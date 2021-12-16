Коридорный вопрос для Южного Кавказа

Встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, равно как предшествовавшие им переговоры в Москве в формате «3+3» и визит в Сочи, все же привели к результатам. Во всяком случае, стороны всерьез заговорили об открытии транспортных коридоров.

Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией может сдвинуться с места – сразу две встречи в Брюсселе вместо запланированной одной, по мнению наблюдателей, могут говорить о том, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля и французского лидера Эммануэля Макрона сумели преодолеть хотя бы часть разногласий. Армянский премьер, комментируя ход переговоров в своем Twitter, даже указал активную ссылку на аккаунт азербайджанского президента. Такое произошло впервые.

«На трехсторонней встрече с Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана мы подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги на основе принятых в мире пограничных и таможенных правил по принципу взаимности, при уважении суверенитета государств. Армения получит железнодорожный доступ к Ирану и России».

Поздно вечером 15 декабря армянский и азербайджанский лидеры встретились снова. На этот раз модератором выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Эксперты считают, что стороны проговаривали детали транспортных договоренностей. Речь идет о строительстве железной дороги, которая свяжет большую часть Азербайджана с Нахичеванью, а Армению с Ираном и Россией.

Комиссия, занимавшаяся вопросом разблокирования транспортных коридоров на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России с января 2021 года, до последнего времени не могла похвастаться успехами. Но встречи в Брюсселе, Москве и Сочи сдвинули дело с мертвой точки.

Правда, в Баку настаивали на Зангезурском коридоре, который должен был обеспечить автомобильное сообщение с Нахичеванью и контролироваться не столько Ереваном, сколько Москвой. Теперь, считает представитель Центра стратегических исследований Орбели Джонни Меликян, заявления Пашиняна и Алиева говорят о том, что первым коридором, который откроется, станет не Зангезурский, а именно железнодорожный:

«Есть уже какие-то определенные договоренности по каким-то маршрутам разблокировки, и это в данном ключе, как я понимаю, железная дорога, которая соединится после строительства или восстановления части участка с азербайджанскими государственными железными дорогами. Часть, которая будет восстановлена на нашей территории и выведет Армению в Нахичеванскую автономную область, позволит в дальнейшем выйти в Иран. И потом, также подключаясь к новому отрезку дороги, выходить еще и на Российскую Федерацию».

При этом Меликян полагает, что не последнюю роль в решении в пользу железнодорожного коридора сыграла Москва, так как Российскую Федерацию устраивает разблокировка маршрутов, позволяющая ей не только получить наземную связь с Арменией и Ираном, но и реализовать свои собственные экономические проекты:

«Когда РЖД заходила на армянский рынок и брала в концессию Армянскую железную дорогу, у них изначально были проекты восстановления, модернизации и деятельности железной дороги Турция-Армения, и в дальнейшем, после разрешения конфликта, – Армения-Азербайджан-Российская Федерация. Поэтому в этом ключе у них есть уже готовые проекты. Может быть, там цифры будут изменены, но у РЖД есть свой подход к этому, поэтому Российской Федерации выгодна разблокировка».

При этом параллельно диалогу с Азербайджаном Армения может наладить отношения и с Турцией. Решение назначить срецпредставителей от Еревана и Анкары для сближения позиций, последовавшее после прошедшей в Москве встречи в активно продвигаемом Россией и Турцией формате «3+3», в случае удачной реализации, может привести к фактической деблокаде Армении. Во всяком случае, именно на этом сделал акцент премьер-министр этой страны Никол Пашинян. По словам главы армянского правительства, в случае если Армения и Турция путем эффективного диалога откроют границы, железнодорожный проект станет «еще масштабнее», дойдя до турецкого Карса.

Политолог Джонни Меликян, правда, настроен менее оптимистично. Эксперт считает, что если подвижки и произойдут, то не раньше президентских выборов в Турции, назначенных на 2023 год:

«Это может быть каким-то жестом со стороны Анкары Еревану, который, несмотря на скепсис, в этом формате все же принял участие. И тут еще есть роль России, которая могла быть модератором в этом процессе. И поэтому мы имеем заявление о желании назначить спецпредставителей. Это может быть, но у нас есть опыт 90-х и 2000-х. Поэтому процесс может быть начат, какие-то переговоры могут быть, какие-то вопросы могут быть решены. Чартерные полеты были и раньше, могут быть задействованы и сейчас. Может быть, и постоянные рейсы будут назначены. Ничего не исключено, но тем не менее завершение этого процесса пока под вопросом. Есть много факторов – фактор Азербайджана в Турции, фактор внутренней политики Турции. Поэтому я очень многое связываю с выборами 2023 года, разрешением экономического кризиса в Турции, насколько получится… Сменится или не сменится власть в Турции. То есть много этих факторов в дальнейшем могут повлиять на армяно-турецкие отношения».

В Азербайджане, со своей стороны, не видят серьезных проблем в потенциальном налаживании отношений между Арменией и Турцией. По словам политического аналитика Расима Мусабекова, Баку достаточно того, что Анкара делится с азербайджанским правительством повесткой переговоров с Ереваном. При этом Мусабеков уверен, что лучшей площадкой для подобных переговоров является Грузия:

«Если мы говорим о необходимости нормализации армяно-азербайджанских отношений и ведем по этому поводу переговоры, ну как можно возражать против того, чтобы аналогичный процесс пошел между Турцией и Арменией? Более того, мне интересно, где будут встречаться эти спецпредставители? Хорошо бы если в Батуми. Это очень удобная площадка для подобных переговоров».

Тем не менее для Тбилиси осуществление обсуждаемых транспортных проектов может обернуться проблемами. На сегодняшний день Грузия является ключевым транзитным узлом на Южном Кавказе, именно по ее автомобильным и железным дорогам товары идут с Востока на Запад и обратно. Теперь же стране придется серьезно усиливать свою транспортную инфраструктуру, чтобы оставаться по-прежнему привлекательной в условиях появления новых коридоров, которые в чем-то могут оказаться даже удобнее. По официальным данным, ежегодно через Грузию транзитом проходит порядка 10 млн тонн грузов по железной дороге и до 7 млн тонн посредством автоперевозок. И за каждый миллион тонн транзитного груза Тбилиси получает около 5 млн долларов в виде налоговых поступлений.

Поэтому, с одной стороны, открытие региона может принести выгоду всему региону за счет увеличения товаропотоков и иностранных инвестиций. Но, с другой, потребует миллиардов долларов на строительство соответствующей инфраструктуры. Более того, открытие железной дороги между Азербайджаном и Арменией с подключением России, Ирана и Турции грозит Тбилиси и геополитическими рисками. Почти наверняка вновь будет поднят вопрос восстановления абхазского участка железнодорожного сообщения между Россией и Грузией. А это то, чего в Тбилиси все это время пытаются избежать, справедливо полагая, что такое развитие событий может повлечь за собой проблемы, связанные со статусом Абхазии.