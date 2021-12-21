Грузия и Армения померялись перспективами транзита

Двустороннее сотрудничество между Арменией и Грузией в транспортной сфере является приоритетом, заявил по итогам визита в Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян. По следам этих заявлений грузинские эксперты просчитали перспективы Грузии в случае разблокирования дорог между Арменией и Азербайджаном.

Ираклий Гарибашвили встречался с коллегой из Армении в четвертый раз в этом году. В рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией премьеры признали приоритетом увеличение двустороннего товарооборота до одного миллиарда долларов, а также реализацию новых инициатив в сфере транспорта. В своей речи премьер-министр Армении особое внимание уделил теме транспортного маршрута от Персидского залива до Черного моря.

«Думаю, стоит упомянуть, что дорога, соединяющая Персидский залив с Черным морем, действительно может стимулировать региональное сотрудничество. Вместе с тем хочу отметить важное обстоятельство, которое премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что мы рассматриваем отношения с Грузией не только в сфере двустороннего, но и в сфере регионального сотрудничества», – заявил Пашинян.

Комментируя итоги визита, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе выделил несогласие премьера Армении с мнением о том, что разблокировка дорог в регионе невыгодна Грузии:

«Разумеется, как центральный транзитный игрок региона Грузия лишится части транзита в случае сквозного сообщения между соседними странами, однако нелишне напомнить, что на нашей территории ведется строительство и модернизация транскавказской всепогодной автомобильной магистрали, связующего звена коридора «Север-Юг», о котором говорили премьеры. В целом я согласен с этим заявлением, так как, в случае долгосрочного мира, это приведет к росту товарооборота у соседей, привлечет в регион новые инвестиции, и Грузия, которая находится на перекрестке путей, в накладе никак не останется».

С этими соображениями согласен специалист сферы транспорта, основатель НПО «Клуб профессиональных железнодорожников» Давид Гочава. По мнению специалиста, несмотря на риторику последних дней армянской стороны, она будет пытаться максимально оттянуть вхождение в строй т.н. Зангезурского транспортного коридора:

«Армения не хочет зависеть от прихотей Турции и Азербайджана, поэтому она под всякими предлогами будет всячески затягивать процесс разблокировки дорог, активизируя работу в направлении транзита через порты Черного моря и Персидского залива. Как ни парадоксально звучит, но открытие Зангезурского коридора может принести определенную пользу нашей железной дороге, так как ее руководство почивает на лаврах, не ведя активной работы, и появление конкуренции сделает обязательным расширение транзитных возможностей. Это касается как железнодорожной магистрали БТК, так и железных дорог к черноморским портам Грузии».

Также, по словам Гочава, даже в случае принятия конкретного решения о начале работ по строительству дороги между Азербайджаном, Арменией и Турцией, пройдет не менее 8-10 лет от начала проектирования до завершения монтажных работ. За это время даже при средних темпах развития Грузия завершит модернизацию своей и железнодорожной, и автомобильной инфраструктуры, что увеличит транзитный потенциал.

Напомним, на перевале Рикоти ведется строительство скоростной автомагистрали, которая, предположительно, будет завершена в 2024 году. В общей сложности будет проложено 52 км автомобильных дорог, в том числе 96 мостов и 53 туннеля, что сократит время в дороге между западной и восточной Грузией на 2,5 часа. Параллельно в этом направлении ведется модернизация железных дорог.

Кроме того, масштабное строительство продолжается на участке Квешети-Коби, который является частью транзитного значения коридора «Север-Юг». После завершения проекта расстояние будет сокращено на 12 км, что сократит время следования по сложному участку на один час.

Армения является седьмым по значимости торговым партнером Грузии, 85% ее экспорта приходится на медную руду и концентраты. Поставки Грузии более диверсифицированы, это в основном продукция сельского хозяйства, реэкспорт спецтехники, медикаменты. Кроме того, через Грузию осуществляется транзит газа из России.