«Мы не позволим продать Абхазию!» Абхазская оппозиция провела митинг

Митинг объединенной оппозиции, начавшийся сегодня в Сухуме в два часа дня, продолжается до сих пор. После выступления лидеров два ее представителя – Аслан Барциц и Темур Гулия – встретились с президентом. Аслан Бжания отказался выйти к участникам митинга и ответить на волнующие их вопросы. Митингующие переместились к зданию парламента, где начались стычки с силовиками. Были слышны выстрелы, кто-то бросал дымовые шашки. В настоящее время все остаются у здания парламента, а президент выразил готовность продолжить переговоры с лидерами объединенной оппозиции через несколько дней, когда ситуация успокоится.

Сегодня в Сухуме в 14.00 начался митинг оппозиции. На площади перед Абхазским театром собралось около двух тысяч человек под лозунгами: «Мы не позволим продать Абхазию!», «Предавший раз предаст и дважды», «Извинись и уходи», «Народ тебе не верит, народ устал от лжи», «Дайте свет и воду».

«Вместо диалога с обществом – избирательное применение закона»

Ведущим митинга был Ахра Бжания, председатель общественной организации «Ахьаца» и экс-депутат парламента. В своей речи он отметил, что власть не ведет диалог ни с обществом, ни с оппозицией, ни с прессой. Вместо диалога она демонстрирует избирательное применение закона к критикам власти. Вызывают вопросы утверждения президента о готовности вести многоуровневые переговоры с Грузией и обсуждать уступки суверенитета.

Председатель ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия подчеркнул тот факт, что после избрания президентом Аслана Бжания люди надеялись, что он выполнит свои предвыборные обещания, но за два года так и не дождались этого. Все время его правления страну сотрясают громкие скандалы, связанные с политическим, экономическим и энергетическим кризисами.

Виталий Габния, лидер политической партии «Апсны», считает, что власть «ломает дух народа, постоянно убеждая людей в том, что жить и развиваться самостоятельно Абхазия не может». По его мнению, без реформы власти и ограничения административного произвола никаких перспектив у страны нет.

«Модное решение о легализации майнинга»

Лидер общественного движения «Аидгылара» Кан Кварчия вспомнил об избиении руководителями Министерства внутренних дел ветеранов войны, о легализации майнинга, который привел энергетику Абхазии к катастрофе, а вместо решения проблемы руководство страны решило передать энергетику иностранным инвесторам:

«Бжания принял модное решение о легализации майнинга, но на территории страны ограниченные возможности для генерации электроэнергии, вполне логично и совершенно предсказуемо, что нагрузки в сети выросли, и зиму 2020\2021 года мы провели с веерными отключениями, постоянными авариями на подстанциях, перебоями с подачей воды и прочими прелестями в виде госдолга в сумме три миллиарда рублей. Несложно догадаться, какой выход предложили власти – продать энергетику. Это вызвало справедливое возмущение в обществе. Какие особо ценные качества патриота, управленца или лидера проявил за эти годы Бжания и какие достигнуты результаты? Кто-нибудь в этой стране или за ее пределами может назвать хоть одну причину, по которой мы должны терпеть безумие этого человека? Или кто из общественно-политических деятелей готов взять на себя ответственность за последствия бездарного правления?»

«Их тянет под какое-то покровительство»

Лидер «Абхазского народного движения» и объединенной оппозиции Адгур Ардзинба считает, что пришедшая к власти команда состоит из людей, которые сформировались во времена Абхазской автономной республики и понятия не имеют о том, что такое суверенитет и как управлять независимым государством:

«Полтора месяца назад мы с вами встречались на этой площади и ставили вопросы цивилизованно, но, к сожалению, действующий глава государства Аслан Георгиевич Бжания не сделал никаких выводов, не принял необходимых решений, поэтому мы снова здесь. Здесь много было сказано и про суверенитет, и про энергетику, повторяться не буду. Самое печальное, что люди, которые сегодня случайно оказались во власти, не понимают само понятие «суверенитет», потому что большинство из тех, кто сегодня впился в нашу страну и пьет нашу с вами кровь, сформировались в те времена, когда Абхазия была автономной республикой. Они не имеют никакого представления о том, как управлять независимым государством. Их тянет под какое-то покровительство».

