Абхазские власти поблагодарили силовиков «за предотвращение наихудшего варианта событий»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния накануне, поздно вечером вышли к сотрудникам правоохранительных органов и собравшимся у президентской администрации сторонникам.

Как пишет «Апсныпресс», Аслан Бжания поблагодарил граждан за поддержку, а сотрудников правоохранительных органов за предотвращение «наихудшего варианта событий».

Со специальным заявлением выступили и руководители силовых структур Абхазии.

«Митинг поначалу носил мирный характер, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. В процессе незаконных действий получил телесные повреждения журналист, нанесен ущерб государственному имуществу, масштабы которого определят правоохранительные органы. Также будет дана правовая оценка действиям организаторов массовых беспорядков», – отмечается в заявлении, подписанном генеральным прокурором Адгуром Агрба, главой МВД Вальтером Бутба и председателем СГБ Робертом Киут.

Руководители силовых структур отмечают, что органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий.

«Руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствие активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления. Однако, осуществление данных реформ зависит не только от исполнительной ветви власти, но и от законодательной. При этом исполнительная власть исходит из мирового опыта, а он свидетельствует, что осуществление каких-либо масштабных преобразований в сфере государственного управления невозможно в течение неполных двух лет. Поэтому власть считает, что претензии представителей оппозиционных движений необъективны. Особенно, с учетом того факта, что нынешние оппоненты власти долгие годы сами управляли государством, но не сумели выдвинуть сколько-нибудь значимые инициативы, а тем более реализовать их», – говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что власти еще раз подтверждают свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазии вопросов.

«Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан», – считают руководители силовых структур.