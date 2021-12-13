Российское «вето» для Грузии и Украины

Дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО о североатлантическом будущем Грузии и Украины и дать письменные гарантии о нерасширении альянса на Восток. Официальное требование Москвы вызвало недоумение на Западе и резкую реакцию в Грузии и Украине. Но риторика России лишь ужесточается.

«Членство в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения страны. Эта цель также отражена в Конституции», – в Тбилиси резко отреагировали на заявление российского МИДа, в котором Москва открыто призвала Запад дезавуировать обещание принять Грузию и Украину в НАТО. В тексте документа, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится:

«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

Переход от выражений озабоченности североатлантическими перспективами Грузии и Украины к открытым требованиям отказать Тбилиси и Киеву в членстве – демонстрация нового подхода Москвы к вопросам безопасности в Европе. Президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и другие представители российского руководства заговорили о намерении Москвы любыми средствами не допустить расширения НАТО за счет бывших советских республик.

Вице-спикер грузинского парламента, бывший глава Генштаба Сил обороны Грузии Владимир Чачибая считает эти заявления сигналом к готовности к очередному акту агрессии против Тбилиси и Киева и призывает Запад перейти от дипломатии к решительным действиям:

«Мы услышали очередное наглое заявление России, которое неприемлемо как для нашей страны, так и для стран-членов НАТО, потому что решение саммита в Бухаресте является суверенным решением независимых стран. Статья 10 Североатлантического договора гласит, что все страны имеют право на независимое решение, если они разделяют ценности НАТО и вносят свой вклад в безопасность НАТО. Грузия играет большую роль в операциях под руководством НАТО. А решение Бухареста является не только политическим заявлением, но основано и на воле грузинского народа. Наглое заявление России еще раз показывает, что любые дипломатические переговоры воспринимаются Москвой как слабость. Необходима более четкая и жесткая позиция со стороны стран Запада. Важно, чтобы утверждение не оставалось просто утверждением, а за ним следовала соответствующая реакция».

По словам Чачибая, смешно, когда Россия говорит о вызовах безопасности в Европе в то время, когда она оккупировала территории Грузии и Украины. Единственным выходом бывший начальник грузинского Генштаба считает скорейшее вступление Грузии и Украины в НАТО. То, что это единственный способ предотвратить агрессию со стороны Москвы, депутат аргументирует историей стран Балтии и Восточной Европы. По мнению Чачибая, именно присоединение к Североатлантическому альянсу предотвратило российское вторжение в эти государства. А когда в 2008 году Тбилиси попросили подождать со вступлением, Москва ждать не стала. А потом сыграла на опережение и в Украине.

США, со своей стороны, продолжают настаивать: двери альянса остаются открытыми для Грузии и Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон не намерен отказываться от решений Бухарестского саммита НАТО:

«В 2008 году альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии. Если Грузия и Украина захотят вступить в НАТО и выполнят требования, это приблизит решение проблемы. НАТО с самого начала ясно дало понять, что его двери будут открыты для любой европейской страны, которая стремится к членству и отвечает необходимым критериям».

Отреагировали на послание Москвы и в Брюсселе. Cпецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина написал в своем Twitter, что позиция Североатлантического альянса по расширению остается неизменной:

«Россия хочет диктовать таким странам, как Украина и Грузия, выбор в отношении их собственного будущего. Как заявили министры иностранных дел стран НАТО недавно в Риге, мы привержены решениям, принятым на Бухарестском саммите 2008 года».

Но в Москве считают, что у Грузии и Украины в этом вопросе нет права голоса. Как отметил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в развернутом интервью газете «Известия», «это прежде всего геополитический проект Вашингтона, попытка расширить сферу собственного влияния, нарастив инструментарий для укрепления своих позиций, которые в перспективе, как США надеются, позволят им доминировать в этом регионе мира».

Ответ Москвы, уверяет дипломат, не заставит себя долго ждать. Официальное заявление российского МИДа довольно недвусмысленное – вступление Грузии и Украины в НАТО означает пересечение «красных линий». И, уверяет Рябков, это не фигура речи:

«Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, – это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится – последствия для них будут тяжелыми».

Официальная позиция России заключается в том, что «безудержное расширение НАТО на протяжении последних десятилетий показало, что западные авансы, обещания и обязательства, не облеченные в правовую форму, мало чего стоят». В Москве не устают повторять, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу неоднократно обещали сначала советскому, а затем и российскому руководству, что продвижения на Восток не будет. Но на деле все происходит с точностью до наоборот.

«Натовцы утверждают, что каждая страна имеет право самостоятельно определять, как ей обеспечивать свою безопасность – вплоть до подключения к военно-политическим союзам. Но хочу подчеркнуть: свобода вступления в союзы не может быть абсолютной», – заявил Сергей Рябков.

Озабоченности же мирового сообщества относительно концентрации российских войск в непосредственной близости от украинской границы в российском МИДе считают не просто необоснованными, но и откровенным проявлением «наглости».

«Где пределы геополитической смелости, если не сказать наглости, тех, кто пытается диктовать нам, что мы можем или не можем делать в пределах собственных границ?» – задается вопросом Сергей Рябков.

Ответ пришел из Киева. Министр обороны Украины Алексей Резников вспомнил события августа 2008 года и призвал Запад отказаться от стратегии непровоцирования России. По мнению представителя Киева, такая стратегия не работает, начиная с августовской войны в Грузии. И попытки некоторых европейских стран сохранить экономические связи с Россией, блокируя вступление Киева и Тбилиси в НАТО, не укрепит безопасность Европы.