Власть поменялась, а проблемы остались

Молодой политик Хына Думаа требовал, чтобы президент вспомнил о своих предвыборных обещаниях реформ, распределении полномочий между парламентом и президентом, обещаниях сократить управленческий аппарат и отменить ввозной НДС.

Астамур Какалия призвал власть исполнить закон о декларировании доходов и имущества должностных лиц и уволить, как того требует закон, чиновников, которые не сдали свои декларации.

Тимур Бигвава рассказал о том, что когда-то был сторонником нынешнего президента Аслана Бжания. Он прочитал свою речь, составленную в 2015 году, которая была направлена на критику действовавшей в тот период власти, и она ничем не отличается от того, что он хотел бы сказать сегодня. Ничего не изменилось, власть поменялась, но все проблемы остались прежними.

Президент отказался выйти к участникам митинга

Митингующие направили к президенту своих представителей – Аслана Барциц и Темура Гулия. Аслан Барциц вышел к митингующим и рассказал следующее: на встрече присутствовали Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, глава администрации президента Алхас Квициния и бывший министр внутренних дел, а ныне начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

«Мы доложили, что участники митинга хотят услышать мнение президента по тем вопросам, которые были озвучены и волнуют людей. Получили такой ответ: «Я вас услышал. Я уже во вчерашнем обращении свою позицию высказал, и у меня нет надобности идти на какой-либо митинг», – сказал президент парламентерам. По словам Аслана Барциц, им было предложено обсудить проблемы в каком-то общем и расплывчатом формате. Президент сказал, что не готов вести диалог со всеми членами НСПА (Народно-патриотического союза), а только с некоторыми. На вопрос о том, с кем он не хочет вести диалог, президент назвал Кана Кварчия.

После шести часов вечера часть собравшихся переместились к зданию парламента, где их встретили сотрудники силовых структур. У здания парламента ситуация вышла из-под контроля, начались стычки с силовиками, были слышны выстрелы, силовики использовали дымовые шашки. Кан Кварчия призвал участников митинга вернуться на площадь перед Абхазским театром и соблюдать спокойствие. Но это не изменило ситуацию. В настоящее время протестующие остаются у здания парламента, и ситуация там весьма напряженная.

В осажденной крепости

Накануне событий президент Абхазии Аслан Бжания призвал сограждан воздержаться от участия в митинге. «Еще одна безответственная акция приведет наше неокрепшее государство к разрушению», – взывал он, словно позабыв, что всего два года тому назад сам был оппозиционером и организатором такой же акции, когда недовольные люди штурмовали администрацию президента, что привело к отставке его предшественника Рауля Хаджимба.

И сегодня в социальных сетях распространяли видеозапись, на которой Аслан Бжания 10 января 2020 года призывал граждан подойти к комплексу правительственных зданий и принять участие в митинге.

К словам президента не прислушались сегодня ни оппозиция, ни его сторонники. Одновременно с оппозиционным митингом проходил митинг сторонников действующей власти, которые собрались на площади перед входом в здание администрации президента за двойным ограждением. Комплекс правительственных зданий был оцеплен военными и сотрудниками силовых структур, окружен автобусами и двойными рядами металлических заграждений, пригвожденных к асфальту намертво. Во внутреннем дворе комплекса правительственных зданий были установлены большие военные палатки, перед зданием стояли машины скорой помощи и две пожарные машины. Комплекс правительственных зданий напоминал осажденную крепость.

После встречи представителей оппозиции с президентом к сторонникам власти вышел советник по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа. Он сообщил, что президент готов начать переговоры с оппозицией через несколько дней, когда ситуация успокоится.

Однако, по последним данным, лидер Народно-патриотического союза Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом, которые пройдут в парламенте.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия