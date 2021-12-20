Россия заступилась за Грузию перед НАТО

Грузию настойчиво приглашают присоединиться к организованной Россией и Турцией платформе «3+3». Пока Тбилиси отказывается, Москва выдвигает Западу предложения, больше похожие на ультиматум. Причем Грузии в новой архитектуре европейской безопасности за российским авторством отведен отдельный пункт.

Грузию все еще ждут в формате «3+3». На этот раз в Анкаре. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что Тбилиси все же присоединится к платформе, в которую по замыслу турецкого и российского руководства, помимо Анкары и Москвы, должны войти все три страны Южного Кавказа и Иран. Первую консультативную встречу в российской столице Тбилиси проигнорировал, заявив, что не видит себя в одном геополитическом формате с Москвой. Тогда в российском МИДе заявили, что двери будут открыты до тех пор, пока Грузия не созреет. А теперь идею вовлечения страны в новый формат начинает педалировать один из главных стратегических партнеров Тбилиси – Анкара. После встречи с азербайджанским коллегой глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявил:

«Мы с господином (министром иностранных дел Азербайджана) Джейхуном Байрамовым обсудили встречу (президента Азербайджана Ильхама) Алиева и (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна в Брюсселе, заседание платформы «3+2» в Москве, которое прошло на уровне заместителей министров иностранных дел. В нем не принимала участие Грузия, однако верим, что она примет участие в следующем заседании, которое, как мы рассчитываем, пройдет в Турции».

В Тбилиси надежды турецкой дипломатии дипломатично обошли молчанием, предпочтя заострить внимание на позиции России, которая за последние дни успела опубликовать целых два документа, посвященные новой архитектуре европейской безопасности, подразумевающие гарантии нерасширения НАТО на Восток и исключение Грузии и Украины из списков претендентов на вступление в Североатлантический альянс. Комментируя ситуацию, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заверил, что предложения Москвы о гарантиях безопасности – это не ультиматум Западу. Но при этом дал понять, что серьезность этих предупреждений нельзя недооценивать. Он также заявил, что за последнее время ситуация с безопасностью в Европе, в Евроатлантике «сильно ухудшилась»:

«Связано это с серией целенаправленных действий США и их союзников по НАТО, которые в обобщенном виде могут быть названы попыткой подрыва безопасности России, попыткой создать вокруг нас враждебную среду. Мы с этим не можем мириться».

Если же Запад откажется выполнить условия России, то Москва готова перейти к созданию «контругроз» для НАТО. Об этом в эфире ютьюб-канала «Соловьев LIVE» заявил другой заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко:

«Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность. Именно так, как мы ее сформулировали. Тем не менее это во многом вынуждает нас двигаться вперед такими необычными средствами и быть абсолютно понятными и публичными в формулировании наших требований. Помните, как выступал Владимир Владимирович и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали. Вот теперь послушайте. И был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот я думаю, что это они должны понимать. Что у них есть два пути. Первый – по серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол. Либо иметь дело с военно-технической альтернативой».

При этом господин Грушко весьма оригинально интерпретировал решение Бухарестского саммита НАТО о том, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса:

«Как известно, в Бухаресте в 2008 году было принято решение о том, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Вообще, этот язык с точки зрения дипломатической и правовой абсолютно беспрецедентный. Потому что это означает, что ни о какой свободе выбора речь вообще не идет, просто НАТО приказывает и считает, что эти страны будут членами НАТО. Все. Точка».

В Тбилиси попытки Москвы представить ситуацию так, что Запад пытается втянуть Грузию в НАТО вопреки ее воле, считают недопустимыми. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани обвинил российских коллег в двойных стандартах. По словам министра, распространяемый Российской Федерацией нарратив противоречит документам, под которыми стоит ее подпись:

«Российская Федерация подписали ту же Парижскую хартию, Хельсинкскую хартию, Соглашение об обычных вооруженных силах в Европе, в которых признается право каждой страны выбирать свои собственные структуры безопасности и союзы. Если Российская Федерация, подписавшая эти важные международные документы, уважает права других, в том числе наше суверенное право, то говорить о неких сферах влияния, упомянутых в опубликованном ими документе, недопустимо».

Официального ответа Запада на российское предложение, больше похожее на ультиматум, пока нет. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан осторожно намекнул: Белый дом не против диалога и все еще верит в возможность конструктивного подхода со стороны Москвы:

«Мы были предельно ясны: Соединенные Штаты и три десятка стран-членов НАТО четко заявили, что мы готовы к диалогу с Россией. У нас был диалог с Россией по вопросам европейской безопасности за последние 20 лет. У нас было это и с Советским Союзом в течение десятилетий до этого. Иногда на этом направлении был прогресс, иногда ситуация казалась тупиковой, но мы всегда принципиально готовы к диалогу. Россия сейчас поставила на стол свою озабоченность действиями Америки и НАТО. Мы собираемся обсудить наши опасения по поводу действий России, которые, по нашему мнению, наносят вред нашим интересам и ценностям. Это основа, на которой будет вестись любой диалог».

При этом Салливан отметил, что в США не уверены в серьезности озвученных российскими дипломатами угроз:

«Текущая оценка правительства США такова, что Владимир Путин еще не принял окончательного решения. Таким образом, никаких изменений с прошлой недели нет».

Москва же, судя по всему, ждет официальной реакции Вашингтона и Брюсселя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что заявления отдельных американских или натовских чиновников Кремль не интересуют:

«Пока рано еще оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, в основном со ссылкой на различные источники, о готовности вести обсуждение. Это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому рано давать оценки преждевременно».

Не воспринимают в Москве серьезно, видимо, и реакции Тбилиси и Киева. Возмущение грузинского и украинского МИДов в России попросту проигнорировали. А настойчивые предложения Москвы к Тбилиси о необходимости вхождения в формат «3+3», по мнению наблюдателей, говорят о том, что Россия всерьез задумалась о возвращении Грузии и Украины в свою орбиту. И что Тбилиси и Киеву необходимо удвоить усилия по привлечению внимания к проблеме западных партнеров.