Владимирович, один из величайших шулеров в мировой политике, умело использует образ безумного русского генерала, готового сжечь весь мир для запугивания европейских политиков. И это ему прекрасно удается.

Дело дошло до абсурда: лозунг «Не будем злить Путина» стал ответом на все многочисленные вызовы, которые Кремль ставить перед «партнерами». Вторжение, война? Нет-нет, никакой острой реакции, хуже будет, Путин разозлится, давайте его не трогать.

А еще замечательный подход: нельзя продавать оружие Украине. Почему, спрашивается, страна, находящаяся в состоянии войны, не имеет права покупать оружие? Ответ из наивного мира розовощеких ботаников: если у украинцев будет оружие, они смогут ответить Путину, и тогда он еще больше разозлится.

Ну, казалось бы, уже имеющийся опыт наглядно демонстрирует: мнение, что одна страна захватит другую из-за того, что та купила противотанковые орудия или современные системы противовоздушной обороны, – полная ерунда. Купили украинцы «джавелины» и турецкие беспилотники, и ничего – в Москве чуть-чуть побурчали, но никакую войну из-за этого не начали.

Не дать одной стране возможности вооружаться ради того, чтобы ее противник не обиделся, – это абсолютно новая вершина безумия в современной западной политике. Это все равно, что в футбольном матче одну из команд оставить без вратаря – ну как же, если у вас будет вратарь, другая команда может обидеться…

Запад лишен воли к сопротивлению и постоянно уступает – в данном случае уроки питерской подворотни намного важнее диплома Гарварда или Оксфорда. Ни в Гарварде, ни в Оксфорде не научат, как отвечать, когда к вам на улице подойдут с нехитрым предложением: «купи кирпич»… Умник с дипломом Лиги плюща попытается разрулить, будет призывать к благоразумию, а выпускник питерской подворотни даст в морду.

Россия сегодня намного сильнее и Европы, и Америки – неважно, сколько у вас суперсовременного оружия, которое может попасть в обручальное кольцо с расстояния 2000 километров. Важно не наличие оружия, а готовность его использовать, а вот этого на сытом и довольном жизнью Западе как раз и нет. Притом, что, повторю в тысячный раз, никому с Россией воевать не придется – это тот случай, когда демонстрации готовности вполне достаточно для приведения зарвавшегося хама в чувства.

Увы, в наше время Рейган и Тэтчер не в почете – слишком они какие-то жесткие, никого не боятся и под районных хулиганов не прогибаются. А так нельзя – Путин может обидеться. Более того, оставьте в стороны рассуждения об оружии – Запад не решится пойти на реальные, жесткие санкции в случае агрессии против Украины: а как же нефть-газ, а как же наши активы в России? Не надо злить Путина…

Если вернуться к Грузии, то сейчас на украинской границе решается и ее судьба. Если Запад сдаст Украину, то возвращение Грузии в лоно «единоверного брата» – дело техники и времени.

Вопреки угрозам, давайте признаем: военное сопротивление в Украине не будет достаточно мощным для того, чтобы остановить Владимира Владимировича. У него в кармане один огромный актив, который практически не использовался в прошлой украинской кампании, – гигантское преимущество в воздухе, которое Киеву парировать будет нечем. Путин точно не обидится на западных «партнеров», которые сегодня мешают Украине получить современное противовоздушное вооружение.

Вспомните прошлые победы России на Донбассе – в первую очередь в Иловайске и Дебальцево, а теперь представьте себе то же самое, только уже открыто, без прикрытия донецкими шахтерами, да еще и при массовой поддержке с воздуха. Никаких шансов у Украины нема…

Если сломают Украину, Грузия с ее глупым правительством и продажным населением приползет сама. Достаточно будет Владимиру Владимировичу картинно поднять бровь – чего-чего, а любителей не злить Путина у нас побольше, чем в Брюсселе. Расчет ведь именно на это делается, а не только на танки…

Тем временем Запад все-таки что-то предпринимает: грозит ввести дополнительные войска в Польшу и Болгарию. Наверное, там сейчас главная военная угроза. На душе немного полегчало. Надо бы теперь ввести войска НАТО в Исландию – тогда Путин точно не разозлится...

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